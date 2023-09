-Mire los ojos de los crueles y comprenderá. Son pupilas muertas. Fíjese bien -. Así explica el Sr. Malandro cómo se advierte el Mal: observando.

-Con eso no alcanza -le replico. ¿Además qué se gana con mirar? Es un acto narcisista.

Lanza una risotada, un rictus de absolución.

-Mucho sicoanálisis, compañero. ¿La masturbación es un acto narcicista? ¿ O una descarga hormonal? ¿Ver una exposición de pintura es un acto masturbatorio acaso? ¿Ir a un cine, contemplar desde un bar unas bonitas pantorrillas, ver el atardecer de fuego sobre el río? Por favor, déjeme hablar y no me interrumpa con sus escarceos poéticos.

Le tomo la mano para apretársela, pero se zafa y además me esquilma el reloj.

-Dos mil años en el Tibet, cuatro con chamanes mayas, tres con maoríes, cuatro con delincuentes chilenos, el resto con encauzados... le tendría que alcanzar para no intentar nada conmigo, pirincho.

Me recompongo. -A ver, hábleme entonces de los ojos y qué ve de maléfico, usted que se las sabe todas.

-No me voy a referir a la agenda disruptiva o a las provocaciones estratégicas, quizás no lo entienda. No sé si están a tiempo, pero hay que reconocer que los Malos la hicieron bien. Fueron limando, desgastando, enturbiando. Una carpa en democracia con chanchitos lechosos proféticos vestidos de payasos a cuadros, enanos fascistas de rulos y mujeres barbudas. La Chaqueña Enmascarada, Los Hermanos Morales y su Troupe de Sangre, El Maestre Mayor de Ojos Celestes, Las Pymes Criminales de Comodoro. Tienen lógica y no tienen alma. Tienen ganas. No tienen piedad. Tienen miedo. Tienen armas. Tienen rabia. Tienen la Justicia de su lado. Tienen gente. Tienen de todo y apuntan contra lo que venga, llámese presidentas, vendedores de empanadas, mujeres y niños. Que no te toque uno de estos como compañeros de naufragio: seguro pactan con los tiburones, te empujan al mar y se toman el agua dulce. ¡Tanto, tantísimo daño han hecho! ¡Ay, patria mía, no sé cómo explicar tanto Mal! No me corresponde, pero a ustedes los veo tan arrugados de humedad, tan confusos, lastimados y semimuertos, tan entregados, tan humillados que dan ganas de calzarme mi uniforme de samurái y lanzarme a la batalla.

-Mejor no lo haga: usted es muy cínico para todo eso, el futuro no está en sus manos -, replico con algo de resentimiento. Lo miro: está bronceado y sonriente. Afirma cosas y hechos que sé y me espantan. Me toca con su dedo anillado la boca del estómago.

-Que no le duela ni le impida vivir con esa gastritis y prepárese para lo peor.

Se aleja silbando una canción de Giani Nazzaro.

***

Estoy solo en una YPF. El pibe que me cargó va a votar a Milei y no hay forma que revierta su idea.

-¡Estos que nos gobiernan me trajeron hasta acá y no me van a sacar justamente ellos! - declara.

-Te tomo juramento, pibe. Los padres provisorios de este monstruo de país hicieron lo imposible para dejar a un gobierno sin negocios, sin plata, sin jefes.

-Y sin ideas -repasa mientras redunda en mi limpiaparabrisas.

-Hacé de cuenta que te dejo acá en esta estación sin poder salir y con una gripe de 38°, sin ibuprofeno, con la policía que te lleva en cualquier momento por un crimen que no cometiste y acuso a tu novia y a tus amigos de chorear un banco, además de falsificantes y narcos. Tengo todos los medios de propaganda para ridiculizarte. Tengo bolsas mortuorias, guillotinas y financiación. Te cito en Tribunales y no podés ni ir porque no tenés ni para la Sube y además tu equipo se va al descenso. ¿Decime en serio qué carajos harías?

Estruja el trapo rejilla y tomando la manguera de nafta hace que se la lleva a la boca.

-Haría esto y apenas si gasto un fósforo.

Nada más gráfico.

-Gracias, le digo y le dejo doscientos mangos de propina.

-Perdoná, pero ni para un café te alcanza con esto. En cambio a Milei y a la Bullrich le garpan hasta el papel higiénico que usan. Y después te lo van a cobrar a vos, pero ya usado por la casta. Que vienen a ser ellos. Estos son los Malos en serio.

Se queda pensando. Me voy y lo miro por el espejito. Algo es algo me digo mientras el pibe evalúa con su mirada la punta de la pistola para descargar la Super.

***

El Sr.Malandro me advierte.

-Hace unos días, 1° de setiembre fue un año del atentado a tu vice. ¿Sabés qué se celebraba?

-¿Su no muerte?

-En el plano internacional fue el Día del Buitre. Fijate en los ojos del pajarraco: son iguales de secos que los de la Pandilla Miserable de los Copitos. Después están los ojos de Mauri, los de Millman, los Caputos, los jueces, los fiscales, la Capuchetti, todos los de esa suite de perdedores con cuentas gordas: a ellos se los van a devorar los gusanos pero en vida. Acordate. No sé si dejan huellas de sus andanzas por impunes o por imbéciles. Pero en los ojos de los que no la defendieron les van a crecer lagañas de hierro caliente . ¿Donde están los dirigentes? ¿Dónde están los que dicen pusieron los muertos, que fueron la historia de la resistencia y las víctimas de los ancestros de aquellos?

-¿Se hizo peronista?

-No, no sea tan tonto. Dese cuenta que soy un caballero, un hidalgo que está enojado porque casi nadie defiende a una dama de su talla. Soy machista, soy antiguo y además le confieso que esa foto donde ella está sonriente y preciosa ajena al arma que están por gatillarle en la cabeza me aterra hasta a mí que no conozco el miedo y además, me provoca sensaciones de erotismo.

-Usted está loco.

- Cuidadito que no soy perverso. ¿Sabe por qué me despierta eso? ¿Sabe por qué? Porque la bala no salió; por eso me excita: esa mujer resulta inexplicable, hermosa y excitante porque venció a la Parca con solo mirarla de costado. Y es linda aún ante el revolver de un idiota. Puede partir a los maulas a pechazos limpios. Los limpia y acomoda de un solo cachetazo. Hay 230 kilómetros de velocidad por segundo en el deseo. Yo los cruzaría feliz. Me casaría con ella y le sería fiel, fíjese que hasta llegué a pensar en eso. Le cuidaría sus ahorros. Pero nunca me haría peronista así vengan degollando.

-Los otros vienen a degüello, Sr. Malandro.

-Ya lo sé; se lo advertí hace unos días.

Repentinamente me apoyo en su hombro y largo un llanto tan explosivo como quejumbroso que no puedo disimular. El Sr. Malandro se queda quieto y absorbe toda mi pena como dicen le han enseñado los sufís allá en la India.

-Respire, hombre respire. O llore lo que tenga que llorar. Yo lo entiendo. Como no tengo patria ni hogar estas cosas me han tornado duro y hay momentos que me gustaría recuperar algún llanto de vez en cuando. Ya se me olvidó. Ya no puedo. Llore, llore y hágase fuerte que lo vamos a necesitar. Los Malos no tienen que ganarles. Se lo digo desde el fondo del corazón que ya no tengo.

[email protected]