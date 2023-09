Tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, la AFIP dispuso la devolución de las sumas retenidas a cuenta de la segunda cuota del aguinaldo.

A partir de octubre, los trabajadores en relación de dependencia no estarán sujetos al impuesto a las ganancias cuando sus salarios brutos mensuales no excedan el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) ni cuando el promedio de sus salarios brutos en el período anterior esté por debajo de ese umbral, que rondaría los $2 millones. Esto significa que si un empleado tiene un salario que supera el límite en un mes, pero al promediarlo con el mes anterior se encuentra por debajo, no habrá retención.



Los cambios anunciados por el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, entrarán en vigencia a partir de las remuneraciones devengadas en octubre, que generalmente se cobran en noviembre, y se aplicarán hasta el 1 de enero de 2024.

En la actualidad, con un salario mínimo de $118.000, el umbral de referencia es de $1.770.000. Sin embargo, este parámetro será ajustado basándose en la decisión del Ministerio de Trabajo, que se reunirá para establecer el nuevo piso salarial. Esto se dará a conocer el 27 de este mes.

Devolución del aguinaldo

Uno de los anuncios más destacados es que la segunda cuota del aguinaldo de este año, que se percibirá en diciembre, estará libre de Ganancias para aquellos cuyo salario promedio durante todo el segundo semestre no supere los 15 SMVM.

Es decir, a quienes ya se les cobró parte del impuesto correspondiente al sueldo anual complementario, recibirán la devolución de esos importes junto con los haberes devengados correspondientes al mes de septiembre.

Esto resultará en devoluciones de sumas que se reflejarán en el recibo de sueldo con la especificación "Devolución Decreto N° 473/23".

La resolución también incluye un aumento en los importes de la escala progresiva de Ganancias. Lo que equivale a que, a partir de $1.400.000, se aplicará un 9% sobre el excedente, aumentando al 12% desde $1.526.000, 15% desde $ 1.648.080, 19% desde $ 1.763.445,60, 23% desde $ 1.869.252,34, 27% desde $ 1.962.714,95, 31% desde $ 2.041.223,55; y 35% desde $ 2.102.460,26.



Cómo quedará este impuesto en 2024

A partir de 2024, el destino de este impuesto dependerá de la aprobación o no de un proyecto de Ley presentado por Massa, en el Congreso. Las regulaciones actuales no se aplicarán en el próximo año, lo que significa que podría retomarse el mecanismo de actualización anual basado en la variación del índice salarial Ripte entre octubre de 2022 y 2023.

Estas modificaciones en el Impuesto a las Ganancias marcan un cambio significativo en el panorama fiscal y financiero para los trabajadores en Argentina, y su futuro dependerá en gran medida de las decisiones políticas futuras.

Seguí leyendo: