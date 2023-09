La misma frase que los viejos me repetían sin cesar durante mi adolescencia, en la actualidad, como representante de uno de esos jóvenes de ayer, se la digo a los pibes de hoy, pero con un agregado, " el tango te espera… el rock te acompaña". Me gusta por las mañanas salir a andar, pisando las hojas secas en algún lugar, es mejor pensar que el sol nos premia con su calor al rey, a mí y a vos. Aunque aparento lo contrario nunca estoy solo en las madrugadas, palabras y voces de distintos creativos como Ricardo Soulé , encuadran con distintos marcos al mismo paisaje.

Mi lugar elegido para la contemplación es el puente del poeta, por lo que tengo entendido su nombre es un homenaje a Emilio Grognet, pero para mi gusto lo llaman así porque todo mortal que detiene su marcha sobre dicho pasaje se convierte, sin remedio, en un juglar de paso. Desde dicho balcón se observa un paisaje frágil y cambiante, endurecido únicamente por el perfil de la vieja casona que se levanta al borde de la barranca. Dicen que alguna vez fue blanca. Hoy está pintada con sueños muertos. Sin embargo, la casa barco, nunca regaló la sensación de estar encallada, más bien aparenta estar siempre dispuesta a zarpar, a soltar amarras, a dejarse llevar por la corriente. Si todavía no partió, debe ser porque sigue enamorada de los amaneceres.

Procuro llegar temprano a mi lugar en el mundo, unos instantes antes a que el horizonte se tizne de anaranjado, el telón de fondo nunca es el mismo, acostumbra a mutar entre estrellas a punto de apagarse, nubes fileteadas por el viento o una luna menguante como tajo de luz en un cielo de seda. El sol, como todo cuerpo celeste, no piensa ni pregunta, sólo me hace pensar y preguntarme. Alguna vez, parado sobre la soberbia que me prestó mi ignorancia, me animé a criticar a Galileo por el simple hecho de haberse retractado frente al tribunal eclesiástico por su teoría revolucionaria. Con el tiempo comprendí que el sabio entendía que la mente nunca podrá vencer al corazón, que por más que sepamos de memoria dicho descubrimiento científico, nunca dejaremos de sentir que el astro sigue subiendo lentamente por sobre nuestras cabezas, día tras día, como un dios eterno e indispensable.

Eduardo, jubilado bancario, parece empecinado en recuperar todas las alboradas que le robó la oficina para registrarlas con el fin de hacer una película. Recorre todos los miradores y recovecos que todavía conserva la costa rosarina de libre acceso al público y cada vez que se detiene sobre el puente, se arriesga a bajar de su auto, costosos equipos de filmación para capturar la maravilla. En una oportunidad me sorprendió con una pregunta, quizás fue la manera que eligió para mostrar su riqueza interior, aquella que no se compra ni se vende, tampoco se puede robar, verdaderos lujos de adentro que cuando salen iluminan la sombra de cualquier semejante. "Como usted sabrá”, me dijo mientras acomodaba su equipo muy cerca de la baranda, “el Paraná trae un fuego en sus entrañas, encendido por misterios selváticos, motor fundamental de su constante huida, resumiendo…lo que deseo saber es si usted sabe a qué se debe la fuga del río". Ignoro si mi respuesta estuvo a la altura de su sano delirio, pero al menos lo intenté. Le dije que nadie podía saber las causas, pero todos debemos respetar su decisión. Por mi parte, su escape es lo que más me hermana, siempre preferí ser perseguido a perseguidor, odiado a odiador, la calma que me brinda cuando me acerco a su orilla es la misma calma que traen sus aguas peregrinas.

Pilar, amiga y vecina de Alberdi, desde que descubrió que cada ser humano es un viaje en sí mismo, no dudó en perderse en el mundo con un sólo objetivo, poder encontrarse. Solemos cambiar figuritas a la distancia, ella me envía, junto a una breve reseña, fotos de pequeños pueblos de Europa a cambio de, aparentemente, la misma postal de su barrio natal. Cómo quien envía un ramito de no me olvides, le comparto distintas tomas del mismo sitio. La fugitiva se entretiene jugando al juego de los siete errores, comparando imágenes, sabe encontrar pequeños elementos que las diferencian. Tal vez sea mi manera de explicarle que quienes decidimos quedarnos en el mismo lugar no lo hicimos porque nos desagrada viajar, más bien cumplimos la misión de estar atentos a los cambios sutiles que nos regala el único viaje posible, nuestro paso por el tiempo. Desde hace algunas semanas, Pilar me pide con insistencia algún comentario sobre el clima social de nuestra región junto a un pronóstico del futuro que se avecina. Tal vez porque nunca fui bueno mintiendo, opté por el silencio. Hoy es el tercer día consecutivo que amaneció nublado, si bien tomé algunas fotos para mí registro personal, no pienso enviárselas a la viajera, sería como responder a su a pedido con la misma imagen que alguna vez supo describir con palabras Cátulo Castillo: "cerrame el ventanal/ que arrastra el sol/ su lento caracol de sueños/ no ves que vengo de un país/ que está de olvido/ siempre gris, tras el alcohol"

[email protected]