Desde sus inicios, la Cultura Hip Hop ha enfrentado intentos sistemáticos de vaciamiento y despolitización por parte de instituciones que buscan apropiarse de sus múltiples expresiones —como la música, el baile y el arte visual— despojándolas de su raíz espiritual y combativa. En el marco del 52º aniversario del Hip Hop, subcultura de la cultura Negra, como bien lo define el mítico raptivista Chuck D, se vuelve imprescindible volver a las fuentes para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. En ese camino, explorar la conexión histórica, estética y filosófica entre el Hip Hop y el antiguo Egipto es más que un ejercicio de memoria: es un acto de resistencia. Ambas historias han sido atravesadas por proyectos de blanqueamiento que buscan desconectar sus raíces africanas para hacerlas funcionales a narrativas dominantes.

La egiptología tradicional ha estado cargada de tensiones raciales desde sus inicios. Al mismo tiempo de su creación, en Europa en 1822, la esclavitud como sistema socioeconómico aún contaba con vigencia en buena parte del mundo a manos de las potencias europeas. A partir del sesgo eurocentrista y racista de sus pioneros, la disciplina construyó un imaginario que disociaba a Egipto de África para acercarla al Mediterráneo, en un proceso de blanqueamiento de los antiguos egipcios, para así justificar su cercanía con Grecia y Roma y asociar a estos últimos de los orígenes del conocimiento.

Grandes antropólogos e historiadores negros y afrocéntricos dedicaron su vida a derribar el blanqueamiento de la historia de Egipto, como por ejemplo Yossef Ben Jochannan (Dr. Ben), Ashra y Merira Kwesi, John Henrik Clarke, Chancellor Williams, Theophile Obenga, Cheikh Anta Diop. Fue el mismo Diop, reconocido filósofo senegalés, quien dedicó su vida al estudio de África, y Egipto en particular, desarrollando una tesis doctoral que se convertiría en el gran libro “Naciones negras y cultura”. Dicha obra fue presentada, junto con estudios de carbono 14 sobre momias egipcias, en un simposio de la UNESCO en Cairo en 1974, para demostrar el origen Negro de Egipto, enfrentándose a la egiptología tradicional de la época que insistía en blanquear el origen de la civilización humana.



Grandes artistas negros del siglo XX del Jazz, el Funk y el Afrofuturismo eligieron que la representación egipcia acompañe sus carreras como Jhon y Alice Coltrane, Sun Ra y, más adelante en el tiempo, Earth, Wind & Fire y Prince, entre otros.

Desde el inicio, y hasta hoy, músicos del Hip Hop eligieron continuar ese legado de representación en sus letras, videoclips y escenarios como: Afrika Bambaataa, Nas, Erykah Badu, Lauryn Hill, Tupac, Queen Latifah, IAM, por mencionar algunos.

Ilustración digital de Erykah Badu junto al rostro de Nefertiti. Imagen: Facebook de Erykah Badu.





Además de la representación estética, estos artistas fueron muy conscientes de la verdadera historia de Egipto y su legado para la humanidad. Un ejemplo claro es el del legendario rapero Nas en la canción ‘Nas is Like’ de su exitoso álbum ‘I AM’ de 1999 donde enuncia cómo el conocimiento griego fue aprendido de los egipcios de las costas del Nilo, rompiendo con el mito eurocéntrico que sitúa a Grecia como la cuna del conocimiento: “Soy como un barrendero, oliendo las hojas verdes, como los griegos en Egipto, aprendiendo algo profundo de sus maestros”.

La mítica banda de rap francés IAM, cuyos integrantes utilizan nombres de faraones y referencias del antiguo Egipto como Akhenaton, Imothep, Kheops y Khefren, lanzó en 1991 su gran álbum De La Planète Mars, con varias canciones con temática egipcia. En 2008, celebrando los 20 años de la banda, dieron un concierto en Cairo frente a las magníficas Pirámides de Giza, acompañados de músicos locales, en un gesto de celebración y orgullo.

En su canción “Los tambores de África” (Les tam-tam de l’Afrique) denuncian el genocidio de Europa en África, incluyendo la apropiación del material físico e intelectual de Egipto: "En un estrado, agrupados como ganado. Arrojados de un lado a otro como paja, Les inculcaron que su color era un crimen. Les robaron todo, hasta sus secretos más íntimos. Saquearon su cultura, quemaron sus raíces. Desde África del Sur hasta las orillas del Nilo".

El movimiento Hip Hop conciente a lo largo y ancho del globo entiende esa conexión tanto en los casos mencionados anteriormente como también el caso de los raperos brasileños BK’, Froid y Djonga cuando lanzaron su EP denominado ‘EGITO’ (2021), filmado en esas tierras y con innumerables referencias como el caso de ‘Esquema da Piramide’.

El pionero del movimiento Hip Hop Krs-One editó en 2022 la canción ‘The beginning’ utilizando imágenes de templos egipcios en su videoclip y mencionando al faraón Khufu, a quien erróneamente la egiptología tradicional le adjudica la construcción de las pirámides de Giza: "El reino del conocimiento es supremo, lo que esos raperos están hablando son tonterías, es un regalo cuando vengo, no soy a lo que estás acostumbrado, soy el retorno de Khufu."

Reconocer la historia y la ancestralidad de la Cultura Hip Hop es central en nuestra identidad para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Identidad que se celebra en cada rima, graffiti y baile. Recordar la conexión de esta cultura con Egipto es más que una anécdota, es una declaración política, un acto de resistencia y el ejercicio de la memoria activa.

*Artista y activista antirracista de DIAFAR.