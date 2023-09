"Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares. Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal", indicó este martes Darío Epstein, uno de los principales asesores económicos de Javier Milei, durante su participación en el ciclo Democracia y Desarrollo organizado por el Grupo Clarín.

"Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para dolarizar, que tiene sus defectos también eh, no sólo virtudes; lo más importante es que no puede haber déficit fiscal, porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra. El paso uno, fundamental, es que el gasto público no puede ser superior al ingreso. Hay que ir al déficit cero. Si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan, ni la dolarización ni un Banco Central independiente, lo que quieran, puede funcionar", dijo el asesor de Milei.

Además, Epstein admitió que "cualquiera que sea electo presidente y asuma el 10 de diciembre, va a tener que trabajar muy fuerte en reducir el gasto. Probablemente esa reducción del gasto sea recesiva, porque acá no hay milagros". Lo que sucede es que la recesión en sí misma deprime los ingresos fiscales. La experiencia global demuestra que alcanzar el equilibrio fiscal en un contexto de restricción de gasto público y recesión es imposible y dicho ensayo resulta muy doloroso para el pueblo.

El economista Darío Epstein se egresó como contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en 1986. Tiene una carrera de casi 40 años en el mundo de las finanzas. Es especialista en privatizaciones, ya que participó a comienzos de los '90 del proceso de venta de empresas del sector siderúrgico, Entel, Gas del Estado, Telecom e YPF. En 1992, fue Director de la Comisión Nacional de Valores. Además, es socio fundador de la consultora Research for Traders.

Reforma laboral

"Ningún empleador quiere tomar gente porque no quiere contratar una carta documento con patas, no sirve eso", dijo Epstein, para referirse a los derechos laborales adquiridos por el mundo del trabajo en los últimos 80 años.

"Hay cosas urgentes para tocar, todo el sistema de multas hay que darlo de baja, no sirve ese castigo a las empresas, tampoco el proceso de juicios eternos laborales. Tenemos, para adelante, que armar un nuevo sistema. El sistema UOCRA nos gusta, sobre todo donde hay un sistema con trabajadores temporarios que puedan ir aportando a un seguro y cuando se quedan temporalmente sin empleo van cobrando, como lo hace la UOCRA", agregó el especialista en finanzas.

De acuerdo a la mirada ultraliberal, la flexibilización laboral permitiría estimular la creación de empleo, algo que también va a contramano de la experiencia histórica, ya que el combo de recorte de derechos y recesión económica atenta contra la expansión del mercado de trabajo.

Por otro lado, Epstein dijo que "no tiene sentido cortar los planes sociales si no les damos una opción, es criminal, y sí creemos que no es culpa de la gente, hacemos responsable a la política. Yo fui funcionario de Menem en el '92 y somos todos responsables".

Melconian

Por su parte, Carlos Melconian, el economista estrella de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se presentó en una disertación organizada por el Partido Colorado uruguayo. “¿Entienden la tabla del 2? Esto es la tabla del 2. Venimos tan de abajo que yo he presentado nuestra disrupción con una medida revolucionaria, guevarista, castrista, donde nunca nadie se atrevió y la vamos a poner arriba de la mesa que es volver a la tabla del 2. 2 por 1 es 2, 2 más 2, 4. Y así”, dijo.

El dirigente de la Fundación Mediterránea dijo que apunta a la "estabilidad macro con una economía bimonetaria y balance fiscal; reforma del Estado volviendo a 8 ministerios y desregularización del sector privado. El nuevo régimen cambiario va a ser bimonetario y Uruguay es ejemplo”, afirmó.