Acaban de llegar. Julieta limpia las ruedas del cochecito con saña después de dejar al bebé en la microcuna. Tiene pocos minutos. La siesta posterior al paseo siempre es más corta. Pliega el armatoste galáctico y lo acomoda a una distancia suficiente para asegurar que no se mezcle con ningún otro elemento de la casa, demasiado chica ahora. Piensa en la mierda de los perritos liberados de sus apartamentos y en los hilos del pis de los yonkis de la calle en declive. En una inspiración amarga, rocía todo el coche con alcohol. Suelta el aire en tres tiempos.

Se desinfecta las manos sin hacer ruido y vuelve a darle play al CD con unos Beatles diminutos que prometen calmar a las fieras. Cuenta con una colección nueva de música para bebés con unos Rolling Stones, Cold Play, U2 y un Marley que suenan a teclados de juguete. Pegado en la biblioteca, el infaltable Mozart con todas sus ofrendas de estimulación temprana. Un regalo de una amiga de la oficina que fue tía el año pasado. Los domingos mucha gente mata las horas subiendo y bajando entre libros y discos por los pisos de la Fnac. Pero es lunes y la semana de confinamiento con sabores domésticos recién comienza.

El sol del invierno expone las partículas de polvo desde la ventana. Ahora inspira en tres tiempos. Barre. Pasa el trapo. Tira un aromatizador con fragancia a bebé. Exhala todo el aire de una vez. Se unta las manos con crema. Pasa los restos por las ojeras grises. Estira la boca como si se pintase los labios paspados. Desde la ventana observa a una vecina que no conoce. Baja con un cochecito más espacial aún que el suyo y un bebé atado entre trapos coloridos. Lleva un tapado verde con flores blancas y unos rulos cortos, con carácter. Pensaba que era la única mujer con un bebé en esas cuadras. Para Julieta esa otra mujer está serena; la ve mover el cochecito por las calles estrechas sin preocupación.

El llanto la saca de la contemplación chusma. Ya pasaron los diez minutos. Pecho a demanda, dijo la pediatra. Se acomoda en el sofá con el bebé clavado en el pezón.

Ahora puede alimentarlo con su propio cuerpo. Transpiró, se quedó sin dormir una noche entera, lloró hasta que no salieron más lágrimas y googleó una semana completa para averiguar cuánto tardaba en bajar la leche. Su angelito es de publicidad de pañales. Tiene unos ojos enormes. Con el cuerpo abatido sobre varios almohadones prueba cómo sentarse sin que punce la espalda. El abdomen late de a ratos y se esconde debajo de las camisolas como una barriga de cinco meses de embarazo. Su angelito duele. Muerde a veces. Llora cuando ya no logra sacar nada del pecho izquierdo. Lo cambia de lado. A veces llora en ese movimiento. Piensa en la vecina, en si le pasará eso mismo, si le alcanzará su leche para saciar a su cría, si también tendrá preferencias por el izquierdo y si dejará el pecho derecho a reventar.

El angelito continúa aferrado a su instinto. Ya pasó más de dos vueltas mamando de lado a lado. No suelta ni cierra los ojos. Si lo separa del pecho, llora. Se levanta con el niño abrojado y pone el CD de yoga de preparto. Seguro que ahora se duerme y podrá prepararse una omelette. Hizo todos los ejercicios de respiración desde el segundo trimestre con esa música, convencida de que iba a controlar los dolores del parto. Con el aire y la peridural, claro. Sin anestesia no había parto posible para una madre con un umbral de dolor tan bajo.

El angelito la mira con los ojos azulotes. Aún no sonríe, pero parece. Escupe los restos de leche y eructa. La sigue mirando. Ella lo limpia rápido con una babita para que no se ensucie la ranita impoluta. Tiene varias similares, lavadas, planchadas y perfumadas. Las guardó en dos cajas forradas que compró en una megatienda por si no daba abasto a lavar. En el mismo sitio llenó dos bolsas grandes con varios productos que creyó necesitar, hasta un sacaleches que no tendrá oportunidad de usar nunca. Julieta le habla con vos zonza, en ese lenguaje adulto que pretende cercanía y sólo existe en un mundo irreal. El angelito llora. Frunce las cejas con una seriedad absoluta. La mira tan fijamente que parece mayor. Lo mece en sus brazos hasta la ventana. Llora. Ella baja la música y le canta alguna canción de su infancia. Llora. Desde la ventana ve llegar a la vecina con varias bolsas de tiendas colgadas del cochecito y el bebé dormido. Su hijito llora. Pegado a su pecho siente como explota el volcán, traspasa el pañal y una pasta verdusca le humedece las manos. Se le moja la cara de lágrimas.