Además de hacer referencia a la inclusión de Lionel Messi y a los cambios que podría llegar a introducir en la formación de la Selección, el técnico Lionel Scaloni hizo referencia a lo que representa jugar un partido ante Bolivia en la altura de La Paz. "Se han probado un montón de cosas y ya sabemos la dificultad que encuentran los equipos que van ahí", señaló el entrenador de los campeones del mundo durante la conferencia de prensa, que se llevó a cabo este domingo al mediodía en el complejo Lionel Messi de Ezeiza.

Luego agregó: "Yo no quiero hablar mucho de este tema porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta", dijo Scaloni.

Con relación a haber llegado 48 horas antes del partido como lo hizo en 2020, el técnico de la Selección comentó que "lo hicimos así el año pasado y no es que lo repetimos porque se ganó. No hay una ciencia para esto, todo el mundo lo sabe, ninguno tiene la varita mágica para la altura. Nosotros hacemos así, si se sufre es de otra manera, sabiendo lo que nos vamos a encontrar y no necesariamente por el resultado de la última vez".



A pesar de la goleada por 5-1 que sufrió en su debut ante Brasil, el técnico argentino tuvo palabras elogiosas para los bolivianos. "Bolivia es un buen equipo, el entrenador está haciendo una cosa interesante. Del partido con Brasil sacamos cosas, aunque sabemos que no es lo mismo jugar ahí que en su casa. Vamos alerta", expresó Scaloni, quien remarcó: "Hay que ver cómo se desarrolla el partido. Lo bueno que tiene esta selección es que se va acoplando a lo que se encuentra, hemos sufrido en partidos y el equipo ha sabido sufrir. Y otras fuimos protagonistas con la pelota, que es lo que intentaremos hacer. Es evidente que el gasto energético y el ahogo es diferente. Ahí es donde tenemos que estar preparados para lo que venga. Si tenemos que cambiar, ya han visto que cambiamos", puntualizó.

"El nivel de las Eliminatorias es muy parejo. Hay muchas selecciones que van a dar pelea, todas quieren ir al Mundial y al haber más posibilidades todas están más ilusionados con ir. Las diferencias que se sacan son mínimas. Todos los partidos son parejos" indicó Scaloni a propósito de lo sucedido en la primera fecha.