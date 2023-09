La casa de subastas Sotheby's se prepara para dar a conocer un tesoro extraordinario que perteneció al inolvidable cantante de Queen, Freddie Mercury, quien falleció en noviembre de 1991 a los 45 años.

Más de 1.500 objetos personales del icónico músico estarán a la venta. Estos tesoros, que incluyen arte japonés, manuscritos de canciones, lentes de sol, cartas autografiadas, obras de arte y mucho más, estuvieron custodiados durante más de tres décadas en la casa londinense de Mercury.

La colección personal de Freddie Mercury fue cedida por Mary Austin, quien compartió una relación de seis años con el cantante y se mantuvo como su amiga cercana hasta el final de sus días. La mujer, a quien Mercury dejó su casa y contenido tras su fallecimiento, consideró que había llegado el momento de compartir estos tesoros con el mundo después de muchos años de custodia.

Freddie Mercury y Mary Austin.

Más de mil quinietos objetos personales

El artista era conocido por su gusto ecléctico, y su colección personal lo refleja con creces. Entre los objetos subastados se encuentran grabados de Picasso, pinturas victorianas, objetos de cristal, trajes y sedas japonesas, y muebles de estilo art nouveau. Además, los borradores de canciones icónicas, como "We Are the Champions", estarán disponibles, así como los llamativos trajes que Mercury usó en sus inolvidables conciertos, como la famosa corona y capa que lució en la última gira de Queen en 1986.



(Imágen Sotheby's)

El souvenir más caro de la subasta es el piano negro de media cola Yamaha G2 Baby Grand. Mercury sentía una conexión creativa única con este instrumento, que está valuado en casi cuatro millones de dólares.



(Imágen: Sotheby's)

Desde la casa de subastas adelantaron que parte de los beneficios obtenidos de la venta de estos objetos se destinarán a la organización benéfica Mercury Phoenix Trust y a la fundación de Elton John, la Elton John Aids Foundation, ambas dedicadas a la lucha contra el sida.



La subasta que espera recaudación récord

"Mary cuidó la colección maravillosamente y se ocupó de todo", contó el director senior de Sotheby's David Macdonald, quien curó la exposición y supervisará la subasta, que se concretará en la sede de Londres desde este miércoles y hasta el 11 de septiembre.



"Freddie Mercury, una superestrella del rock de fama mundial, era, lejos de los escenarios, un coleccionista muy culto. A través de seis subastas, Sotheby's refleja el caleidoscópico mundo de estilo y calidad de Freddie Mercury, que abarca arte, moda, instrumentos musicales, documentos personales, posesiones y fotografías, muebles y joyas, acumulados a lo largo de 50 años", detalló la casa de subastas mediante un comunicado.



Mercury fue además un gran coleccionista de arte, una faceta que se refleja en este lote a partir de obras de Henri Matisse, Utagawa Hiroshige, Salvador Dalí y Pablo Picasso, que salen a remate junto a figuras ornamentales cubiertas en diamantes o bañadas en oro de Cartier o muebles de origen japonés, país del que se enamoró durante su primera visita en 1975.



"Ha sido un proceso de colaboración increíble en todas las etapas, por supuesto con Mary Austin, pero también con algunas de las personas con las que colaboró en la confección de trajes y con muchos de los amigos de Freddie, que han tenido la amabilidad de compartir sus propios recuerdos de piezas de la colección. Y ese proceso de arqueología -de desvelar las capas de historia que rodean a cada objeto- aún continúa. Ahora que la exposición está abierta y todos los lotes están disponibles en línea, cada día aprendemos más de las personas que le conocieron y tienen sus propias historias que contar", explicó Sotheby's en el comunicado.



