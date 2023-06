Los coleccionistas de la mítica banda británica The Beatles están en alerta luego de que la casa de subastas Gotta Have Rock and Roll publicara una puja por el contrato original de separación del grupo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, que le dio libertad a cada uno para seguir con sus proyectos musicales independientes.

El documento, que consta de dos páginas y lleva la firma de los cuatro históricos músicos con fecha del 29 de diciembre de 1974, parte de una oferta mínima de 100.000 dólares y tiene un estimado de entre 300.000 y 500.000 dólares. La subasta finaliza este 30 de junio.

“Se ofrece aquí el documento que formalmente disolvió la banda para siempre. Este documento libera a cada miembro de su obligación de grabar como el grupo conocido como ‘The Beatles’, dando así a cada miembro su independencia entre sí para perseguir sus propios proyectos únicamente y como individuos”, afirma la publicación.

La historia detrás de la firma del contrato de separación de The Beatles

Según relata el sitio Gotta Have Rock and Roll, la separación artística de la banda inglesa fue, como se conoce, en 1969, cuando Lennon tomó la decisión de distanciarse; aunque se hizo pública recién al año siguiente, en 1970, con el anuncio de McCartney de que dejaba la banda.

“La ruptura fue alimentada por el dolor por la muerte del veterano manager Brian Epstein y la creciente tensión con respecto a la colaboración y la composición de canciones: John se estaba volviendo cada vez más experimental en sus gustos, Paul todavía estaba completamente comprometido con la música pop y George descubrió que no había espacio para su nuevo compromiso con la composición de canciones”, reconstruye la casa de subastas.

Foto: Gotta Have Rock and Roll

El 19 de diciembre de 1974, después de años de litigio, los cuatro se pusieron de acuerdo y coordinaron una reunión en el Hotel Plaza de Manhattan para firmar. Starr ya había puesto el gancho y estaba por teléfono, mientras que McCartney y Harrison lo hicieron allí en persona.

Foto: Gotta Have Rock and Roll

“Aunque Lennon vivía a poca distancia del Plaza, dejó esperando a sus antiguos compañeros de banda, supuestamente dando la excusa: "Las estrellas no están bien" (en realidad, su ausencia se debió a preocupaciones persistentes sobre los impuestos)”, relata Gotta Have Rock and Roll.

Diez días después, 29 de diciembre, John firmó en Florida, cuando estaba de vacaciones. Un abogado acudió a él y el momento fue capturado por la compañera de John, May Pang, quien comentó que Lennon "miraba con nostalgia por la ventana" antes de firmar debajo de los nombres de sus ex compañeros de banda.

Foto: Gotta Have Rock and Roll

“La amistad todavía estaba allí. Eran hermanos. No hubo animosidad. Y aunque todos sintieron que tenían que separarse para pasar al siguiente nivel de sus carreras musicales, John había comenzado esta banda que cambió el mundo... Entonces, cuando se sentó a firmar, supo que esto era todo. Suya fue la última firma. Como él había iniciado el grupo, fue él quien lo terminó", contó Pang.

