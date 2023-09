TEATRO

La Yoli Mindolacio

Esta obra reconstruye con sutileza la vida de una niña nacida en un pueblo originario del norte argentino. La Yoli, sus amistades y su padre deben trasladarse del monte en el que viven a un barrio de casas precarias al borde de una población que los discrimina. Obligados a pagar una cuota mensual para vivir allí, los niños crecen amenazados por la policía, las drogas y un futuro cada vez más incierto. Años de destierro y violencia construyen un paisaje en el que, sin embargo, estas infancias irradian felicidad mientras aprenden a proteger lo poco que poseen como forma primordial de resistencia. Con texto de Fabián Díaz y actuación protagónica de Olave Mendoza, este trabajo coproducido por El Grito está dirigido por Manuela Méndez, con asistencia de dirección a cargo de Ana Schmukler.

Viernes a las 22,30 en El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $3000.

El rayo

Vuelve a escena este poema dinámico y potente, lanzado en un espacio atravesado por la interpretación magnética y el manejo del lenguaje corporal de María Ucedo, referente del mítico grupo El Descueve. Acompañada por proyecciones audiovisuales y la música original de Martín Pavlovsky, la pieza cuenta con la co-dirección y colaboración dramatúrgica de Valeria Correa, una de las integrantes de Piel de Lava. El rayo despliega, en un espacio despojado, dos historias a la vez. La de una mujer que revela a su hija un secreto guardado durante cinco décadas. Y la de esa hija que, con esa información intenta reacomodar las piezas del rompecabezas familiar y entender cómo esa historia largamente oculta estaba a la vista de todos, sin que nadie fuera capaz de ver.

Viernes a las 21, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $4000.

MÚSICA

Last Splash

La flamante reedición del icónico álbum de The Breeders, en celebración de su trigésimo aniversario, se ha realizado a partir de las cintas originales, que se suponían perdidas pero fueron encontradas recientemente en las bóvedas del sello Warner. Eso permitió rescatar dos ineditos de las sesiones de grabación: el tema “Go Man Go”, que Kim Deal compuso con Black Francis, y una versión de “Divine Hammer” con J Mascis, el líder de Dinosaur Jr, en la voz líder, que ha sido apropiadamente rebautizada como “Divine Mascis”. "Le enviamos la cinta para que pusiera la guitarra, así que cuando llegó y se había deshecho de nuestras voces y sólo había puesto la suya, nos quedamos como '¡¿Qué?!’ Pero es muy bonito”, recordó Kelley para la revista Uncut, al recordar el tema.

Breathe

Nuevo simple anticipo del nuevo trabajo de Roger Waters, que el viernes 6 de octubre finalmente estará dando a conocer en forma completa su polémica regrabación del disco más famoso de Pink Floyd, el esperado The Dark Side of the Moon Redux. “Breathe” se dio a conocer este viernes, acompañado por “Speak to me”, y antes se habían difundido también como simples anticipo dos de los temas más representativos de aquel disco, tal vez los que mejor resumen espíritu y temática de aquel trabajo consagratorio y en su nueva versión hacen lo propio con este Redux, que la revista especializada Mojopresenta como “un complemento desconcertante y conmovedor” del original: “Time”, de autoría compartida por todo el grupo, y “Money”, este último firmado por Waters en solitario. Acompañan a Waters, Gus Seyffert como co-productor y en instrumentos varios, Joey Waronker en batería y Jonathan Wilson en guitarras y sintetizadores, entre otros músicos.

ONLINE

El Continental

“Del mundo de John Wick”, declara el subtítulo de esta reluciente miniserie en tres partes, cada una de noventa minutos, que la plataforma Amazon Prime Video presenta como una de sus adquisiciones más refulgentes (la producción original es de Peacock). La lógica es ampliar el universo de los largometrajes protagonizados por Keanu Reeves, una inesperada saga franquiciada a base de éxitos, utilizando la estrategia de la precuela. Aquí John Wick es reemplazado por Winston Scott (Colin Woodell) y el siglo XXI por la década de 1970. Como los seguidores de los films saben de sobra, The Continental es la cadena de hoteles que hace las veces de tapadera y territorio neutral para los asesinos a sueldo y criminales más peligrosos del mundo. El tráiler anticipa las ya clásicas peleas con armas de todo tipo, incluidos los miembros del cuerpo humano, mientras el antihéroe intenta hacerse del control de las suites y demás habitaciones del hotel. El reparto incluye nada más y nada menos que a Mel Gibson.

Mrs. Sidhu investiga

La plataforma Acorn TV, especializada en producciones seriadas de origen británico y otras regiones de habla inglesa no norteamericanas, acaba de estrenar esta incursión en los relatos detectivescos. Su origen es curioso, ya que se trata de la adaptación de una emisión radial de la BBC4, una chef de origen indio que resuelve crímenes en el Reino Unido y cuya voz original le pertenece a Meera Syal. La misma actriz fue la encargada de interpretar al personaje frente a la cámara en los cuatro capítulos: la Señora Sidhu, una proveedora de servicios de catering de alta gama siempre dispuesta a resolver asesinatos y otros crímenes espantosos entre los residentes de buen pasar económico de Berkshire.

CINE

Cinemigrante

La 14° edición de Cinemigrante, que hasta el 30 de septiembre se desarrolla en tres sedes – el Centro Cultural San Martín, el Cine Gaumont y el Centro Cultural Kirchner–, “trae una propuesta que se abre hacia un cine que elude el encuadre y huye de la captura, en un gesto de fuga por conformar terreno, pequeñas parcelas habitables”. Más allá de la alambicada presentación formal de los responsables, lo cierto es que el encuentro anual con el cine dedicado a reflexionar sobre la inmigración, el exilio y la militancia vuelve a ofrecer este año una buena oferta de títulos enmarcados bajo el rótulo “En el límite de lo visible”. En el sitio web del festival – https://cinemigrante.org/– puede consultarse la programación completa, pero la oferta de hoy domingo incluye la exhibición de Una noche en América, notable documental ensayístico de la brasileña Ana Vaz (a las 16 en el CCK) y el mediometraje del realizador francés Pierre Michelon Un petit morceau de bois (foto), a las 20.30 en el San Martín.

Casi todo sucede en los sueños

El documentalista argentino Andrés Habegger comenzó a ser reconocido gracias a sus películas Imagen finale (H) Historias cotidianas. Su último esfuerzo fue gestado durante la pandemia de covid-19, formó parte destacada de la edición 2022 del DocBuenosAires y hoy tendrá, a las 18 horas, su última función en la Sala Lugones (Av. Corrientes 1530). Sobre el film, creado en los encierros de la cuarentena, el director escribe que “es una exploración sobre la ambigüedad que expresa el tiempo, el pasado –que solo existe cuando el presente lo evoca–, y el futuro, sólo como insinuación. Hoy, dos años después de haber filmado estas imágenes, son constancia de ese tiempo, de otro tiempo, de nuestro tiempo”.

TV

Jonathan Strange y el Sr. Norrell

“Nada me había preparado para la visión de mis propios personajes caminando. Un dramaturgo o un guionista lo espera; una novelista no, y naturalmente concluye que se ha vuelto loca”. Las palabras de la escritora británica Susanna Clarke recuerdan su reacción al pisar por primera vez el rodaje de la adaptación de su novela de 2004, que fue llevada a la televisión en formato de miniserie por la BBC. En pantalla, la Inglaterra de comienzos del siglo XIX observa como toda Europa batalla contra el avance imperialista de Napoleón. Ya nadie cree en la magia, sepultada en el recuerdo de la Edad Media, pero un culto –y algo pedante– caballero llamado Gilbert Norrell, practicante de las artes perdidas, es llamado por una sociedad secreta de magos para investigar si es posible revivirlas. Allí conoce a Jonathan Strange, un autodidacta que parece haber nacido con habilidades poderosas. Juntos, emprenderán aventuras (mágicas, claro) en un particularísimo relato de época.

Jueves a las 22, por Europa Europa.

Cardo

Creada y protagonizada por la actriz madrileña Ana Rujas, esta serie que ya va por su segunda temporada intenta construir un retrato de la generación nacida en los 90, “a caballo entre un futuro incierto, un pasado plácido y un presente convulso”, según la descripción oficial. ​La protagonista es María, una joven que ha tenido un paso profesional por el mundo del modelaje y la publicidad y comparte un departamento en el centro de Madrid con una amiga. El consumo de alcohol y drogas van de la mano de las relaciones de pareja algo complicadas. Es entonces cuando decide ayudar a Puri, una mujer de 65 años, dueña de una floristería que está a punto de bajar las cortinas.

Lunes a las 22.30, por A3Series.