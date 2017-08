Las treintañeras Tiia Öhman y Satu Walden –oriundas de Helsinki, Finlandia– se han hecho de una respetable famita como bloggers especializadas en turismo; con correspondiente vuelta de tuerca, como cabe esperar. Porque los sitios del globo que estas nórdicas damiselas visitan y fotografían han servido de locaciones exactas para escenas de algunas de sus películas y series favoritas. Lo que hace a su propuesta realmente especial, empero, es lo que ellas llaman scene framing: léase, mostrar el fotograma de la escena donde la locación aparece y alinearlo con el lugar real de fondo, para luego así capturarlo. De manera tan, pero tan precisa que ¡justificadas sean las loas! En especial, las que les han llovido estas últimas semanas por su ocurrente documentación de más de veinte paisajes de Irlanda e Islandia donde fueran rodados distintos momentos de Game of Thrones, el show sensación. Veinte hasta ahora; porque las muchachas planean continuar su Fangirl Quest –como han bautizado a la propuesta– por diversos puntos de Malta, Marruecos, Croacia, España…

“No estamos ciento por ciento seguras de qué nos empujó a lanzarnos a semejante aventura”, reconoce el dúo que ha pisado las mismas rocas y yuyos que personajes como Daenerys Targaryen o Arya Stark, registrados y posteados los rincones vía Instagram y en su web www.fangirlquest.com, amén de que cualquiera pueda emular su recorrido. Con todo, vale aclarar que la iniciativa no es precisamente reciente: Öhman y Walden ya han hecho lo propio con escenas de series como Sherlock, Supernatural o Doctor Who; de films como Forrest Gump, Brokeback Mountain, Captain America, Trainspotting… Ajá: miles y miles de kilómetros recorridos a lo largo y ancho para, por caso, precisar el spot de Monument Valley donde Gump decidió que estaba cansado de correr; o donde Rick Grimes, héroe de The Walking Dead, cabalgó hacia una Atlanta infestada de muertos vivos. Un modo muy particular de viajar que sin duda requiere el ojo cinéfilo, afilado; y el Street View, siempre a mano.