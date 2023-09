Liberado de la campaña electoral tras su derrota en la interna cambiemita, Gerardo Morales mantiene sin embargo su perfil de intransigencia contra los docentes de Jujuy. El gobierno que conduce el caudillo radical ratificó este jueves su decisión de descontarles los días de huelga a quienes tomaron medidas de fuerza desde junio, para exigir el llamado a paritarias. El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) advirtió que el Ejecutivo provincial “no acreditó un instrumento legal que habilite los descuentos” y que los abogados que participaron de la audiencia conciliatoria “vinieron sólo a dar negativas y (mostrar) desconocimiento de lo que pasa”. Al mismo tiempo, cientos de desocupados marcharon por el centro de San Salvador para reclamar asistencia a merenderos y comedores, y pedir su inclusión en un programa nutricional ya que “actualmente no se cubren las necesidades de muchas personas que están en situación de indigencia”.

La ratificación de los descuentos a los docentes tuvo lugar durante una audiencia conciliatoria convocada por la justicia provincial, subordinada a Morales desde la cooptación de ese poder apenas inició su primer mandato en 2016, en respuesta a un amparo presentado por el Cedems para que se dé marcha atrás con las sumas retenidas. Alejandra Cejas, asesora legal del sindicato, expuso que si bien el gobierno de Morales respondió a la demanda, no expuso ningún “acto jurídico legal, real, fáctico, que acredite la nomenclatura del descuento”. La abogada agregó que los representantes del Ejecutivo no asistieron con ninguna propuesta sino que “vinieron solo a dar negativas”, apuntó que Jujuy no pude ubicarse por fuera del esquema de derechos que establece la Constitución nacional y que esperan que la justicia local “decida en el marco de lo fáctico, lo jurídico y lo legal”.

Respecto a los docentes que se vieron afectados, la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, recordó que los descuentos “ilegales” se aplicaron incluso de forma “irracional”, tomándose los fines de semana, y que alcanzaron a personas que no estaban de paro sino con licencia médica. Recordó que vienen denunciando el tema de manera persistente y destacó que, de no obtener una respuesta favorable del Ejecutivo, existe mandato de asamblea para avanzar con nuevas medidas. Sosa reivindicó los paros, que permitieron alcanzar un piso salarial de 200.000 pesos, y añadió que sin esa lucha “seguirían las paritarias y a la baja y las imposiciones” del gobierno radical. Los descuentos a los maestros jujeños rondaron en promedio los 100 mil pesos y alcanzaron a docentes de los distintos niveles, tema por el cual también reclama la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), otro gremio mayoritario del sector.

Marcha por "pan, vivienda y trabajo"

En paralelo con los reclamos de los docentes, cientos de desocupados se concentraron frente a la Casa de Gobierno de Jujuy y luego marcharon hasta el Ministerio de Desarrollo Humano y a las oficinas del Centro de Referencia con la consigna “Pan, vivienda y trabajo”. “Es muy visible la situación de hambre que estamos pasando en los barrios, los vecinos no saben qué hacer, no pueden llegar a fin de mes con el trabajo que tienen y están concurriendo a nuestros merenderos y comedores, que venimos financiando a pulmón”, señaló la referente provincial de Polo Obrero Tendencia, Victoria Méndez. Añadió que “el gobierno provincial no se han comprometido en nada durante todo este tiempo de campaña y estamos levantando un petitorio por el Plan Social Nutricional Provincial (Plasonup), ya que no está siendo destinado a los más necesitados y pedimos que se los incorpore urgentemente”.

“La única respuesta que reciben del Ministerio de Desarrollo Humano es que ya están cobrando la asignación universal, con lo cual vivimos una crisis que se agrava día a día”, destacó. El reclamo consiste en un “aumento del 100 por ciento en el Potenciar Trabajo; la entrega inmediata de alimentos con aumento en calidad y cantidad, y trabajo genuino”. “Hubo grandes descuentos a los compañeros no solo de nuestra organización, otros tampoco cobraron el programa Potenciar Trabajo”, apuntó Méndez.