Se sacudió mostrando alegría al verlo entrar. Luego, como ingiriendo cada movimiento del otro, lo siguió hasta la cocina y se echó al piso a esperar. Desde una corta distancia observó a ese cuerpo largo y apabullado que sacó agua fría de la heladera para beberla de un sorbo. El hombre extrajo el arma, todavía caliente, de entre sus ropas y lo escondió arriba de la alacena algo desenclavijada. De una de sus puertas eligió un trozo de pan y se lo arrojó al que aguardaba. Después se acomodaron en un sillón con tonalidades azules y amarillas. Rascándose la barba de semanas se dejó arrastrar lánguidamente a su abismo interior. Siempre le había gustado la sensación de poder conectarse con una fuerza mayor que lo seducía.

Salió del estado un poco narcótico cuando el que estaba a su lado lo alertó. Miró hacia la puerta de entrada y entendió que habían logrado abrirla, lamentó haber escondido el arma. Marcial entró y gritó: ¡Sargento! Ninguno se movió hasta que Nacho, con un ademán, se los consintió. Se conocían de toda la vida, pero no se acostumbraba a tal insolencia. Sargento se levantó y se meneó un poco en forma de saludo y enseguida se aquietó con otro gesto algo crispado del muchacho. El visitante comentó, con tono burlón, que lo tenía bien amaestrado al milico ese. Enseguida notó un olor algo rancio. Nacho lo saludó con esfuerzo y Marcial lo tomó como una autorización para sentarse al otro lado del sillón, así que corrió uno de los almohadones deshilachados y preguntó si tenía algo para beber. Nacho, utilizando la mano derecha, con la cual disciplina, señaló la heladera y dijo que había agua, quizá alguna cerveza, no recordaba. Afuera se desarmaba el crepúsculo en las paredes del monoblock y el calor disminuía. Después de beber un sorbo de la lata transpirada de frío, informó que el viejo Kremer tenía otro trabajo para él y que por eso no traía la plata que le debía, se la iba a dar toda junta, una buena cantidad. El otro cruzó las piernas sin decir nada y dedujo que había algo mal armado en el discurso del amigo que no coincidía con los movimientos de su cuerpo; todo le producía un cierto escozor en la garganta que no le gustaba. Marcial, después de observarlo por un rato, aconsejó que se dejara de joder con los malos presentimientos que seguramente le golpeaban la garganta y prometía con su vida que todo saldría bien, que tuviera algo de confianza por la amistad que los unía, eran como la misma persona, todo lo que le pasaba a él, lo sufría de igual manera.

Nacho se arrellanó en el sillón arqueando más la espalda. Enseguida dijo que existían en el vocabulario palabras que sonaban igual, pero con diferentes significados, como por ejemplo poso, con s y pozo con z. Marcial consultó si era algo de las brujerías que realizaba y luego construyó una sonrisa buscando desarmar el tono didáctico con mezcla de amenaza que estaba recibiendo, pero no produjo ningún efecto, entonces preguntó cuál era la que significaba hacer un hoyo en la tierra. Esa va con z, dijo el otro y agregó que esa clase de palabras tenía un nombre que en esos momentos no recordaba.

Marcial no pudo quitarse la imagen de un pozo profundo de la cabeza y experimentó un mareo, sumado a una presión en las vértebras cervicales. Nacho levantó la mano derecha como sacerdote en pleno bautismo y expuso que poso con s es el resto que queda de una cosa al pasar de un estado a otro. El vértigo de estar cayendo le hizo soltar la lata de cerveza. La voluntad de detener la caída, y de erguirse como una forma de defensa era mucho menor a esa fuerza que lo arrastraba a un abismo y lo obligaba a mantenerse en cuatro patas. Quiso gritar y preguntar qué mierda le estaba pasando; y si Nacho tuviera algo que ver con todo eso, suplicar una y mil veces para detenerlo, pero nada logró hacer. El olor rancio dio el efecto de salir de sus poros, del cuerpo entero. Todo calmó cuando la noche entró por la ventana como un largo respiro.

Nacho encendió las luces y se encaminó a la cocina seguido de Sargento y Marcial, sacó de la alacena un pedazo de pan y lo partió en dos, después los arrojó al suelo para que comieran. Preguntó a Marcial si tenía la plata guardada en su casa y éste dio unos saltitos imitando a un perro alegre.

Volvieron al sillón y luego de un rato en silencio recordó: homófonos, así se llamaban esas palabras.