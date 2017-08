"Al día de hoy, muchos de nosotros tenemos problemas para vivir y estamos pasando por situaciones muy delicadas con nosotros, con nuestras familias y nadie nos da una mano". La frase pertenece al Tata Brown, ex campeón del mundo del 86, en una entrevista con el diario El Litoral publicada el 21 de agosto, tras los festejos por los sesenta años de Nery Pumpido, otro de los campeones históricos. Tal vez conocedor de la situación que atraviesan varios de los ex jugadores, Miguel Lifschitz contrató al referente de Unión de Santa Fe para que difunda los distintos proyectos deportivos que tiene la provincia.

Lisfchitz firmó el 14 de julio el decreto Nº 2064 mediante el cual autoriza la contratación de Nery Alberto Pumpido para tareas de "promoción y difusión" de "los múltiples programas y acciones" que lleva adelante el Ejecutivo santafesino.

En el decisorio -publicado por el portal Diario Santa Fe con la firma de Gustavo Castro, se destacan los logros del ex arquero de Unión: "su indiscutida trayectoria y el desempeño del mencionado como Deportista Profesional, Campeón y Subcampeón del mundo con la Selección Argentina de Fútbol en las Copas Mundiales México 1986 e Italia 1990, como así también su labor como Director Técnico y Mánager de distintos clubes de fútbol".

Varios ex jugadores de la selección campeona de 1986 hoy no tienen un buen pasar económico y tienen problemas.

En otro párrafo de la argumentación oficial se lee que "es voluntad del Ejecutivo Provincial a través de la figura pública del Sr.Pumpido poner en disposición de todos los santafesinos los programas y acciones de acceso al Deporte y desarrollo deportivo y cultural, para lo cual el contratado transmitirá su vasta experiencia y conocimiento en materias tales como liderazgo deportivo y trabajo en equipo, entro otros, mediante la realización de conferencias, seminarios, charlas e interactuando con la población santafesina en coordinación con entidades de la sociedad civil, fuerzas vivas, y los Municipios y Comunas de la Provincia, creando una visión conjunta de equipo para compartir objetivos, superación de adversidades y limitaciones".

Al respecto, el contrato que une al gobierno provincial con Pumpido es más específico: se le pagará para "cumplir funciones especificas que refieren a actividades de promoción y difusión en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe de los múltiples programas y acciones que lleva adelante el Gobierno Provincial en materia de acceso al deporte y desarrollo deportivo y cultural, considerando a la actividad física y recreativa como derechos de toda la ciudadanía santafesina, política fundamental de esta gestión de gobierno".

A propósito de la retribución económica, en la documentación gubernamental se observa que el acuerdo es por 10 meses de trabajo a cambio de 350 mil pesos, que se abonará en cuotas: 35 mil pesos por mes.

- ¿Cómo puede ser que ni la Afa ni nadie preste atención a eso, Oscar (Garré)? - preguntó el diario El Litoral .

‑ Si te digo que no tengo para comer, te miento. Pero en mi caso o en el del Tata, jugamos siempre en el fútbol argentino y no ganamos un dinero importante. Aparte, en esa época no se ganaba plata en el fútbol como ahora y ya muchas veces se dijo lo que fue el premio por ganar el Mundial. Nosotros no le pedimos a la Afa una pensión a cambio de quedarnos en nuestra casa y cobrar.

‑ Se ofrecen a trabajar...

‑ Dar charlas, ir a las escuelas, viajar al interior, transmitirles a los más jóvenes que nosotros también tuvimos 14 o 15 años y nos tuvimos que sacrificar para llegar bien alto. Les dijimos a la Afa que nos utilicen desde Jujuy hasta Santa Cruz para hacer alguna prestación y que ese dinero tenga una contrapartida laboral, ¿se entiende?

‑ Por supuesto. ¿Qué les contestaron?

‑ Hablamos con Chiqui Tapia y con la gente nueva que hay en Afa y se comprometieron a ver el tema cuando terminen de acomodarse. Lo hicimos no sólo por nosotros, sino también por los muchachos del 78, que sabemos que tienen problemas.

‑ ¿Y vos, Tata (Brown)?

‑ La estoy pasando muy difícil... A veces la gente piensa que fuimos campeones del mundo y que por ese sólo hecho tiramos manteca al techo y no es así.