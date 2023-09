A cinco años de su estreno y luego de haber girado por toda España, el reconocido actor español José Sacristán presenta nuevamente en Argentina Señora de rojo sobre fondo gris, la adaptación teatral de la novela homónima de Miguel Delibes.

Este jueves, en diálogo con AM750, el artista de 85 años sostuvo que llevar una puesta en escena de esta novela es "una manera de mirar la condición humana como pocos lo han hecho, en la línea de todo lo que escribió Miguel Delibes".

"El dolor, la vida, el amor, la muerte. La posibilidad de que la memoria desesperanzada del amor haga incluso enfrentarse o vencer a la propia muerte", agregó Sacristán sobre el texto que interpreta.

Y señaló que la obra de Delibes está escrita en "un castellano magnífico, con un material dramático maravilloso". "Es el proyecto más personal, seguramente, con el que yo me he enfrentado", remarcó en Mediodía 750.





Señora de rojo sobre fondo gris es la adaptación teatral realizada por el propio Sacristán junto a José Sámano e Inés Camiña de la novela de Miguel Delibes (1920-2010) publicada en 1991, en la que, bajo el velo de la ficción y resguardando su intimidad en la figura de un pintor de nombre Nicolás, el autor de Los santos inocentes describe la enfermedad y el proceso que lleva a la muerte a su esposa Ángeles de Castro, en 1975.

La historia está ubicada en el año de la muerte del dictador Francisco Franco y en un momento en que una de las hijas y el yerno de Delibes y su esposa habían caído en la cárcel por sus actividades políticas.

Por esta razón, Delibes no quería que la novela se convirtiera en una obra teatral. "Él autorizó que hiciera una lectura dramatizada de pasajes de la novela. Me dijo que no quería que le pusiera cara al protagonista, porque él no se la había puesto. En la novela, él se protege con un personaje de ficción, que se llama Nicolás y es un pintor, aunque todos sabemos que es él", amplió Sacristán al respecto.

"En la noche del estreno, uno de los hijos (de Delibes) se me acercó y me dijo que cuando se celebró el consejo familiar él se opuso a que (la novela) se hiciera en el teatro, porque el padre no quería. Sin embargo, vino a darme las gracias porque esa noche había vuelto a ver a su madre. Fue muy emocionante", cerró el actor español.

Señora de rojo sobre fondo gris se puede ver de miércoles a domingos a las 20.30 en la sala Casacuberta del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530).