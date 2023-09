Tras el anuncio de la devolución del IVA comunicado por el ministro de Economía Sergio Massa, se dispararon las dudas respecto a los detalles de la medida, que estará vigente a partir de este lunes 18 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de este año. Con el programa, “Compre sin IVA”, se recibirá un reintegro del 21% en la compra de productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Al beneficio podrán acceder 9 millones de trabajadores en relación de dependencia que ganan menos de $708.000 brutos mensuales, 2,7 millones de monotributistas y 440 mil empleados y empleadas de casas particulares. También los 2,5 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 7 millones de jubilados y pensionados (incluyendo cajas provinciales), que ya contaban con esta ayuda.

¿Cuál es el tope de devolución?

Según informó el Ministerio de Economía, la devolución del 21% tiene un tope de reintegro de $18.800 mensuales. Es decir, si el 21% de las compras realizadas en el mes supera ese techo, de todas formas el reintegro no podrá superar esa suma.

¿Dónde se puede comprar?

En cualquier comercio que venda productos de la canasta básica, como supermercados, almacenes, supermercados chinos, carnicerías, verdulerías y más.

¿Es con alguna tarjeta de débito en particular?

No, se puede acceder al beneficio con cualquiera de las tarjetas de débito de todos los bancos.

¿Se puede pagar con tarjetas de crédito?

Por ahora, no. En el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para fijar el programa como ley y derecho adquirido, se está estudiando ampliar la ayuda a las tarjetas de crédito, pero para ello AFIP debe elaborar una interfaz concreta con determinados bancos para evitar que algún otro consumo entre por esta vía.

¿Se puede pagar con billeteras virtuales?

Sí y no. Si se paga con el dinero en cuenta de la billetera digital, como MercadoPago o MODO, no se obtendrá el reintegro.

Pero sí se paga a través de la tarjeta de débito asociada a la billetera digital, en ese caso sí. De igual manera, con tarjetas de débito de bancos virtuales como Lemon Card o Ualá también se hace la devolución.

En diálogo con Radio 10, el titular de AFIP, Carlos Castagneto, afirmó que no se descarta, una vez lanzado, "ir ampliándolo a otras metodologías, como las billeteras virtuales".

¿Qué productos se pueden comprar?

Los productos incluidos en la medida son todos aquellos que formen parte de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) del INDEC. También se podrán comprar productos de higiene personal. Entre ellos:

Frutas (manzana, mandarina, naranja, banana, pera)

Papa

Batata

Legumbres secas (lentejas, arvejas)

Hortalizas (acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate envasado)

Carnes (asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne de pescado)

Menudencias (hígado)

Fiambres (paleta cocida, salame)

Huevos

Leche

Queso (queso crema, queso cuartirolo, queso de rallar)

Yogur

Manteca

Aceite

Pan

Galletitas de agua

Galletitas dulces

Arroz

Harina de trigo

Otras harinas (maíz)

Fideos

Azúcar

Dulces (dulce de batata, mermelada, dulce de leche)

Bebidas no alcohólicas (gaseosas, jugos concentrados, soda)

Bebidas alcohólicas (cerveza, vino)

Sal fina

Condimentos (mayonesa, caldos concentrados)

Vinagre

Café

Yerba

¿Los productos que no están gravados con IVA también?

Existen productos, como la leche, que no están gravados con el Impuesto al Valor Agregado o que poseen distintas alícuotas. Sin embargo, Castagneto confirmó que de todas formas en ellos también "se va a dar la devolución".

¿Hay que hacer algún trámite?

No hay que hacer ningún trámite. El reintegro del 21% es automático.

¿Cómo y cuándo te devuelven el dinero?

El reintegro se deposita 48 horas después de la compra, de forma automática y en la cuenta bancaria de la tarjeta de débito asociada. Castagneto, titular de AFIP, anticipó que, una vez que "las tarjetas adapten sus sistemas" el tiempo será reducido "a 24 horas".

¿Se acumula con promociones bancarias?

El beneficio no es excluyente, se acumula a las promociones de bancos, porque es sobre lo que se paga en el ticket final. También con otro tipo de beneficios como los de la Cuenta DNI del Banco Provincia (Bapro) de la Provincia de Buenos Aires.

¿El tope de devolución es por persona o por familia?

El programa es por beneficiario, no por grupo familiar. En una familia con un matrimonio donde uno es empleado en relación de dependencia y el otro monotributista, por ejemplo, ambos tienen el beneficio por separado.

En ese sentido, Castagneto explicó que cada persona "será identificada con el CUIL o CUIT en la base de datos para topear el límite" en ese monto.



¿Qué pasa si tengo dos o más tarjetas de débito?

Por más que la persona cuente con más de una tarjeta de débito, el programa se aplica por beneficiario, por lo que sí se posee, por ejemplo, dos tarjetas, no se contará con el doble del beneficio.

¿Cuáles son los monotributistas alcanzados por el beneficio?

Dentro de los 2,3 millones de monotributistas incluídos en el programa están contemplados también los monotributistas sociales. Los únicos que no quedan alcanzados son los monotributistas que no son “puros”, es decir, aquellos que además tienen un ingreso por ser empleados en relación de dependencia. Esto es para no duplicar el beneficio en una misma persona.

¿Cuánto hay que gastar para llegar al tope de $18.800?

Para aprovechar por completo el beneficio y obtener el reintegro máximo permitido, de $18.800, la persona deberá gastar $89.524 en total ese mes. A su vez, toda compra que se realice por encima de esa suma quedará por fuera del beneficio y no se realizará ninguna devolución, dado que ya se alcanzó el tope.

¿Cómo calcular de cuánto es el reintegro que me corresponde?

Para calcular de cuánto será el reintegro basta con multiplicar el monto gastado por 0,21. Por ejemplo, $7.000 x 0,21 = $1.470. O bien, con una regla de tres simple: el monto gastado, multiplicado por 21 y dividido por 100, por ejemplo: ($12.000 x 21) / 100 = $2.520.

