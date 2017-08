Vuelta al mundo

ESPAÑA

Juana Rivas no va presa

“No voy a la cárcel. Me vuelvo a casa con mis niños y vamos a seguir peleando”, se plantó Juana Rivas, con los brazos en alto, al salir del juzgado que la dejó libre. Juana estuvo 27 días prófuga con sus dos hijos, de 11 y 3, después de verse acorralada a escapar cuando la obligaron a restituir a sus hijos al padre, Francesco Arcuri, en Italia, condenado por maltrato en el 2009. Juana está acusada por sustracción de menores y permaneció escondida desde el 26 de julio hasta el 22 agosto. El fiscal había pedido que Juana vaya a prisión, pero ella contestó ante la justicia que estaban en Granada dando de comer a las hormigas y cortando frutas.

MÉXICO

Ellas con menos de jubilación

En México las mujeres quedan en peligro en su vejez ya que las presiones para que se dediquen a las tareas de cuidado las excluyen de una jubilación digna. Cuatro de cada diez empleadas pasan a la informalidad o dejan de trabajar para cuidar a sus hijxs o al hogar, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Las mujeres no realizan aportes a un sistema de retiro, lo hacen con pausas o de forma intermitente y no llegan a cumplir con el requisito de 500 semanas trabajadas (aunque sí trabajan pero en forma no remunerada en su casa). Los varones ganan 24 por ciento más que las mujeres y tienen menos pausas por la menor carga en el trabajo doméstico y la crianza de sus hijos. Por lo tanto las pensiones de los varones son un 22 por ciento más alta que la de las mujeres.

PERÚ

Multan a una clínica por no cumplir con aborto

En Perú las mujeres pueden acceder, cuando esté de por medio salvar su vida o evitar en su salud un mal grave y permanente, a un aborto terapéutico. El Protocolo de Aborto Terapéutico (sin límites temporales) existe desde 2014. Si los profesionales de la salud se niegan a realizar la práctica se les deben iniciar sanciones penales y administrativas. En dos casos (“K.L. vs. Perú” y “L.C. vs. Perú”) la nación fue condenada ante Comités de Derechos Humanos de la ONU, por haber negado el acceso a servicios de aborto a dos adolescentes cuya continuación del embarazo puso en riesgo su vida y salud. Los obstáculos siguen vigente. Por ejemplo, la Comisión de Protección al Consumidor multó a la clínica “El Golf” por no tramitar una solicitud de aborto terapéuticoa pesar que la paciente demostró que la continuidad del embarazo le ocasionaba daños a su salud mental.