Moria Casán es una figura en sí misma. Con una extensa trayectoria, son millones de personas que vinculan su nombre directamente a los escenarios y las cámaras. Son más de 100 los shows que la tuvo como protagonista. Sin embargo, en estos últimos meses la"One” dio un paso más allá e irrumpió en otro ámbito: el peronismo.



Lo hizo, principalmente, a raíz de su vínculo con Fernando "Pato" Galmarini, histórico dirigente del PJ, padre de Malena Galmarini, titular de AySA y suegro del ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa. Por AM750, “Pato” contó fue su historia de amor y el acercamiento de Moria a justicialismo.

“A Moria la conocí hace 32 años. Ella estaba haciendo A la cama con Moria. Yo era secretario de Deportes y fui. Nunca más nos vimos hasta hace estos tres, cuatro años, cuando la invité a la campaña. La llamé por teléfono para invitarla. Me dijo que venía y me cagó, no fue”, comentó Galmarini en Mediodía 750, sobre los primeros y complicados pasos de la relación.

De todos modos, eso no fue un impedimento, porque según cuenta el dirigente, el vínculo siguió a través de mensajes de texto, donde le mandaba información del peronismo y la seguía invitando a participar de actos en plena campaña presidencial de 2019.

Entre risas, resume el vínculo con picardía: “Ella dice que fui su profesor de historia. No entendió nada. Se va a marzo. Y así nos gustamos”.



Es en este mundo de cruces de fronteras de grandes figuras, una de la política y otra de la farándula, donde se llega a escenas impensadas. Por ejemplo que en pleno acto en el estadio Obras Sanitarias, al momento de su presentación y saludo a los presentes, Sergio Massa le hablara directamente a la diva, que estaba pidiendo permiso para irse a trabajar al Bailando por un Sueño, llamándola "mami Mo". Las risas no se hicieron esperar y el público comenzó a corear el nombre de Moria.

“A Sergio lo veo recontra bien”

Por otro lado, Galmarini habló sobre Sergio Massa y aseguró que, a pesar del cansancio, lo ve “recontra bien en lo físico, en lo mental y en las posibilidades ganar las elecciones, explicando dónde va esta nueva etapa del peronismo”.

“Cuando voy a la casa de Sergio y Malena los veo bien, no sé si cansados. Porque esto es como una medicina sanadora. Porque cuando te va bien, tenés más ganas de seguir y encontrarte con una mayor cantidad de compañeros”, comenzó señalando.

A lo que agregó: “A Sergio lo veo recontra bien, en lo físico, en lo mental y en las posibilidades que tiene explicando dónde va esta nueva etapa del peronismo. Yo aspiro a que sea el próximo presidente. Yo creo que va a terminar siendo el Presidente”.

Por eso, sobre el escenario electoral, afirmó: “Yo apuesto al balotaje. Ojalá ganemos en primera vuelta. No lo veo, no lo creo. No ha sido así, salvo excepciones en nuestra historia política. Pero también lo tuvimos. Como el triunfo en el retorno de Perón, el 54% de Cristina. No sé si este es un nuevo momento de estos. Lo importante es ganar. Y si es en el último minuto con un penal mal cobrado, no importa”.