A lo largo de los últimos meses, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires impulsó las "Matarones Quirúrgicas", un programa a través del cual se realizan operaciones en los hospitales bonaerenses durante los fines de semana. Este dispositivo, que trata patologías de baja complejidad que requieren intervención quirúrgica, como cálculos vesiculares, hernias o eventraciones, se creó con la finalidad de brindarle respuesta a miles de pacientes que integran una larga lista de espera. Desde su puesta en marcha, ya fueron intervenidas 89 personas.

Una de las tantas consecuencias colaterales de la pandemia hizo que las cirugías prevalentes de baja complejidad se postergaran para que los profesionales de la salud se concentraran en las urgencias como peritonitis, tumores o fracturas, entre otras. A raíz de ello, miles de bonaerenses continuaron con sus dolencias y postergaron sus tratamientos. Eso generó que, al agudizarse algunos cuadros, las necesidades de operar se acelerarán, incluso generando complicaciones en el funcionamiento tradicional de la salud pública provincial. Ese complejo cuadro de situación, que no sólo se observa en la provincia de Buenos Aires, motivó a la cartera sanitaria bonaerense a buscar una respuesta certera.

Junto a la Red de Cirugía y la Dirección Provincial de Hospitales, el ministro Nicolás Kreplak ideó una propuesta que aumentó las intervenciones durante los días sábados y domingo, lo que permite garantizar la disponibilidad de camas, quirófanos y personal provincial por fuera del horario habitual de trabajo. Hasta el momento se realizaron dos maratones quirúrgicas en siete hospitales provinciales, divididos en seis regiones sanitarias. El pasado 26 y 27 de agosto se llevaron a cabo 26 cirugías en dos hospitales del conurbano y dos del interior bonaerense. La tercera maratón, donde además se sumarán prácticas como la vasectomía sin bisturí y ligadura de trompas, se realizará durante septiembre y contará con siete hospitales que cubrirán cuatro regiones sanitarias.

La satisfacción de los profesionales

Durante la última edición, el Hospital Interzonal General de Agudos Luis Güemes realizó cinco intervenciones quirúrgicas: tres pacientes con patologías vesiculares y dos con hernias. Adriana Algaze, directora ejecutiva del Güemes, le explica a este diario: "Uno como médico considera que algo no es tan urgente, pero para la persona que lo sufre es lo peor del mundo, porque tener una hernia te genera dolor, molestia y para quien lo sufre, la urgencia es esa".

La institución del barrio de Haedo, ubicada en el partido bonaerense de Morón y correspondiente a la Región Sanitaria VII, intervino con éxito a pacientes que no contaban con cobertura de salud y que acarreaban más de seis meses sin ser tratados. De esta manera, ya son diez las intervenciones que realizó en el marco de las maratones.

Algaze entiende que cuando la gente tiene un problema, busca solucionarlo de la manera más rápida posible. "Entonces debemos poner todas las neuronas a trabajar para resolverlo", dice y destaca que poner herramientas como las que ofrece la cartera sanitaria provincial al servicio de la población "es un gesto que demuestra una decisión de resolver las cosas".

Ella es traumatóloga y se desempeña como directora ejecutiva desde 2021. Asegura que las maratones quirúrgicas "son positivas para todos", ya que "al médico que está en el consultorio no le gusta ver al paciente veinte veces diciéndole que se necesita operar". "Uno también quiere dar respuestas, es muy frustrante para el profesional cuando eso no sucede, porque si tenemos todo en las manos para hacerlo, debemos hacer que suceda", afirma.

Avanzando en la valoración del programa, Algaze destaca que el ministerio pone una batería de herramientas a disposición, para no "desgastar" a nadie y que el sistema siga funcionando como deber hacerlo. Cada equipo quirúrgico que participó de las maratones estuvo compuesto por un cirujano, ayudante, instrumentadora circulante, anestesiólogo, camillero, y un médico que visualiza la internación. Algaze explica que son dos equipos que funcionan coordinados, para que, mientras terminan de operar un paciente, el resto se prepare. La maratón se realiza en dos quirófanos alternados, lo que genera un proceso bien articulado y libre de demoras.

A través de un consultorio externo, los especialistas del Güemes analizaron a los pacientes con el fin de formular un relevamiento que arroje un orden de prioridades. Listado en mano, las autoridades convocaron por teléfono a los pacientes, le realizaron los estudios prequirúrgicos e indicaron la fecha de la maratón a la cual debían presentarse. "A las primeras ediciones las tuvimos que pensar bien y convocar un montón de gente, pero ahora que tenemos el equipo aceitado, que ya tenemos el mecanismo para que funcione sin perder tiempo y sin que nada se desarme, duplicaremos la cantidad de pacientes", cuenta Algaze que también remarca que para la edición del próximo mes están pensando en incorporar otras especialidades.

El Hospital Interzonal General de Agudos Simplemente Evita, ubicado en González Catán, en La Matanza, pertenece a la Región Sanitaria XII y durante la última maratón de agosto intervino a ocho pacientes. Valeria Fernández Viña es su directora ejecutiva y le remarca a BuenosAires/12 que la maratón fue muy bien aceptada, tanto por la gente del hospital como por los pacientes y sus familiares. "Nos pareció una propuesta muy útil, y los profesionales así lo entendieron, el año pasado empezamos a tener quirófanos vespertinos, pero no alcanzaban los turnos quirúrgicos para reducir esta necesidad y esta demanda", asegura Fernández Viña al poner en valor las políticas sanitarias de la gestión comandada por Axel Kicillof.

Además de directora general, Fernández Viña es pediatra, especialista en neonatología, especialista en medicina legal y prácticas forenses, especialista en educación superior y dicta clases en grado y posgrado de la Universidad de La Matanza. "La de las maratones fue una propuesta excelente porque los equipos quirúrgicos venían a la dirección reclamando la necesidad de dar respuestas", señala mientras describe lo preocupante que suele resultar para los profesionales de la salud el "tener un paciente en el consultorio y no poder darle respuestas". "Una demanda no contenida termina frustrando a los médicos y médicas, porque saben lo que tienen que hacer, pero no pueden hacerlo, con esta propuesta se puede sacar la frustración, que los profesionales se sientan útiles y reducir los tiempos ayudando a la gente", destaca.

En ese sentido, la directora asegura: "Muchas personas pasan por dificultades laborales, de calidad de vida y serios problemas, por eso estamos pensando hacer otra maratón y extender estas políticas hacia otras patologías", haciendo referencia a todo el entramado sanitario bonaerense, quienes piensan en conjunto y trabajan en línea directa con el Ministerio de Salud y la Dirección de Hospitales, que se reúne todos los jueves "para dar respuesta a las necesidades del pueblo".

Valeria está en el hospital Simplemente Evita desde 2003. Primero como médica, después como jefa de sala y jefa de neonatología. Desde el inicio de la actual gestión de gobierno, se encomendó en la dirección ejecutiva, desde la cual puede destacar las diferencias con la administración Cambiemos, que encabezó María Eugenia Vidal. "En la gestión anterior, el Ministerio había pasado a ser Secretaría, y hubo una fractura muy severa en el sector público, faltaban insumos, recursos humano y el hospital estaba deteriorado. Pero gracias a Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, avanzamos y tuvimos obras e inversión, creció el hospital y el recurso humano", destaca Fernández Viña, al remarcar las obras que se están llevando adelante en las áreas de Neonatología, Terapia intensiva, Obstetricia y Salud Mental.

El Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, perteneciente a la Región Sanitaria VII y ubicado en el partido bonaerense de Moreno, intervino a once pacientes durante la última maratón quirúrgica. Emmanuel Álvarez, su director general, considera que "la iniciativa es espectacular" y la describe como "una estrategia muy creativa, que permite tener una herramienta más para la gente", la cual posibilita que "el equipo de salud resuelva velozmente los problemas de la gente".

Según explica Álvarez, durante la pandemia emergieron numerosas patologías que estuvieron sin control, y las famosas "piedras en la vesícula" fue una de ellas. "Eso hizo que necesitáramos una estrategia diferente para poder resolver la situación de estos pacientes", cuenta.

Él es director ejecutivo desde 2020 y su especialidad es la medicina general y familiar, "una rama muy interesada en la prevención y promoción de la salud". "Estamos muy contentos por esta política del Ministerio, porque además de tratar una patología frecuente, aborda las complicaciones y las anula al operar a los pacientes en tiempo y forma", dice y agrega: "Tener habilitados los quirófanos para operar sábado y domingo durante doce horas es reconfortante. Es un Estado presente que permite resolver un problema real". "El equipo de salud está muy contento por brindar soluciones", sentenció.