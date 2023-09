La subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucia Cirmi, explicó qué hay detrás de las principales propuestas de la oposición y advirtió que “el mercado, sin un Estado de por medio, deja afuera a las mujeres y diversidades”.



Cirmi explicó esto por AM750 en la antesala al evento “El ReVerso de los discursos económicos”, que será el 26 de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación, donde habrá paneles debates sobre los argumentos para debatir con las propuestas neoliberales y los impactos que estas pueden tener en la vida.

“Por estos días está de moda hablar de la libertad del mercado, pero la verdad es que el mercado, sin un Estado de por medio, nos deja afuera a las mujeres y diversidades. Porque estamos haciendo tareas de cuidado que nunca el mercado contó”, comenzó asegurando. Esto, dijo, es así, porque las mujeres y diversidades no participan por igual.



“Ayer lo escuchaba al candidato a presidente del partido violeta decir que la brecha salarial no existe y decir que si fuera así, el mercado laboral estaría lleno de mujeres porque son más baratas. Y no es así. Nosotros encontramos que el mercado está lleno de estereotipos y aunque 'seamos más baratas' en una fábrica, no nos contratan porque piensan que no tenemos fuerza. O en una mina, o en una embarcación, porque piensan que damos mala suerte”, explicó.

Para Cirmi es importante recordar que el mercado está hecho de personas que se equivocan y reproducen las desigualdades que las personas construyeron. Por lo que explicó: “Los países con mejor calidad de vida son los que más Estado presente tienen. Y cuando distribuyen, lo hacen en su mayoría a las mujeres”.

Por eso, sostuvo: “El partido violeta lo más importante que plantea es el ajuste del Estado. Dice que va a reducir el PBI. Eso significa que no va a haber ninguna moratoria más. Eso le va a afectar a las mujeres. Va a recortar la educación y salud, que es donde más trabajamos nosotras. Y después, cuando achique los servicios, las usuarias son las madres con los chicos”.