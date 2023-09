Desde Uruguay, país en el que vive hace 20 años, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, afirmó que no volvería a vivir en Argentina, independientemente de quién gane las próximas elecciones nacionales.

Consultado por el diario chileno El Mercurio, el empresario sostuvo: "No creo que vuelva a vivir en Argentina; lamentablemente. Uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer, entonces, uno no puede andar cambiando de un día para otro".



"Si bien la Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también, así que la respuesta es no, no volvería a vivir en Argentina independientemente de quién gane las elecciones", completó.

En otro momento de la entrevista, el CEO remarcó: "Soy argentino, me encanta la Argentina, amo mi país, me fui en 2002 y de los últimos 21 años viví cuatro en la Argentina".

Precisamente, Galperín se radicó en el país entre 2016 y 2020, durante el gobierno de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio, partido del que fue fiscal en 2019.

En el último tiempo, además, fue noticia por posicionarse a favor de los fondos buitres, por aplaudir políticas que ya se aplicaron el siglo pasado y provocaron un profundo atraso en materia de derechos laborales, por sus discusiones en las redes sociales con el dirigente social Juan Grabois; y sus contrapuntos con el dirigente sindical Sergio Palazzo por el encuadre gremial de los trabajadores fintech de Mercado Pago.

"En Peronia está prohibido"

A fines de julio, Marcos Galperín volvió a criticar al Banco Central por la medida que prohíbe a billeteras virtuales realizar o facilitar operaciones con criptomonedas.

Todo comenzó cuando un usuario en Twitter publicó una comparación entre los servicios que ofrece Mercado Pago con los de las aplicaciones Lemon y Buenbit.

En el mismo tweet, el usuario se preguntó cuándo operará con criptomonedas Mercado Pago en Argentina, a lo que Galperín respondió con sarcasmo: "En Peronia está prohibido...".

Las otras críticas de Galperín al país

El fundador de Mercado Libre es un crítico habitual del actual gobierno, siempre a través de sus redes sociales.

Por ejemplo, cuando se lanzó el nuevo billete de dos mil pesos, Galperín señaló: “En un mes, el billete nuevo de $2.000 invertido en Mercado Pago con disponibilidad inmediata para pagos digitales te rinde $125 vs $0 en una caja de ahorro en un banco...No sé, pensalo”.

También se quejó en su momento del impuesto al e-commerce: "La única plataforma que es obligada a retener este impuesto es MELI, cuando hay ventas de productos usados en plataformas sociales nadie retiene nada. A todo esto, es legal cobrar un impuesto a un vendedor no habitual de un producto usado".

