Google le dedicó este miércoles su doodle a Matilde Landeta, cineasta y guionista mexicana nacida el 20 de septiembre de 1913. Fue pionera en la industria cinematográfica y una de las primeras mujeres directoras de cine de su país.







Quién es Matilde Landeta

Hija de una familia de comerciantes de la Ciudad México, Matilde perdió a su mamá a los tres años, por lo que fue criada por su abuela materna en San Luis Potosí.



A los 14 años durante un viaje a Estados Unidos Matilde descubrió el cine al ver una película llamada Old San Francisco y supo que quería dedicarse a ello.

Su carrera en la industria cinematográfica comenzó como continuista en 1932, con el apoyo de su hermano, el actor Eduardo Landeta.

En 1945 comenzó a trabajar como asistente de dirección. Trabajó con conocidos directores mexicanos como Emilio Fernández, Julio Bracho y Roberto Gavaldón, Agustín Delgado o Fernando de Fuentes.

Ser mujer en una industria dominada por hombres no fue sencillo. Tuvo que luchar para demostrar que merecía un lugar. Tampoco pudo conseguir financiación para sus películas, pero eso no la desanimó: puso su casa como garanía y fundó su propia productora: TACMA S. A. de C. V.

Sus dos primeras películas fueron adaptaciones de novelas: "Lola Casanova", de 1948, que tardó un año en estrenarse y "La negra Angustias", de 1949. Su tercer film "Trotacalles", de 1951, le generó problemas sindicales que le imposibilitó volver a filmar hasta 40 años después.

Años más tarde, Landeta iba a dirigir la película Tribunal de menores, sin embargo, Eduardo Garduaño, miembro del Banco Nacional de Cinematografía, la convenció de vender su guión.

La película fue dirigida por Alfonso Corona Blake, quien le cambió el título a El camino de la vida. Trataron de excluir a Landeta de los créditos, pero los demandó y logró su reconocimiento.

Sin embargo, por ese hecho le impidieron trabajar en la industria del cine mexicano. Así fue que comenzó a trabajar en Estados Unidos, donde escribió el guion de más de 100 cortometrajes de televisión. El reconocimiento y los premios por su trayectoria llegaron años más tarde.

En 1991, a los 78 años, dirigió su última película "Nocturno a Rosario". Un año después, el 26 de enero de 1999, murió en la Ciudad de México.

Seguí leyendo: