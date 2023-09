En su doble rol de ministro-candidato, Sergio Massa se lanzó a poner en el centro del debate propuestas que exponen ante la ciudadanía los modelos opuestos de país que están en juego en la elección presidencial de octubre. Este martes presentó en el Centro Cultural Kirchner su proyecto de Ley para el Financiamiento Educativo, que propone llevar del 6 al 8 por ciento del PBI la inversión en el área y que enviará al Congreso. Allí, el candidato a presidente de Unión por la Patria apuntó contra las intenciones privatizadoras de la oposición: "Se llenaron la boca durante años diciendo que a la pobreza se la combate con educación, y ahora resulta que quieren cobrar la educación", dijo. ¡Están para el psiquiatra!", remató.

"Creemos en una Argentina con educación pública gratuita, de calidad, inclusiva y sobre todo federal. La inversión que hace un Estado en materia educativa permite construir la mayor riqueza que puede tener una sociedad, que es la construcción de capital humano, que es lo que saca adelante a cualquier país", afirmó Masa.

Ante funcionarios, gobernadores, legisladores, dirigentes gremiales, estudiantes y rectores universitarios de distinto origen político, Massa invitó a todos a “defender en el Congreso” el proyecto de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, que ante una oposición de derecha “que desprecia la educación pública” y quiere hacer recortes, “les diga en la cara que eligieron el ajuste para cerrar sus programas económicos”.

Dos modelos en juego

"Queremos invitarlos a que planteen con claridad lo que está en juego. Porque alguno gritaba por ahí ‘voucher’, si los pibes a la hora de ir a elegir universidad necesitaran un ticket canasta o fueran a un viaje de egresados", señaló en crítica a Javier Milei. "Otros plantean la necesidad de achicar el sistema universitario. Nos falta todavía capilaridad del sistema universitario. Nos falta mayor desarrollo, no solamente de carreras, sino de universidades desde el punto de vista federal. Y tenemos que seguir ampliando la oferta universitaria pública en la Argentina", agregó.

“Llegó el tiempo de que se caigan las caretas y de que aquellos que se desvivían por plantear la defensa de la educación pongan el voto y muestren que están dispuestos a invertir”, desafió el candidato ante el aplauso general.

“Es casi para el análisis, no sé si nos acompaña algún decano de psiquiatría o de psicología, pero sería bueno que, en todo caso, no solo por este tema, sino por varios, nos propongamos también que en la Argentina el equilibrio, la prudencia, la responsabilidad, sean valores que también se pongan en juego y se midan a la hora de elegir gobernantes", añadió.

“Los gobernantes hablamos con el presupuesto –-prosiguió Massa--. Si quieren ser gobierno en la Argentina le tienen que decir a la sociedad cuánto están dispuestos a hacer para hacer crecer el sistema educativo.”

Luego, el candidato se comprometió a “aumentar la inversión” educativa, cuyo proyecto establece un aumento anual en el financiamiento educativo hasta alcanzar el 8 por ciento del PBI en 2030. Y se diferenció de “aquellos que desprecian la educación pública” y que en tiempos de debates electorales hacen “aparecer globitos y cuentitos por Tik Tok que después terminan en enormes frustraciones”.

El ministro también se refirió a la necesidad de adecuar el sistema educativo al avance tecnológico y la perspectiva laboral de los estudiantes. "Si nosotros no damos obligatoriamente robótica y programación en la escuela, no le vamos a dar las mínimas herramientas de salida para el mundo del trabajo a nuestros pibes. Y entonces lo que estaremos fabricando es frustración. Estaremos generando la idea de que el sistema educativo no le sirvió y estarán buscando alternativas. Tenemos que animarnos a construir en el sistema universitario un régimen de carreras más cortas asociadas al proceso de la industrialización con salida laboral", detalló Massa.



"Vamos a aprobarlo este año"

Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, elogió el proyecto de nueva ley de Financiamiento Educativo y sostuvo que esa iniciativa es una muestra de lo que el gobierno de Unión por la Patria está dispuesto a hacer. “Se cumplen 40 años de democracia. En 1983 había 350 mil estudiantes universitarios y ahora hay 2,5 millones, de los cuales el 81 por ciento va a la universidad pública (…) La multiplicamos por siete, eso quiere decir que ahora llegan los que antes no llegaban. A esto, aunque a muchos les cueste decirlo, lo hizo el Estado”, señaló Perczyk.

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, también celebró la medida y publicó en su cuenta de Twitter que "mientras unos hablan de ajuste y vouchers educativos, Sergio presentó la nueva Ley de Financiamiento Educativo, proyecto que vamos a tratar urgente en el Congreso para que se apruebe este año".



En tanto, la docente y legisladora porteña, María Bielli, dijo a través de redes sociales que "los gobiernos se explican por su presupuesto. Sergio Massa, Jaime Perczyk y Eduardo de Pedro presentaron la Ley de Financiamiento Educativo que propone elevar progresivamente la inversión en educación hasta alcanzar el 8% del PBI. Las leyes de inversión educativa establecen metas a alcanzar que tienen que ser políticas de Estado".