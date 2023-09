La victoria de Alfredo Cornejo en Mendoza cerró el paréntesis electoral provincial que se abrió entre las PASO y las elecciones generales. Tres provincias fueron a las urnas para definir nuevos mandatos: Santa Fe, Chaco y Mendoza. En todas, la victoria quedó en manos de Juntos por el Cambio, encabezados por figuras del radicalismo, que sacó del poder al peronismo en territorio santafecino y chaqueño, como lo había hecho antes de las PASO en San Juan y Chubut.

El peronismo, reunido en Unión por la Patria, buscará en las generales retener Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca, y JxC hará lo propio en Ciudad de Buenos Aires. Mientras que Santa Cruz, ya se definió en el turno de las PASO nacionales y sumó una nueva fuerza provincial, con la victoria como gobernador del diputado nacional y secretario general del sindicato petrolero Claudio Vidal.

En el paréntesis electoral entre las PASO y las generales, La Libertad Avanza mantuvo su bajísimo rendimiento provincial en Santa Fe (6,5%) y Chaco (4,2%, sumando dos listas), mientras que en Mendoza no tuvo candidatos más allá de los coqueteos del candidato que rompió con JxC, Omar de Marchi.



La lectura de las elecciones provinciales arroja una paradoja al contrastarla con el mapa presidencial de las PASO y las encuestas que pronostican una segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, figura en tercer lugar de intención de voto en la mayoría de las encuestas para las generales de octubre, pero la alianza de centro-derecha pasaría a gobernar, hasta 2027, 9 provincias --descontando la victora en Ciudad de Buenos Aires-- y podría llegar a la decena si gana en Entre Ríos o da un batacazo en Buenos Aires.

Un poco más allá, las tres victorias consecutivas en tres fines de semana seguidos a un mes de las elecciones de octubre, subieron al escenario como ganadora a Bullrich, pero los triunfos electorales llegaron de la mano de futuros gobernadores radicales: Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo. De los tres, Cornejo fue el único que respaldó a Bullrich en la previa de las PASO. El radicalismo, que no tuvo candidato presidencial en JxC y solo secundó las candidaturas de presidenciables PRO, gobernará 5 de las provincias obtenidas por la alianza.

Unión por la Patria buscará en las elecciones generales de octubre repetir las victorias electorales provinciales obtenidas en el turno de las PASO en Buenos Aires y Catamarca, para renovar los mandatos, mientras que en Entre Ríos la situación parece más cuesta arriba. De cara a diciembre 2023, el peronismo continuará al frente en 5 provincias y llegaría a 8 en caso de ganar en las tres puestas en juego en octubre, tras perder 5 provincias en manos de JxC.

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, ya tomó nota de este horizonte y ayer ratificó, con la presencia de dos gobernadores radicales, que, en caso de llegar a la Casa Rosada, su gobierno será de coalición. "Nadie se debe asombrar de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro Gobierno", aseguró ayer al firmar un acuerdo con mandatarios del Norte Grande.

Por su parte, Javier Milei arrasó en las PASO presidenciales, cuando ganó en 16 provincias, con cifras que alcanzaron un 45 por ciento en Mendoza y un 50 por ciento en Salta. Sin embargo, el sello de ultraderecha no compitió a nivel provincial. Milei buscó desentenderse de las candidaturas provinciales, emitió un comunicado en el que dijo no respaldarlas ni financiaramente ni con fiscales.

Pero tampoco obtuvo buenos resultados en las dos provincias en las que sí se comprometió en la campaña: en Tucumán, con el hijo del represor genocida Antonio Bussi; y en La Rioja, con el sobrino de Carlos Menem. En tierra riojano, de todas formas, obtuvo sus mejores resultados como ocurrió en Entre Ríos y Catamarca, estas dos últiamas, elecciones simultáneas con las provinciales. En suelo entrerriano, el candidato de Milei fue Sebastián Etchevehere, hermano del ex presidente de la Sociedad Rural y ministro macrista, Luis Etchevehere.

Resta saber qué ocurrirá en Buenos Aires, donde respalda la candidatura de Carolina Píparo; y en Ciudad de Buenos con Rodrigo Marra, que las encuestas los ubican en tercer lugar, manteniendo los resultados de las PASO con 23,8% y 13%, respectivamente. Así, en caso de llegar a la Casa Rosada, Milei sería un presidente sin ningún gobernador aliado.

En ese sentido, y para cualquier candidato que gané las elecciones presidenciales, el mapa de las elecciones provinciales dejan un desafío que es el de generar canales de diálogo o alianza con mandatarios de fuerzas provinciales en las provincias de Río Negro, Córdoba y Misiones, donde fueron reelegidas las coaliciones locales; y en Neuquén y Santa Cruz, donde fueron elegidos mandatarios de fuerzas provinciales creadas para estas elecciones.

¿Cómo se reconfigurá la gobernabilidad entre la Casa Rosada y las provincias a partir de diciembre 2023? A continuación, el mapa electoral provincia por provincia.



Provincias que con las presidenciales

Buenos Aires

La elección en la provincia de Buenos Aires es de vital importansia, ya que en sus 135 municipios está el 37 por ciento del padrón electoral. En las PASO, significó una de las 5 provincias en las que el oficialismo se impuso en las presidenciales. La victoria para Unión por la Patria fue aún más abultada en la categoría de gobernador: Axel Kicillof obtuvo el 36,4% de los votos, imponiéndose por el resto de los candidatos, incluso a los sumatoria obtenida por los dos precandidatos de Juntos por el Cambio (32,9%): Néstor Grindetti (16,6%) y Diego Santilli (16,3%).

En tercer lugar quedó la candidata de La Libertad Avanza, Carolina Píparo, con un 23,8%. En cuarto lugar quedó el Frente de Izquierda con 3,6% de los votos, reunidos entre sus dos precandidatos Rubé Sobrero (2,5%) y Alejandro Bodart (1,1%).

Las fuerzas de centroderecha y ultraderecha podrían imponerse al oficialismo en caso de ir unidas, pero cualquier estrategia electoral de ese tipo quedó descartada en el desacuerdo previo a la inscripción de listas y volvió a quedar desechado tras las PASO. "Si alguno quiere bajarse de la candidatura para sumarse a las ideas de La Libertad Aavanza es bienvenido. Pero no existe ninguna posibilidad que yo me baje", sostuvo Píparo.

El gobernador bonaerense aparece, según las encuestas, acercándose a los 40 puntos de cara a las elecciones de octubre y tomando distancia de Grindetti, quien aparece en segundo lugar. En las recorridas post PASO, Kicillof apuntó contra el intendente de Lanús --en licencia para asumir como presidente del Club Atlético Independiente-- al recordar que su candidato a sucederlo, Diego Kravetz, perdió en las PASO en el partido del sur del Conurbano frente a los candidato de Unión por la Patria.

Ciudad de Buenos Aires

Las PASO en CABA confirmaron la hegemonía de Juntos por el Cambio en la capital nacional, donde la alianza de centroderecha obtuvo el 48,3% en la suma para los precandidatos presidenciales, y un 55,9% en el acumulado para jefe de gobierno porteño; lo que se especuló con una fuga de puntos hacia la figura presidencial de Milei. En la interna, el PRO logró imponer a su precandidato Jorge Macri (28.7%) sobre el radical Martín Lousteau (27,2%), por escaso margen.

Así, el PRO se encamina a gobernar la Ciudad por otros cuatro años, como lo hace desde 2007, y estuvo cerca de dejarle paso al radicalismo como ocurrió en la segunda vuelta entre Losteau y Horario Rodríguez Larreta en 2015. No obstante, la conflictiva relación entre Macri y Lousteau, perfilan un escenario de duda acerca de si JxC puede ganar en primer vuelta.

Quien figura como competidor para el primo del ex presidente Mauricio Macri es el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, quien obtuvo un 22,2% de los votos y deberá buscar atraer a quienes votaron a Losteau para tener posibilidades de forzar una segunda vuelta. En tanto, el candidato de La Libertad Avanza, Rodrigo Marra, obtuvo un 13% de los votos, mismo resultado que consiguió Milei en las legislativas de 2021. Milei consiguió 4 puntos más que Marra como precandidato a presidente, menos de la diferencia entre los precandidatos presidenciales y a jefe de gobierno de JxC.

El Frente de Izquierda quedó en cuarto lugar con 3,7% de los sufragios, acumulados entre sus precandidatos Vanina Basi (2,4%) y Jorge Adaro (1,2%).

Catamarca

Si el peronismo está en una carrera paralela por frenar la sangría de derrotas en los gobiernos provinciales, el mandatario catamarqueño Raúl Jalil promete ser quien le dé una victoria. En las PASO, Jalil marcó un resultado personal que lo encamina a la reeleción con el 55 por ciento de los votos. Sin embargo, Unión por la Patria obtuvo un 40,2% para las candidaturas presidenciales --Massa (38,2%) y Grabois (2%)--, una diferencia de 15 puntos con lo alcanzado por Jalil, algo a corregir para octubre con el objetivo de mejorar la performancia de la alianza oficialista.

En Catamarca, el segundo lugar en las PASO fue para Juntos por el Cambio, que reunió 27,8% entre sus dos precandidatos: Flavio Fama (15,1%) y Rubén Manzi (12,7%). Por su parte, La Libertad Avanza sumó 15,8% para el único candidato a gobernador José Colome. Milei obtuvo casi diez puntos más, con un 24,7%. Por lo que los 15 puntos que distanciaron el resultado de Jalil de los candidatos nacionales de Unión por la Patria tuvieron otros puntos de fuga. El cuarto lugar entre las candituras provinciales fue para el Frente de Izquierda con un 0.9% del candidato único Ariel López.

Entre Ríos

En la previa, la provincia mesopotámica aparece como la más reñida. El gobernador Gustavo Bordet mantuvo expectante la decisión de desdoblar las elecciones, pero finalmente eligió ir en sintonía con las nacionales. El candidato único del oficialismo, con la lista de Unión por la Patria, fue el intendente de Paraná, Adán Bahl, quien logró quedarse con el 33,3% de los votos totales para consolidar su candidatura a gobernador.

Bahl resultó ser el precandidato con más votos, pero Juntos por el Cambio reunió el 39,8% entre sus dos postulantes en la interna: el ex ministro del Interior de la gestión macrista Rogelio Frigerio (32,8%) y el diputado nacional radical Pedro Galimberti (7%). En tercer lugar quedó Sebastián Etchevehere, candidato de La Libertad Avanza y hermano del ex presidente de la Sociedad Rural, con 12,7% de los votos totales.

El candidato a gobernador del oficialismo se mostró confiado en poder sostener la provincia al señalar lo breve que fue la campaña, tras la demora en la definición de Bordet de desdoblar o no. "Es una hazaña después de una elección muy intensiva y con una campaña muy corta, ahora queda crecer y vamos a abrir los brazos a todos porque nos diferencian pocas cosas a los entrerrianos", expresó Bahl.

El oficialismo tiene una elección difícil, Bahl solo se impuso en cuatro de los 16 distritos provinciales, en los restantes, la victoria fue para Juntos por el Cambio y, en particular, para Frigerio. A excepción, del municipio de Federación donde se impuso Galimberti. En las presidenciales, Massa logró ganar en más distritos que el precandidato a gobernador del oficialismo, 7 de 16, pero fue Bullrich le que se impuso en toda la provincia; mientras que Milei quedó tercero.

Provincias en manos de JxC

Mendoza

La última elección antes de la primera vuelta de octubre volvió a darle una foto agónica a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. En junio pasado, cuando Mendoza celebró las PASO, la victoria de Cornejo fue la primera foto de victoria que Bullrich consiguió en la pelea interna con Horacio Rodríguez Larreta, cuyos aliados se habían impuesto en Jujuy, San Luis, Corrientes y Santa Fe.

Cornejo volverá a ser gobernador de Mendoza tras conseguir con su Frente Cambia Mendoza un 39,50% de los votos, menos que la suma de los votos alcanzados en la interna de junio con Luis Petri, al ahora candidato a vicepresidente de Bullrich. Entre ambos, en junio, habían reunido el 41% de los sufragios.

Por su parte, en segundo lugar, quedó el discolo diputado del PRO Omar De Marchi que logró el 29,67%. Peleado con Bullrich, que le negó una interna, De Marchi coqueteó en los últimos días con la figura presidencial de Milei: "Con Milei tenemos muy buena relación personal. Valoro muchísimo que haya puesto sobre la mesa ideas interesantes", dijo antes de la jornada electoral. El candidato de la Libertad Avanza obtuvo un 44 por ciento de los votos en las PASO, su segundo mejor redimiento provincial, detrás del 50% obtenido en Salta.

Este 24 de septiembre, en Mendoza, en tercer lugar se ubicó el peronista Omar Parisini (14,74%) por Frente Elegí Mendoza, con una resultado mejor el obtenido en las PASO y la pero elección del peronismo desde 1983 en la provincia. En cuarto lugar quedó Mario Vadillo (11,86%) por el Partido Verde, y, en último lugar, Lautaro Jiménez liderando el Frente de Izquierda (4,23%).

Chaco

La provincia del norte fue otro batacazo electoral de Juntos por el Cambio sobre el peronismo, como había ocurrido en San Juan y Chubut, y una semana antes en Santa Fe, donde el resultaro era esperado desde las PASO. Fue el radical Leandro Zdero quien se impuso al gobernador Jorge Capitanich. Zdero obtuvo un 46,1% sobre un 41,7% de Capitanich.

El actual gobernador chaqueño no logró reunir al peronismo provincial. Gustavo Martínez, intendente de Resistencia, fue como candidato y se quedó con 5 por ciento de los votos, al igual que el ex vicegobernador Juan Ivanoff (2,1%). Los tres candidatos peronistas podrían haber ganado frente al gobernador electo. El voto en blanco, quedó en tercer lugar.

Zdero, diputado radical, recuperó para la UCR la provincia después de 16 años de hegemonía peronista, con Capitanich como máximo referente. El radical se ubicó a nivel nacional con la precandidatura de Larreta, al igual que el gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, quien respaldó la candidatura del chaqueño. Sin embargo, Bullrich voló rápido a Resistencia y se vistió de rosa como la campaña de Zdero, en relación directa con el caso del crimen Cecilia Strzyzowski, factor clave en la campaña.

"Nosotros vamos a defender la democracia y lo vamos a hacer en esta tierra que tiene un crisol de razas. Vamos a trabajar todos juntos por los derechos y por las conquistas que tenemos los chaqueños. A todo el pueblo chaqueño le digo que este viento de cambio que vino a la provincia, viene a poner la provincia de pie", celebró Zdero en el escenario de la victoria del 17 de septiembre, acompañado de Patricia Bullrich.

Santa Fe

La provincia del litoral abrió el paréntesis entre las PASO y las generales, y desde las PASO del 16 de julio ya habían quedado sentenciadas como una victoria para Juntos por el Cambio. En las primarias, los distintos candidatos de JxC reunieron el 65% de los votos frente al 25% del peronismo gobernante. En aquel momento, la victoria interna de Pullaro sobre la senadora Carolina Losada fue un golpe para Patricia Bullrich, pero Larreta quedó lejos de consolidarlo en la interna presidencial.

El pasado 11 de septiembre, Pullaro confirmó que JxC finalmente lograba quedarse con la provincia de Santa Fe. El PRO había estado cerca con la candidatura de Miguel Del Sel, ahora logra llegar al poder aliado con radicales y socialistas, quienes habían gobernado en los periodos anteriores a la victoria de Omar Perotti en 2019. Bullrich se subió al escenario, pero la victoria es del radical y, en particular, del sector de Martín Losteau, reunidos en el bloque Evolución.

En la elección a gobernador, Pullaro se quedó con el 58,4% de los votos, mientras que Marcelo Lewandoski mejoró la performance del peronismo y alcanzó el 30,9% de los votos. El candidato de La Libertad Avanza, Edelvino Bodoira, alcanzó solo el 6,5% de los votos, en una provincia donde Milei fue el precandidato a presidente más votado, con el 35,2% de los votos.

Subido a la ola de ultraderecha, Pullaro ya marcó su posición frente a una posible segunda vuelta sin Bullrich en la pelea: "Prefiero que gane (Patricia) Bullrich, pero si ella no entra al ballotage entiendo que la peor alternativa para Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado a la provincia. Lo peor que puede pasarnos es que el kirchnerismo vuelva a ganar y gobernar la república".

Jujuy

El Frente Cambia Jujuy, que llevó a la gobernación provincial a Gerardo Morales en 2015, volvió a imponerse en la provincia del norte con la candidatura del actual ministro de Hacienda, Carlos Sadir.

El oficialismo obtuvo el 49,5% de los votos, relegando al segundo candidato del PJ, Rubén Rivarola, con el 22,4% de los votos. Alejandro Vilca por el Frente de Izquierda obtuvo el 12,7% de los votos, a penas detrás del voto en blanco.

"Aquí están quienes se van a hacer cargo el 10 de diciembre de dirigir los destinos de la provincia. Estamos muy contentos", celebró Morales en la noche del 7 de mayo acompañado sobre el escenario por su candidato a sucederlo y por el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, quien lo terminó nombrando como su precandidato a vicepresidente, y resultarían derrotados en las PASO por la fórmula encabezada por Bullrich.

Ese domingo, Morales fue electo como constituyente para el proceso de reforma parcial de la constitución provincial y prometió que la elección aseguraba "terminar con la violencia y terminar con la corrupción". De manera exprés --y con el apoyo del PJ conducido por Rivarola--, Morales condujo el proceso de reforma constitucional que concluyó, en poco más de un mes, con represión, detenciones arbitrarias y protestas que aún hoy continúan en la provincia y con la llegada del Tercer Malón de la Paz a la Ciudad de Buenos Aires.

San Luis

El 11 de junio, en San Luis, Juntos por el Cambio obtuvo otra victoria relevante. Con Claudio Poggi como candidato a gobernador ganó la provincia con un 53,3% de los votos, imponiéndose al candidato del actual mandatario Alberto Rodríguez Sáa, Jorge Fernández, que obtuvo el 45,7% de los votos.

La foto de la victoria de Poggi fue junto al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta que habló del fin del feudalismo, en referencia a los Rodríguez Saá, a pesar de que Poggi recibió el respaldo del senador Adolfo Rodriguez Saá. A la celebración también se sumaron los radicales Gerardo Morales y Martín Losteau, y otros aliados del larretismo como Margarita Stolbizer y José Luis Espert.

"Me simpatiza más Rodríguez Larreta. Más allá de que tengo mucho respeto por Patricia (Bullrich), que ha sido una gran ministra y tiene una fuerza bárbara, simpatizo con Larreta porque veo la gestión", declaró Poggi tras su victoria.

Poggi no pudo trasladar sus votos al jefe de gobierno porteño, quien sacó el 11,3% en esa provincia y fue derrotado por Patrici Bullrich (17%). Tampoco se tradujo en una victoria provincial de Juntos por el Cambio. Milei se sumó otra victoria en las PASO presidenciales, en suelo puntano, con el 30% de los votos.

Corrientes

En paralelo a las elecciones provinciales para gobernador, Corriente fue a las urnas el 11 de junio para elegir legisladores provinciales. La elección significó un respaldo para el gobernador radical Gustavo Valdés, ya que el oficialismo encarnado en la lista ECO logró el 67,9% de los votos, mientras el Frente de Todos (FdT) sumó un 28,7 %. El voto en blanco volvió a ocupar un tercer lugar.

En tono nacional, Valdés le dio la foto de la victoria a Larreta, quien decidió hacer una parada rápida por la provincia mesopotámica antes de seguir rumbo a San Luis a celebrar con Poggi. "La manera de que el kirchnerismo se vaya para siempre es estar juntos", lanzó el jefe de gobierno porteño en Corrientes.

En la previa de la primera vuelta para octubre, Valdés se encuentra con Larreta fuera de carrera, con una victoria de su aliado Leandro Zdero como futuro gobernador chaqueño y abriendo el juego a acuerdos de unidad nacional tras la foto con los gobernadores del Norte Grande junto a Sergio Massa en Salta.

San Juan

El domingo 2 de julio, San Juan fue a las urnas para elegir gobernador. La elección estaba programada para el 14 de mayo, pero el fallo de la Corte Suprema que suspendió la reelección de Sergio Uñac demoró el llamado. En mayo, sí se votaron los cargos legislativos en la provincia, y el oficialismo se había impuesto por amplio margen.

Sin embargo, el 2 de julio, el candidato del peronismos sanjuanino fue el senador Rubén Uñac, hermano del gobernador, y también el diputado y ex gobernador José Luis Gioja, en una provincia que repuso la Ley de Lemas.

Ninguno de los dos logró imponerse al candidato de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Marcelo Orrego, quien dio el batacazo al sacar el 50,6% de los votos. Orrego volvió a regalarle una foto de victoria al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, quien acumuló fotos de victoria no traducidas en votos en las PASO. Sin embargo, Larreta sí pudo, al menos, imponerse a Bullrich en tierra san juanina.

El oficialismo sanjuanino compitió bajo el lema San Juan por Todos, José Luis Gioja sumó el 27,27% y Rubén Uñac el 16,99%, entre ambos acumularon el 44,26% de los sufragios provinciales. "Habrá que analizar en frío qué sucedió entre el triunfo que obtuvimos el 14 de mayo y lo que nos pasó hoy", lamentó el gobernador Sergio Uñac y consideró que la decisión de la Corte "algo debe haber influido".

La reflexión de Uñac tras las elecciones provinciales se redobló luego de las PASO, donde Milei se impuso como precandidato presidencial más votado con el 34,2% de los votos, sobre el 29,1% de Unión por la Patria y el 27,9% de Juntos por el Cambio.

Chubut

Las elecciones en Chubut fueron las últimas del largo cronograma electoral en la previa de las PASO nacionales y la victoria, ajustada, quedó en manos de Juntos por el Cambio con el 35,7% conseguidos por Ignacio "Nacho" Torres frente al candidato del oficialismo Juan Pablo Luque (34.1%).

Luque mantuvo en vilo el resultado de la elección. El domingo dijo que había ganado la elección por 800 votos, pero a la mañana siguiente reconoció la derrota con el 100% de las mesas escrutradas para los resultados provisorios.



En la provincia patagónica, el candidato cercano a Javier Milei obtuvo un 13,2% de los votos, la segunda mejor elección provincial detrás de la conseguida por Menem en La Rioja, a la que luego se sumarían, con cifras similares, Entre Ríos y Catamarca. Pero, el candidato de La Libertad Avanza volvería a dar el batacazo como precandidato presidencial: en Chubut obtuvo para su figura el 39,4% de los votos.

En tanto, Juntos por el Cambio que había tenido una foto de unidad entre Bullrich y Larreta en la última elección previa a las PASO solo obtuvo el 24,3%, entre ambos candidatos, diez puntos menos que el gobernador electo. Mientras que Unión por la Patria se quedó con 22,8%, doce puntos por debajo del candidato Luque.

Provincias en manos de Unión por la Patria

La Rioja

En el súperdomingo electoral del 7 mayo, La Rioja obtuvo una victoria para el gobierno nacional, se trató de la reelección del mandatario Ricardo Quintela, quien se impuso con el 50,6% de los votos ante el candidato de Juntos por el Cambio Diego Álvarez, que obtuvo el 31,9%.

Martín Menem, uno de los candidatos más agitados por la fuerza política de Javier Milei, obtuvo un 15,6%, que a la larga sería la mejor elección provincial de la fuerza de ultraderecha.

"¡Felicitaciones querido gobernador Ricardo Quintela! Desde el Frente De Todos trabajaste incansablemente por nuestra maravillosa La Rioja y el pueblo te acompaña nuevamente", celebró entonces el presidente Alberto Fernández, la que era la primera victoria del oficialismo en el año electoral.

En La Rioja ocurrió también otra victoria relevante para el oficialismo, que se repetiría también en Tucumán. En una elección ajustada, el candidato respaldado por Quintela, Armando Molina, se impuso a la actual intendenta de la capital riojana Inés Brizuela y Doria (Juntos por el Cambio).

La Pampa

Una semana después, el 14 de mayo, La Pampa fue a las urnas para elegir gobernador y el oficialismo tuvo otro resultado favorable. El mandatario Sergio Zillioto obutvo su reelección con el 47,6% de los votos frente al 42,1% del candidato radical Martín Berhongaray (Juntos por el Cambio). De esa manera, el peronismo pampeano confirmó su hegemonía en una provincia que gobierna desde la vuelta de la democracia.

"Se discutió un modelo de provincia y de gestión", celebró Zillioto la victoria reñida frente a Juntos por el Cambio y aseguró: "La mejor manera de hacer política es resolviéndole los problemas a la gente. Mañana seguiremos haciendo política como hacemos en el Parido Justicialista".



Al día siguiente de la victoria, el presidente Alberto Fernández visitó la provincia para celebrar el resultado electoral: "Es particularmente grato para mí que Sergio haya sido reelecto en su cargo, porque es un compañero maravilloso y un gobernador extraordinario que tienen ustedes en La Pampa".

Pese a la hegemonía histórica del peronismo en La Pampa, en las PASO presidenciales, Milei fue el candidato más votado con 32,8% de los votos por encima del 28,4% de los dos precandidatos de Juntos por el Cambio y el 28,2% de Unión por la Patria.

Comparando con las cifras obtenidas en las elecciones a gobernador, tanto JxC como Unión por la Patria perdieron alrededor de 20 puntos.



Tierra del Fuego

En el "fin del mundo" también fueron a las urnas también el 14 de mayo. Allí, el gobernador Gustavo Melella fue reelegido con más del 50% de los votos a través de su fuerza Unidos Hacemos Futuro, que reúne a su partido Forja, a partidos históricos fueguinos y al peronismo. Tras ganar la elección, Melella llamó a los dirigentes del Frente de Todos a “dejarse de jorobar” y “buscar el mejor candidato de unidad” para las próximas elecciones nacionales, para evitar la definición a través de las PASO.

La particularidad de la elección fueguino fue para el voto en blanco que reunió el 21% de la intención de votos, detrás quedó el candidato del PRO con el 14,1% de los votos y la candidata de Javier Milei, la pastora evangelista Andrea Almirón de Pauli con el 9,5%.

"Acá no hay grieta y lo demuestran las caras que estamos presentes: somos de Forja, peronistas, radicales, independientes y buscamos para este país la unidad. Queremos que no haya mezquindad y que todos trabajemos por el bien común", sostuvo Melella.

Tucumán

Tras la decisión de la Corte Suprema de impedir la candidatura a vicegobernador del actual mandatario tucumano Juan Manzur, la provincia hizo una nuevo llamado a elecciones provinciales para el 11 de junio. Entonces, la fórmula la encabezó el Osvaldo Jaldo con Miguel Acevedo, quien reemplazó a Manzur. A pesar de la intromisión del máximo tribunal, el oficialismo tucumano ganó la elección con un 54,9% de los votos.

Lejos quedó la fórmula de Juntos por el Cambio de Roberto Sánchez y Germán Alfaro, con un 33,2% de los votos, luego seguiría el voto en blanco y más atrás Ricardo Bussi, el candidato provincial más promocionado por la fuerza de Javier Milei. El hijo del ex represor genocida y ex gobernador, Antonio Bussi, solo obtuvo el 3,9% de los votos.

"Aquí no sólo el Frente de Todos por Tucumán ganó, no sólo ganaron Manzur, Jaldo y Acevedo, ganaron todos y, como hay ganadores, también hay perdedores. Los perdedores no son sólo locales como Sánchez y Alfaro, acá también perdió Larreta, Bullrich, Macri, perdieron todos los de Juntos por el Cambio", celebró Jaldo.

A pesar de la contundente victoria del peronismo en Tucumán y el magro resultado de Bussi, a pesar del explícito apoyo del líder de La Libertad Avanza, Milei ganó las presidenciales en las PASO con un 36% de los votos, sobre un 32,9% de Unión por la Patria. Massa viajó a Tucumán el 9 de septiembre para relanzar la campaña desde esa provincia junto a todos los gobernadores peronistas, con el compromiso de militar el territorio en busca de los votos perdidos.

La derrota provincial de Juntos por el Cambio también se extendería a la capital provincial, donde la candidata peronista Rossana Chahla se impuso por 5000 votos a Beatriz Ávila, candidata de la alianza de derecha y esposa de Alfaro.

Formosa

El 25 de junio no hubo sorpresas en Formosa. El gobernador Gildo Insfrán fue por su reelección y lo obtuvo con un aplastante 69,9% de los votos. De esa manera, Insfrán accedió a su octavo mandato consecutivo. El candidato opositor de Juntos por el Cambio fue Fernando Carbajal, que consiguió el 20,2% de los sufragios.

Insfrán se impuso en todos los municipios provinciales y aseguró en su discurso de victoria: "Voy a seguir todo el tiempo que el pueblo quiera". Así planteó un desafío a la oposición que intentó ir a la Corte Suprema para suspender su candidatura. La reelección indefinida está permitida por la Constitución provincial, tras la reforma impulsada en 2003 por el propio Insfrán.

El oficialismo celebró la victoria en Formosa con saludos de los gobernadores, el presidente Alberto Fernández y la entonces flamante fórmula presidencial de Unión por la Patria de Sergio Massa y Agustín Rossi, por la que Insfrán bregó como presidente del Congreso Nacional del PJ.

Provincias que ganaron partidos provinciales

Santa Cruz

Las elecciones de la provincia patagónica fueron la última gran victoria de los partidos provinciales. La provincia votó en paralelo con las PASO nacionales para elegir nuevo gobernador y la victoria fue para el diputado nacional y secretario general del sindicato petrolero Claudio Vidal con un 46,5% frente al oficialista Unión por la Patria, que obtuvo 43,8%, que llevó en su lema al intendente de El Calafate, Javier Belloni, (34.495 votos) y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (35.811 votos).

"Soy un trabajador al igual que ustedes y quiero poner de pie a esta provincia. No es fácil consensuar, durante muchos años estuvimos muy divididos y creo que hoy comienza un camino distinto", dijo Vidal en su discurso de victoria.



De esta manera, en Santa Cruz se repitió lo que pasó en Neuquén, donde una nueva fuerza provincial desbanca a la fuerza política que gobernó por años la provincia. En el caso de Neuquén fue el Movimiento Popular Neuquino el que sufrió la derrota, mientras que en Santa Cruz el PJ gobernaba desde la vuelta de la democracia y el kirchnerismo y sus aliados desde 1991, cuando asumió Néstor Kirchner.

Vidal, quien hasta diciembre continúa con su mandato de diputado, dio muestra de lo que será el equilibrio de negociaciones con las fuerzas provinciales para el próximo gobierno nacional. En la reciente votación del Impuesto a las Ganancias en la Cámara Baja, Vidal se sentó para dar quorum y votó a favor del proyecto del oficialismo.

Neuquén

El año electoral arrancó con sorpresa en Neuquén. Rolando Figueroa se impuso en las elecciones a gobernador con un 35,6% de los votos sobre el 33,14% obtenido por Marcos Koopmann, el actual vicegobernador y candidato del oficialista Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Figueroa, diputado nacional por el MPN, conformó el partido Comunidad --reuniendo respaldos del PRO al Movimiento Evita-- para destronar a la fuerza provincial que gobernaba la provincia patagónica desde 1983.

"El pueblo neuquino termina entregando la energía y pagándola más cara que en Capital Federal. Hay que seguir consolidando una provincia de progreso coordinando una visión de federalismo que nos tiene que hacer crecer a todas las provincias argentinas", dijo con impronta federalista Figueroa tras ganar las elecciones.

Un día después, aceptó la invitación del ministro de Economía, Sergio Massa, y se sacó una foto en su despacho. En la reciente votación en Diputados del proyecto de eliminación del cuatra categoría al Impuesto a las Ganancias, Figueroa fue --al igual que el electo gobernador de Santa Cruz-- uno de los que se sentó para aprobar la inciativa.

En las elecciones neuquinas, el tercer puesto fue para el candidato del FdT, Ramón Rioseco que obtuvo el 12,71 por ciento; cuarto quedó el candidato de Javier Milei Carlos Eguia con el 7,98; quinto el de JxC, Mario Cervi, con el 3,75 y última Patricia Juré, del FIT.

Río Negro

El mismo 16 de abril, en Río Negro, el senador y fundador de "Juntos Somos Río Negro", Alberto Weretilneck se imponía en las elecciones a gobernador con el 42,4% de los votos. Anibal Tortoriello (Juntos por el Cambio) quedó segundo con el 23,8%. Weretilneck logró acceder al que será su tercer mandato al frente de la provincia patagónica con el respaldo del kirchnerismo y el radicalismo local.

El acuerdo político de Weretilneck para alcanzar una nueva victoria provincial, que le permitirá el 10 de diciembre suceder a la gobernadora Arabela Carreras --quien fue por la fuerza oficialista luego de que él fuera inhabilitado por la Corte Suprema en 2019--, fue tejido con el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro y el senador kirchnerista Martín Doñate, referente del partido justicialista provincial con el sello "Nos Une Río Negro".

En las elecciones rionegrinas, el tercer lugar fue para la candidata peronista Silvia Horne 10,54% y el voto en blanco alcanzó el 9,56%.

Misiones

El 7 de mayo fue un súper domingo de elecciones a gobernador. Además de Jujuy, también eligieron mandatario La Rioja y Misiones. En la provincia mesopotámica, el Frente Renovador por la Concordia --conducido por el peronista Carlos Rovira-- volvió a demostrar su hegemonía a imponer a su candidato Hugo Passalacqua con el 64,2% de los votos. En segundo lugar quedó Martín Arjol (Juntos por el Cambio) con el 26,5% de los sufragios.

Passalacqua alcanzó así el que será su segundo mandato como gobernador, luego del periodo 2015-2019, sucediendo a otro hombre del Frente Renovados por la Concordia, el actual gobernador Oscar Herrera Ahuad. El partido provincial confirmó así una hegemonía de 20 años en el poder, desde que Carlos Rovira llegará a la gobernación en 2003.

“Somos federalistas, misioneristas. El pensamiento nuestro está validado por el pueblo de Misiones. Artigas decía, y no lo digo por la gente, que Buenos Aires solo da amarguras. Misiones, en cambio, solo da alegrías”, festejó en la noche del 7 de mayo Passalacqua. Este fin de semana, el gobernador saliente del Frente Renovador por la Concardia, Oscar Herrera Ahuad, participó del acuerdo firmado por gobernadores del Norte Grande, en Salta, con el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa.

Salta

El 14 de mayo, en suelo salteño, el gobernador Gustavo Sáenz logró su reelección con el 47% de los votos, sobre el 17,2% de los sufragios obtenidos por el candidato de Juntos por el Cambio, Miguel Nanni. En tercer lugar, con el 16,6% de los votos quedó el diputado nacional Emiliano Estrada, que se presentó con el frente electoral Avancemos, que reunía actores del peronismo y conservadores cercanos a Alfredo Olmedo.



La victoria de Saénz se leyó como una buena noticia para el oficialismo nacional debido a la buena relación del gobernador salteño con el presidente Alberto Fernández y su salto al escenario electoral salteño de la mano del Frente Renovador de Sergio Massa. En su discurso de victoria, Saénz agradeció su reelección y llamó a la "unidad nacional", a tono con el reclamo que venían haciendo los gobernadores peronistas.

"Felicitaciones querido Gustavo Sáenz. Trabajar por el desarrollo minero y por la promoción de las economías regionales que generan trabajo para tu gente, tuvo premio. Te abrazo como cada fin de año hace muchos años", le dedicó Massa. Este domingo, Massa volvió a suelo salteño para enviar otro mensaje de un posible "gobierno de acuerdo nacional" en caso de llegar a la Casa Rosada como presidente. A la foto, sumó a los gobernadores radicales Gerardo Zamora (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Córdoba

La elección en Córdoba tuvo dos momentos clave. El primero fue el 25 de junio, con la elección a gobernador. El segundo, un mes después, con la elección por la intendencia de Córdoba capital.

El oficialismo a nivel nacional no tenía ninguna expectativa y se confirmó con las cifras en las que la tercera fuerza fue el sello Encuentro Vecinal con el 3% de los votos. La elección se disputadaba entre Hacemos Córdoba, que encabeza el gobernador y precandidato presidencial Juan Schiaretti, y Juntos por el Cambio.

En la jornada del 25 de junio, el candidato de Schiaretti fue el actual intendente de Córdoba capital Martín Llaryora quien enfrentó al senador Luis Juez, candidato de Juntos por el Cambio. A pesar de la expectativa de la coalición de derecha, el peronismo cordobés se impuso con un 45% sobre un 41,8% obtenido por Juez. “Yo entiendo que tenía una expectativa pero él sabía que los números no le daban. A mí me ha tocado ganar y perder, a esta altura ya había felicitado al ganador porque soy una buena persona”, le dedicó Llaryora a Juez tras su victoria.

El segundo round fue en la elección del 23 de julio por la intendencia de la capital provincial. Allí el candidato de Juntos por el Cambio era el radical Rodrigo De Loredo, con quien los precandidatos presidenciales esperaban sacarse la foto de la victoria. "Los hice venir al pedo", le diría De Loredo a Larreta y Bullrich.

La victoria fue para el candidato de Hacemos por Córdoba, otra vez, el actual viceindentende Daniel Passerini, quien se impuso por 47,53% contra el 40,56%.

"En este grito de Córdoba, los pituquitos de Recoleta vinieron a dar clases de gobernabilidad y ahora se van. Los cordobeses defendemos lo nuestro con uñas y dientes", les dijo Llaryora a las figuras del PRO.