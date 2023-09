Un amplio abanico de diferentes sectores sociales y políticos de Salta se reunió el sábado último para reflexionar sobre la coyuntura política y el avence de la derecha y expresar su apoyo a la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi.

En el encuentro hubo autocríticas, centradas sobre todo en las fallas en la comunicación; apreciaciones sobre el resultado de las PASO, cuestionamientos a la dirigencia del PJ en la provinica y propuestas para seguir la campaña. También hubo alegatos en defensa del rol del Estado.

La militancia barrial habló de las dificultades que atraviesan las familias más pobres, la caja de resonancia que son los comedores populares, el problema de la droga, la falta de oportunidades para la juventud y, como contrapartida, la importancia de contar con acceso libre y gratuito a la educación como un camino para salir de esa situación.

El intercambio fue abierto por Mauro Sabbadini, presidente del partido convocante, Felicidad. Sostuvo que en Salta la elección no fue mala, porque el campo popular logró cifras que suele obtener en primarias. "Nuestra elección ha sido buena y sobre eso tenemos que basarnos para seguir la campaña", aseguró.

"En este poco tiempo tenemos que poner todos los esfuerzos" para ganar las elecciones, agregó María Morales Miy, delegada en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Sostuvo que si bien está en crisis, el año próximo, ya sin sequía y con la producción de energía en marcha, "Argentina puede crecer el año que viene".

Las intervenciones que siguieron inmediatamente oscilaron entre el temor que genera la ultraderecha y ánimo a dar la pelea electoral. "Nos están quitando aquellos derechos conquistados con la vida de muchos", dijo María Eugenia Yaique. "Si estamos acá es porque no nos han vencido", recogió el guante María del Carmen Amaya, de Ateneo Pueblo. La disputa constante entre distintas fuerzas políticas "es un ejemplo de la democracia", recordó.

Más adelante Félix González Bonorino, delegado de la Defensoría del Pueblo de la Nación, planteó que las PASO fueron de "cuatro cuartos", tres cuartos repartidos en cada fuerza en disputa y "un cuarto que no fue a votar", y consideró que ahí tienen que ponerse los esfuerzos para aumentar el caudal de votos del oficialismo. "Hay que multiplicar el trabajo territorial".



Verónica Santillán, de la Fundación Alameda, el Movimiento Productivo Agroalimentario de Salta y de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, compartió que hay "salir a buscar" a quienes no votaron las primarias.

Un grupo de estudiantes de nivel universitario puso el eje en la comunicación. Sol Ramírez invitó a encontrar las herramientas que permitan llegar a la gente y a tratar de limar las diferencias. "Hablar de un enemigo (en referencia) a un compañero (que votó a la ultraderecha y) que está cursando a tu lado, que tiene hambre, es muy difícil", afirmó.

Lautaro Cabrera, presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades, invitó a "Empezar a militar los espacios que habitamos" en defensa de los derechos conseguidos y para conquistar más derechos. "Tenemos muchas críticas con el gobierno nacional pero hay muchas cosas que se hicieron bien y no las hemos sabido comunicar", afirmó.



"La elección no está cerrada de ninguna manera", alentó a su turno Tane Da Souza, delegado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Postuló que la campaña tiene que asentarse en dos ejes: la defensa de los derechos y "la desigualdad como efecto y causa del fracaso del sistema político". "Hay ciudadanos y ciudadanas que son descartables". En este marco, "defender los derechos no alcanza y ante esos profetas del odio tenemos que salir con la pedagogía de la esperanza".

El mensaje es de garantizar los derechos que se han logrado hasta ahora y de esperanza de que esos derechos lleguen a todas las personas. "Nadie gana una elección con desánimo", ganar "también depende de nosotros", sostuvo. Y frente a intervenciones que hicieron hincapié en la necesidad de resistir, alentó: "La mejor forma de construir la resistencia es construir la victoria". "Tenemos que votar en defensa propia".

Cómo militar en la coyuntura

Un grupo de mujeres sindicalistas aportó sus impresiones. Guadalupe Escribas, del Sindicato de Viajantes Vendedores de Salta y de las 62 Organizaciones Peronistas, contó que ya se organizaron para militar en la campaña.



Dina Rojas, de la UPCN y las 62 Organizaciones, contó que llegaron a la conclusión de que falta información y formación para militar, que se deben conocer los nuevos vocablos y también conocer con claridad las medidas del gobierno. En su opinión, se debe "defender el voto a voto", en las elecciones generales se usa el voto papel y eso implica que la militancia debe ser de base, casa por casa, con la entrega de los votos ya listos, y luego el control en las escuelas para asegurarse que no falten votos y que no se los relegue al ubicarlos en los cuartos oscuros, como pasó en las primarias.

Nicolás López, de Patria Grande, dijo que en su partido hay preocupación. Tras recordar que Salta Javier Milei obtuvo el mayor porcentaje de votos del país, con casi el 50% del electorado. Gran parte de la población no tiene acceso a muchos derechos, entonces "¿Cómo pedirles a esos compañeros que defendamos el Estado y los derechos cuando no tienen acceso ninguno?". "Lo que está en peligro es la patria", hay que "salir al encuentro de los compañeros", instó antes de invitar "a debatir un proyecto para Salta también".

Respetar nuestro Estado

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Daniel Hoyos, puso énfasis en rescatar los aciertos de la actual gestión nacional. Recordó que en la pandemia, mientras la mayoría de los gobiernos "no supieron qué hacer", el "Estado argentino sí tuvo respuestas" hasta elaborando una vacuna propia y por las medidas que se tomaron "no tuvimos la catástrofe de otros países". Tras eso hubo dos años de sequía, resaltó. Por otro lado, "hoy todos los países que son ultraliberales están fracasando", de tal manera que hasta el propio Estados Unidos está dando mayor participación al Estado.

Hoyos consideró que se deben resaltar las buenas acciones del Estado argentino. "Tenemos que respetar nuestro Estado". "Tiene defectos" pero funciona, aseguró. Citó a la educación y la salud públicas como ejemplo.

"Es momento de estar unidos", instó Guillermo Baudino, director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Salta. Tras recordar que en la gestión de Macri se destruyó a los organismos estatales, como pasó con el INTI, destacó que en esta gestión se logró recuperarlo y reincorporar a trabajadores que había despedido el macrismo, y esa recupeación está en peligro en un eventual triunfo de Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza, advirtió.

También Rafaela Torres, de la organización Cultura Nativa, invitó a resistir a la ultraderecha. "Para ellos la cultura es gasto", habrá recortes en ese sector, alertó.

"Los aparatos provinciales no militaron"

"Capaz que sí hay que hacerse cargo de que sí hay una casta política", empezó la revisión crítica David Pastrana, de la Unión de Pueblos de la Nación Daguita de Salta (UPNDS).

Fernando Pequeño Ragone, ex dirigente del Partido Justicialista en Salta, apuntó a la dirigencia actual: "En ese partido pasan cosas". Nicolás López fue más directo: "Los aparatos provinciales no han militado la campaña", recriminó.

"Carecemos de un plan claro comunicacional", afirmó Rodolfo Erbilt, de la agrupación municipal La Libertad Soberana.

"El primer error ha sido hacer la política antigua", agregó Noelia, del Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales de la UNSa. Opinó que se deben buscar otras formas de llegar al electorado. Contó que en su Centro realizan reuniones diarias en las que hacen foco "en la palabra derechos". "En esta mesa tiene que estar sentada gente la comunicación, utilicemos las redes", propuso. "Un video tiene mucho más alcance que un diálogo cara a cara", agregó otro estudiante de Exactas.

"La dirigencia peronista en Salta tiene que llamarse a una autocrítica", exigió Juan Pablo Vázquez, de la agrupación Voces. Destacó que La Libertad Avanza no tenía estructura en la provincia y, sin embargo, se impuso en los comicios, con lo reforzó aquello de que no hubo militancia. Si gana Milei habrá recortes de fondos al gobierno provincial y a los municipios, recordó. Además, consideró que uno de los errores del gobierno nacional fue no haber dado las respuestas para las que fue votado y sostuvo que en este sentido hay responsabilidad de la dirigencia.

"También tengo la sensación de que este gobierno nos ha fallado" y no solo es responsabilidad del Presidente, "a lo mejor había que haber escuchado a Cristina cuando dijo 'hay funcionarios que no funcionan'", añadió Marcelo Segura, rector del Instituto Abuelas de Plaza de Mayo. También cuestionó la campaña en la provincia: "a la casa de mi viejo no llegó un solo voto nuestro", contó.

En octubre se debaten dos modelos de país y "claramente tenemos un estado que no funciona bien", aportó el delegado del INADI, Gustavo Farquharson. "No necesariamente la sociedad se ha derechizado, sino que está reclamando que el Estado funcione mejor" y esto se debaría debatir, agregó.



Hubo "una grave falla en la escucha en los territorios", añadió Verónica Ardanaz, de la Fundación Cebil, organización cultural que articula con pueblos indígenas del norte salteño. "Los pueblos originarios están dando un gran ejemplo de que hay otros modelos" de defensa de los derechos, resaltó refiriéndose al Tercer Malón de la Paz.



Blanca "Nenina" Lescano, de la CTA Salta y de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales, recordó que los organismos de derechos humanos dieron el alerta sobre el avance de la derecha "ya hace años". Milei "es la derecha histórica", sostuvo antes de cuestionar que no haya habido una política que prevenga este avance. "La derecha siempre está ahí", expectante y en ese marco "Milei es la cara visible de todo un proceso histórico".

Movilización y más movilización

David Pastrana recordó que con el gobierno de Mauricio Macri hubo un retroceso en la institucionalidad de las organizaciones indígenas iniciada con los gobiernos kirchneristas. Ahora Milei y Victoria Villarruel impulsan la derogación de la ley 26.160, que declara la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y da una protección frente a la presión por desalojar a las comunidades originarias. Por eso "Nuestra campaña es anti Milei. No hay otra. No nos queda otra", afirmó.

Faustino Peloc, del pueblo Kolla, contó que en su territorio hay preocupación por los votos que obtuvo Milei. Señaló como una falla del oficialismo provincial que "el mismo gobernador de la provincia (Gustavo Sáenz)" impulsara la ley antipiquetes, algo similar a lo que impuso el gobernador de Jujuy con la reforma constitucional que limita derechos. "Nos quieren quitar todas las riquezas a los pueblos originarios para vivir bien los grandes políticos", agregó, aunque terminó afirmando que en la coyuntura se impone el apoyo a la fórmula de Massa y Rossi.

No hay políticas públicas para los pueblos originarios, sumó Ulises Yañez, integrante de la UPND. La cuestión de los pueblos originarios es transversal a todas las áreas del Estado, sin embargo, no tienen representatividad. Siguen las políticas extractivistas, empobreciendo a los pueblos originarios. "Pedimos a la Pachamama que nos dé claridad para que sepamos hablar a la gente", concluyó antes de opinar: "debemos traccionar desde el movimiento nacional y popular, no dejar que el gobierno haga lo que quiera", sino lo que sirva a los intereses de la gente.

Diana "Ushu" Méndez, del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin embargo, tuvo una mirada de más largo alcance. Después de asegurar que ganará Unión por la Patria, "porque nos dan los números", invitó a fortalecer la militancia, a mantener la movilización, porque las políticas públicas "las vamos a tener que sostener en la calle", vaticinó.