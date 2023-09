Nacida en Bolívar, Provincia de Buenos Aires, Laura Santos es actriz, dramaturga y directora referente del teatro contemporáneo nacional. Sus obras regresan constantemente a la tierra de su infancia como un espacio mágico donde el paso del tiempo no ha dejado más que historias y recuerdos. Desde Haya (2014), su primera obra, con la que fue nominada a revelación femenina por los premios “Trinidad Guevara”, la teatrista ha abordado estos espacios en ESTER (2016) y Los nadadores (2018) a través de distintos enfoques y propuestas formales innovadoras que articulan el lenguaje audiovisual, la música y la fotografía.

Este año, Policarpo Ediciones publicó su última obra, “Un joven golondrina”. La pieza fue nominada por los New Playwriting Award 2023, que seleccionó a cinco autores de todo el mundo para que realizaran una puesta de sus obras en Munich, Alemania. Además, Santos se encuentra preparando la edición de sus obras completas junto a a Ediciones Entre Ríos.

- El pueblo, y puntualmente el regreso físico o metafórico a él, es hasta ahora la columna vertebral de todas tus obras ¿Por qué?

- Yo nací y crecí en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, estudié en Tandil y viví en La Plata. Recién después, en el 2003, vine a Capital. Entonces, para mí la ciudad chica y el pueblo son contextos muy conocidos para escribir. Me resulta fácil ese acceso sensorial. Para mí el pueblo tiene, a la hora de escribir, un tinte de realismo mágico que me sigue interesando. A Bolívar vuelvo todo el tiempo, mi papá, mi casa de la infancia, mis amigas están ahí. A Tandil vuelvo y fantaseo constantemente en vivir ahí. En el regreso hay para mí una duda existencial, digamos. Entonces, escribir sobre el pueblo, y sobre volver al pueblo, tiene que ver con mi propia experiencia.

Lectura dramatizada de "Una joven golondrina" en Munich

-Sobre el realismo mágico, tus obras están llenas de imágenes fantasmagóricas como los nadadores desaparecidos o las hermanas caballo en Haya. ¿Creés que es algo que nace de los pueblos, en general, o tiene que ver con tu mirada de la infancia?

- En el caso de Los nadadores nació de una investigación. La obra tiene muchas visuales y fuimos a conocer pueblos con muy pocos habitantes. Cada pueblo tiene como una conexión con lo fantasmagórico, sobre todo los pueblos que ya no tienen una vida activa. Esos pueblos tienen muchas historias para contar y muchas tienen que ver con una mirada nostálgica o melancólica de lo que fue el pueblo y , a su vez, de las personas que ya no están. Es algo que uno siente, además. Esa presencia de una vida pasada se siente al caminar por las calles. En el caso de Haya, en cambio, es mi obra más autobiográfica. Todas mis obras lo son, pero en esta aparece de manera más explícita. Para mí las hermanas caballo tienen que ver con mi familia, que es de muchas mujeres y en la que hay mucha fuerza femenina. En mi familia siempre se hablaba de unas tías hermanas de mi abuela que vivían solas y que vos entrabas a la casa y sentías que siempre habían sido viejitas viviendo de esa manera, con todos los muebles cubiertos para no ensuciarlos. Ellas, en la obra, están muy ligadas a mi infancia.

- Hablás del audiovisual en Los nadadores, pero también la fotografía está presente en la actividad que tiene la protagonista de Haya. ¿Qué te interesa de ese acercamiento intermedial?

- Creo que estar en un modo contemplativo, el pueblo tiene esos tiempos. O sea, tiene la fiesta, tiene sentarse al lado de la laguna, tiene algo de eso que para mí tiene mucho que ver con el cine y con la fotografía. En el caso de Los nadadores, además, me interesaba el audiovisual para expandir el espacio. A veces, cuando uno escribe en relación al campo o los pueblos, los espacios son grandes, se ve el cielo y los tapiales son bajos. El audiovisual me permitía expandir la escena. Uno se puede imaginar los pueblos abandonados, pero ver una calle, un pueblo, o un personaje que camina es otra cosa. Como una línea de fuga, como si siguiera la imagen. También creo que tiene que ver con buscar generar algo en la persona que se sienta a ver la obra en relación a esa contemplación, como todas las imágenes que tienen que ver con el agua.

De la obra Los nadadores.

- El agua está presente en Los nadadores, pero también en Haya y Ester. ¿Actúa de esa forma para vos, como una articulación entre el paso del tiempo y lo contemplativo?

- Sí, y también tienen que ver con la naturaleza. El agua también está presente en mi última obra. Tiene que ver con lo que se lleva, pero también con lo que ofrece, y con cómo nosotros estamos desconectados queriendo ir siempre por encima de eso… y no se puede. En un momento, la naturaleza decide.

- ¿Nos podés adelantar algo de tu última obra?

- “Un joven golondrina” la escribí en una residencia del Royal Court Theatre de Londres, una residencia que se hizo para dramaturgos latinoamericanos en Buenos Aires, Uruguay y Chile. Nos pidieron que escribiéramos sobre algo que identificábamos urgente en nuestro país. Yo escribí a partir de una historia de un femicidio. Centré la historia en la amiga de la adolescente desaparecida porque, más allá de todo lo que sabemos en relación con los números de femicidios, yo siempre pienso en la familias, en las amigas que quedan con esa muerte que marca sus vidas. Entonces, la historia pasa a través de Belinda que busca a su amiga y se hace cómplice de un trabajador golondrina que también busca a la adolescente para liberar a su hermano, que es acusado injustamente por su desaparición solo por ser un trabajador golondrina. La obra fue publicada por Policarpo y recientemente fue nominada a unos premios en Munich, en Alemania, en el teatro Kammerspiele. Fue la primera edición que abrieron los premios internacionalmente. Siempre habían sido para autores alemanes. Mi obra estuvo nominada junto a otras cuatro, dos alemanas, una de un suizo y otra de un ruso que fueron puestas parcialmente en Múnich con motivo del premio. El premio lo ganó la obra alemana, pero a partir de la nominación la obra es representada por una agencia editorial alemana que quiere presentarla allá… ya veremos. Yo la quiero dirigir en Argentina, ojalá pueda hacerlo. Me parece un tema súper urgente para llevar al teatro.