En política, cuando intendente y gobernador son de fuerzas contrarias, existe una máxima no escrita: "Todo lo bueno es propio y todo lo malo es ajeno". Por supuesto, vale más para el intendente que para el gobernador, porque es quien tiene a su favor la cercanía cotidiana con los vecinos.

Desmentir, explicar, exponer, argumentar, es la tarea de los referentes locales, que a su vez requiere de una línea política clara y, en lo posible, de presencia de los principales candidatos en los territorios.

Por este motivo, a tres semanas de las PASO, el gobernador Axel Kicillof se reunió en La Plata con unos cuántos candidatos a los que, en su territorio, les toca correr desde atrás. En el mundillo políticos se los suele denominar "los sin tierra". Algunos de ellos provienen de distritos en los que UxP está muy competitivo y puede ganarle la intendencia a JxC, tanto por la combinación del desgaste acumulado de las gestiones como por el efecto arrastre de Milei, que produce también un drenaje de votos en las boletas locales del cambiemismo: son los casos, por ejemplo, de Lanús, Tandil, Olavarría o Bahía Blanca.

Luego, hay distritos que son históricamente refractarios al peronismo, pero aunque no se ganen, es importante sumar concejales y aportar a las categorías provincial y nacional. Algo de eso ocurre en Vicente López y San Isidro, en el norte del conurbano.

En Vicente López, Lucas Boyanosky obtuvo 23 puntos, un número similar al que el peronismo obtuvo en 2021 y lo mismo que obtuvo el candidato del Frente de Todos en 2019, Lorenzo Beccaria. Sin embargo, esta vez, el peronismo confía en crecer. Entre sus argumentos, enumeran el “abandono” de Jorge Macri, que dejó la intendencia para planificar su futuro político en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la situación en la que se encuentra el cordón oeste del distrito, pegado a San Martín; y las situaciones generadas a partir de las renuncias no exentas de escándalos y acusaciones de venta de candidaturas en La Libertad Avanza. En ese conexto, Boyanosky focalizará su campaña en el desenfreno inmobiliario, algo que irrita hasta al electorado tradicionalmente antiperonista, porque, según la oposición, altera la fisonomía del suburbio y su calidad de vida.

Julián Álvarez tiene serias chances de alzarse con el trunfo en Lanús, el municipio que durante décadas supo conducir el histórico "Manolo" Quindimil. Se impuso en las PASO al renovador y ex presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo y a representante del Movimiento Evita, Agustín Balladares, y la sumatoria de las listas de UxP supera a la del oficialismo local. Las licencias de Néstor Grindetti desde abril, tanto para hacer campaña provincial como para apagar los incendios del Club Atlético Independiente, y su remplazo por el actual candidato, Diego Kravetz, parecen haber dañado la performance electoral de JxC, aunque Kravetz fue el candidato individual más votado.

Bahía Blanca, al sur de la provincia y en la sexta sección, fue peronista hasta 2015 y tiene chances de volver a serlo. El candidato ganador de las PASO fue el presidente del puerto y ex basquetbolista, Federico Susbielles. La elección local también quedó, literalmente, empatada en tercios.

Susbielles puede mostrar, como plataforma de campaña, su memoria de gestión en el puerto: la articulación con organizaciones de la sociedad civil, la mejora del espacio público con asfalto y luminarias, la inversión en tecnología, el cluster de investigación y desarrollo con las universidades. Tal vez lo más icónico sea la puesta en valor del Paseo del Puerto, que los bahienses disfrutan cada fin de semana, con oferta cultural y gastronómica y bicicletas gratuitas. “Lo que hicimos en el puerto, ahora hay que hacerlo en la ciudad", suele afirmar.

El diputado nacional y candidato a intendente de Tandil, Rogelio Iparraguirre, tiene una visión y un escenario similar en su distrito. Enfrentará al histórico intendente radical, Miguel Lunghi. “Después de 20 años y 5 periodos, Lunghi no puede hacer promesas”, afirmó en su momento a Buenos Aires/12. “Lo que no hizo hasta acá, no tiene sentido esperar que lo haga en el futuro”, dice a modo de sentencia.

Tandil, afirma Iparraguirre, crece pero de manera desordenada y desigual, proceso que venía de antes y se aceleró con la pandemia. Falta regular el acceso a la vivienda, cada vez más complejo, como en toda localidad turística, no hay oferta pública de cultura ni deporte ni política de atracción de inversiones.

Olavarría es otra de las apuestas prometedoras. Allí, el camporista Maximiliano Wesner derrotó a Ezequiel Galli, quien desde las PASO parece haber entrado en caída libre. Como contó este medio, tras numerosas denuncias, entre las que predominó una por venta ilegal de terrenos públicos, el secretario del área vinculada a desarrollo social y ladero de Galli desde los inicios de su gestión, Diego Robbiani, partió del gobierno. Previo a su salida, otros seis directores fueron dados de baja. Wesner salió primero y aspira a recuperar el distrito para el peronismo, que lo gobernó durante 24 años hasta su derrota en 2015.

La capital provincial tiene para el gobernador Kicillof alto valor político y simbólico. El candidato, Julio Alak, es una de sus dos apuestas personales, junto con Agustina Propato en Zárate. Alak fue intendente de La Plata durante cuatro períodos consecutivos, entre 1991 y 2007. Lo sucedió Pablo Bruera, que tras dos períodos fue vencido por Julio Garro, en el marco de la "ola amarilla" de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en 2015. Garro, además, capitalizó el enojo de los platenses con su antecesor por la mala gestión de la inundación de 2013.

Durante la última década, el peronismo platense estuvo signado por la tensión interna entre la camportista Florencia Saintout, hoy directora del Instituto de Cultura de la Provincia, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En la PASO de 2019, Saintout derrotó a Tolosa Paz y la suma de ambas era mayor a lo obtenido por Garro. Pero en las generales de octubre, no todos los votos de Tolosa Paz fueron a Saintout y ese drenaje permitió la reelección de Garro.

Hoy el panorama es el inverso. El peronismo se encuentra unido, encolumnado detrás de la figura del ministro de Justicia de Kicillof y nadie sabe con certeza cuán profundas son las heridas que dejó la contienda entre el actual alcalde y el senador bullrichista Juan Pablo Allan.

En San Nicolás, la candidata de origen camporista Cecilia Comerio enfrentará al actual diputado por la segunda sección, Santiago Passaglia. Santiago es el hermano mayor del actual intendente, Manuel, e hijo del jefe del clan, Ismael. Ismael se hizo famoso en 2017, al aceptar integrarse al gabinete de Vidal, siendo intendente electo por el Frente para la Victoria y dejar en su lugar a su hijo Manuel, entonces presidente del HCD.

Manuel Passaglia, que generó un conflicto con los trabajadores municipales al desadherir de manera irregular al convenio con IOMA, se pronunció por Bullrich en la interna, a pesar de la histórica amistad del clan con Santilli. La movida apuntaba sin éxito a algún cargo provincial: hoy su nombre no figura en ninguna lista.