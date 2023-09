Mañana martes 12 de septiembre desde las 17 la selección argentina se enfrentará a Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 2 de las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026. ¿Cómo está el historial y cómo le fue a la Albiceleste en la altura?



"Se han probado un montón de cosas y ya sabemos la dificultad que encuentran los equipos que van ahí", señaló Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo este domingo al mediodía en el complejo Lionel Messi de Ezeiza.

Luego agregó: "Yo no quiero hablar mucho de este tema porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta", agregó el DT de la selección argentina.

Historial Argentina vs Bolivia y partidos en la altura

Los más de 3600 metros sobre el nivel del mar sobre los que se encuentra el Estadio Hernando Siles de La Paz siempre han sido un problema para la selección argentina. En un historial de 49 partidos, Bolivia ganó tan solo 7, todos ellos en territorio boliviano. Empataron 5 veces y las otras 29 terminaron en victoria de la Albiceleste.

Partidos Argentina vs Bolivia en la altura de La Paz

En la altura de La Paz se enfrentaron en 11 oportunidades, con cuatro triunfos argentinos, dos empates y cinco victorias bolivianas. El último antecedente en la capital de Bolivia fue el 13 de octubre de 2020 por la fecha 2 de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. En aquella ocasión los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron 2 a 1 con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, mientras que Marcelo Martins había abierto el marcador.

13/10/2020: Bolivia 1-2 Argentina (Eliminatorias 2022)

28/03/2017: Bolivia 2-0 Argentina (Eliminatorias 2018)

26/03/2013: Bolivia 1-1 Argentina (Eliminatorias 2014)

01/04/2009: Bolivia 6-1 Argentina (Eliminatorias 2010)

26/03/2005: Bolivia 1-2 Argentina (Eliminatorias 2006)

25/04/2001: Bolivia 3-3 Argentina (Eliminatorias 2002)

02/04/1997: Bolivia 2-1 Argentina (Eliminatorias 1998)

23/09/1973: Bolivia 0-1 Argentina (Eliminatorias 1974)

27/07/1969: Bolivia 3-1 Argentina (Eliminatorias 1970)

29/08/1965: Bolivia 1-2 Argentina (Eliminatorias 1966)

06/10/1957: Bolivia 2-0 Argentina (Eliminatorias 1958)

Messi en la altura de La Paz

Lionel Messi jugó tres veces con la selección argentina en la altura La Paz, todas ellas por las Eliminatorias sudamericanas. La primera fue en 2009 en la dura derrota 6 a 1 con Diego Armando Maradona como DT, la segunda en el 1 a 1 de 2013 bajo las órdenes de Alejandro Sabella y la tercera y última en la victoria 2 a 1 de 2020 ya con Lionel Scaloni en el banco de suplentes. Hasta el momento, la Pulga no pudo marcar un gol en este escenario.

Seguí leyendo