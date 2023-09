La primavera 2023 llega a la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico de lluvias aisladas por la madrugada y la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para el resto de la jornada de este jueves 21 de septiembre se espera un cielo nublado con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 22.

De esta manera, los adolescentes y estudiantes de colegios secundarios pueden festejar su día y la llegada de la nueva estación como dicta la "tradición": en parques y plazas, con mateadas, picaditos de fútbol y guitarreadas.

La semana sigue con pronóstico de alta nubosidad para el viernes, con registros de temperatura entre los 14 y los 18 grados y ráfagas. El sábado el cielo estará nublado con vientos del este y una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18.

Para septiembre, octubre y noviembre están pronosticadas precipitaciones superiores a lo normal en gran parte del país. Estas condiciones se dan en el marco de la llegada de El Niño, un fenómeno climático que aumenta la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones, a la región.

¿Por qué se celebra el Día de la Primavera?

En Argentina, cada 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera, fecha que coincide con los festejos por el Día del Estudiante.

No obstante, la llegada de la primavera no se da exactamente el 21 de septiembre, sino que en el hemisferio sur se da entre el 21 y el 23 de septiembre, y termina con el solsticio de verano (alrededor del 21 o 22 de diciembre).

Este 2023 el día en que comience la primavera en el hemisferio sur será el sábado 23 de septiembre, cuando se concrete el equinoccio.

¿Hay clases el Día del Estudiante?

El Día del Estudiante no es feriado. De hecho, según el calendario del Ministerio del Interior, en el mes de septiembre no hay ningún feriado.



Pero eso no significa que los estudiantes tengan que ir al colegio. El 21 de septiembre en los secundarios hay asueto, por lo que los alumnos de este nivel educativo no tienen clases.