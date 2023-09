A casi dos años de iniciada la investigación por comercialización de estupefacientes agravada, el fiscal Federal, Santos Reynoso dio por concluida esta etapa procesal y envió a juicio al ex juez Juan Pablo Morales y sus ocho consortes.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal , “quedó demostrado que Juan Pablo Morales; Marco Rearte; Domingo Frías; Pablo Frías; Ramón Baigorri; Roque Vizcarra, Marcos Soruco y un grupo de individuos que hasta el momento sólo han sido identificados como Julio, “Pelado”, “Tati” y “Gordi”, formaron parte una organización que funcionó -al menos- entre el 26 de junio y el 31 de octubre de 2021, dedicada al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes principalmente en la provincia de Catamarca, pero con proyección en otras provincias -como Tucumán y La Rioja-, en el marco de la cual cada uno de ellos cumplió distintos roles ejerciendo un dominio funcional sobre el hecho”

En ese orden de ideas señala que fueron “Frías y Rearte los encargados de acopiar y luego comercializar en la ciudad de Catamarca la sustancia estupefaciente adquirida. Por su parte, Pablo Frías era quien guardaba la droga en su domicilio y también la comercializaba, mientras que Morales era el nexo para que los mencionados Frías y Rearte se contactaran con los proveedores -como por ejemplo en el caso del interno Lazarte. Sumado a ellos, Baigorrí y Vizcarra también formaron parte de la organización delictual investigada, y participaron en forma activa dentro de la misma, realizando tareas de tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes. Por otro lado, Soruco ofició como proveedor de material estupefaciente de Frías y Rearte”.

La investigación da cuenta además que “entre los hechos delictivos detectados, perpetrados por este andamiaje criminal, se tiene por acreditado que el 31 de octubre de 2021, los hermanos Frías y Rearte tuvieron en su poder con fines de comercialización 346,11 gramos de clorhidrato de cocaína, y 202,75 gramos de marihuana. Finalmente, y con relación a Lazarte se encuentra acreditado que éste concertó con Aráoz la entrega de un cargamento de estupefacientes a la organización antes descripta, siendo la nombrada la encargada de llevar la droga al lugar pactado -el estudio jurídico de Morales”.

Para los fiscales, el ex juez Morales formaba parte de una organización narco mayor

Descubierto

La investigación que concluyó con la imputación de Morales, inició el 26 de junio de 2021. En aquel momento Gendarmería Nacional había solicitado escuchas telefónicas de Rearte y los hermanos Frías porque entendían que se dedicaban a la venta de drogas pero, a medida que iban sucediendo las comunicaciones, descubrieron que había más personas involucradas.

Si bien el teléfono de Morales no llegó a ser intervenido, sí el de Lazarte, un reo acusado de homicidio que era defendido por el ex magistrado. De las escuchas se desprendió que Morales habría organizado una transacción de dos kilos de cocaína entre Rearte y Lazarte. La sustancia estupefaciente, sería retirada y pagada en el estudio del ex juez.

La imputación de Morales se convirtió en un escándalo mediático. El hoy acusado, fue fiscal de instrucción durante casi 10 años en la Justicia ordinaria, luego Secretario de Seguridad de la provincia y posteriormente Juez de la Cámara de Apelaciones de Catamarca. A este último cargo renunció en junio del 2020 tras ser denunciado públicamente por el delito de cohecho agravado (cobro de coimas). Esta causa aún es investigada por la Justicia provincial.