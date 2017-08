Al faltazo que el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, anunció que pegará hoy a la reunión a la que convocó Florencio Randazzo para tratar de agrupar a su tropa y replantear su estrategia electoral tras su mal resultado en las primarias, el candidato a senador de Cumplir sumó otro mala noticia: Ezequiel Auspitz anunció su decisión de abandonar su lugar en la boleta de diputados del ex ministro de Transporte y dijo que apoyará a Sergio Massa.

Auspitz estaba en el puesto 13 de la lista de Cumplir y no tenía chances de ingresar a la Cámara baja. Su decisión de soltarle la mano a Randazzo tiene impacto sobre todo en el plano simbólico: desde la conducción de la agrupación juvenil La Florería impulsó al ex funcionario kirchnerista como candidato en las elecciones presidenciales 2015.

"Parece que el fin último es ser parte de la estrategia electoral de algún 'barba dura', siendo claramente funcional a los planes del Gobierno y dividiendo aún más al peronismo, forzándolo al sectarismo de La Cámpora", señaló Auspitz en una carta en la que anunció su decisión. Allí expresó también que no quiere “ser parte de una lista donde la conducción se baje los pantalones ante intereses sectoriales”, sino que prefiere “una alternativa consolidada con perspectiva de crecimiento real que nos permita construir de cara a 2019 uniendo al peronismo, donde la conducción elija jugar y no esconderse especulando con la expectativa, por esto vemos que la opción para llevar adelante este objetivo es 1País".

Auspitz sostuvo, además, en alusión al PJ que "cuando hablan del 'sello de goma' del partido, lamentablemente se refieren a la utilización de este como herramienta electoral" y remarcó que "no" se advierte una "brecha" entre ese "pensamiento" y "la forma de conducir" de Randazzo. En ese marco, exhortó al ex ministro a dar un "paso al costado" para "garantizar que en las Cámaras sea la mayoría del pueblo argentino el que esté representado y no una minoría privilegiada".