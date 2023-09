El Partido Solidaridad e Igualdad, siendo fiel al campo nacional y popular y al movimiento progresista que lo fundó, integra el Frente Amplio por la Soberanía porque es el espacio que hoy puede llevar adelante la defensa de los derechos laborales, el desarrollo económico con inclusión social y políticas que tiendan a una distribución más equitativa de la riqueza. Como así también la promoción de los derechos a la educación y a la salud públicas que hoy parecen meros servicios o mercancías a las que podrán acceder solo las personas que puedan pagar el “voucher”.

Desde este nuevo frente que reúne a diferentes fuerzas progresistas sabemos que la salida a esta crisis económica y social no puede ser la receta que baja el Fondo Monetario Internacional, ni sus más fanáticos seguidores y adeptos locales, responsables en gran medida de la impagable deuda con el organismo, la situación de emergencia inflacionaria que vivimos a diario y el ahogo por la falta de reservas. Receta que la derecha neoliberal, que representa tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza, ya ha probado en diferentes momentos de nuestra historia con el mismo trágico resultado: crecimiento de la pobreza, la marginación social, el desempleo, la violencia, la represión estatal y la inseguridad.

Por eso estamos junto a Carlos del Frade, apoyando su candidatura a diputado provincial por Santa Fe y a la lista del Frente que integra Claudia Balagué, Fabian Palo Oliver, Mercedes Meier y nuestro compañero Gustavo Gamboa, militante político con una historia de compromiso con las luchas populares. Junto a Alicia Gutiérrez, ex diputada provincial y referente del movimiento de derechos humanos, queremos afianzar este espacio en el que confluyen distintos sectores del socialismo, del radicalismo, del peronismo y del progresismo que compartimos el deseo de construir una provincia en la que podamos trabajar y vivir sin miedo, con oportunidades para la juventud y mejores condiciones de vida para nuestros mayores, donde las y los laburantes puedan progresar y no vivir presionados por deudas. Una provincia en la cual las empresas multinacionales no se lleven al exterior miles de millones dólares y casi no paguen impuestos, mientras que los sectores más vulnerados no cuentan con los derechos básicos satisfechos.

Nuestra lista de candidatos para el Concejo Municipal de Rosario se encuentra encabezada por Leonardo Caruana, médico generalista y referente de la salud pública de la ciudad, que se formó y trabajó junto Hermes Binner en el diseño e implementación del sistema que se convirtió en un modelo a seguir a nivel nacional e internacional. También participa nuestra compañera Cecilia Vallina, con una extensa trayectoria en el desarrollo de políticas públicas de cultura, memoria y derechos humanos en la ciudad y la provincia.

En la elección a intendente municipal de Rosario, desde el Partido Solidaridad e Igualdad vamos a acompañar al candidato Juan Monteverde porque consideramos que es la mejor alternativa frente a la alianza conformada con el Pro y fuerzas progresistas que luego se derechizaron. Estos sectores no pudieron resolver cuando gobernaron ninguno de los problemas que teníamos sino que los agravaron. Son los mismos que llevaron al país a la quiebra, permitiendo la fuga de capitales sin control para el beneficio de algunos pocos amigos y la vuelta del FMI que hoy nos persigue con el ajuste. Por todo esto el 10 de septiembre tenemos la oportunidad de fortalecer un espacio plural y progresista, que se compromete a luchar por quienes más lo necesitan porque la política es la herramienta para salir adelante. Tenemos el desafío no solo de defender nuestros derechos conquistados, sino de ampliarlos y garantizarlos, y para eso necesitamos un Estado eficiente y presente, más y mejores derechos y políticas públicas que le cambien la vida a las personas.

Con Carlos del Frade, Leonardo Caruana y el Frente Amplio por la Soberanía podemos cambiar en serio.



Integrante del Frente Amplio por la Soberanía