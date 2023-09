Junto a Esteban Lamothe y Héctor Díaz, Verónica Llinás protagoniza Antígona en el baño, una obra de Facundo Zilberberg con mucho humor, pero también intimidad.

En AM750, la reconocida actriz dijo estar "muy feliz" con el equipo que se armó en escena, y afirmó, sobre el rol que interpreta: "Para mí, cada personaje es un desafío. Siempre me genera incertidumbre y zozobra".

"El baño es un lugar muy poderoso para un actor. Porque es un lugar muy íntimo, muy privado, donde sabés que no va a irrumpir nadie. Es un espacio donde uno se da el permiso de cantar, de pensar, de llorar", agregó Llinás sobre Antígona en el baño, que se presenta actualmente en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639) los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos a las 20:30 y o las 22:00.



Y repasó su historia de idas y vueltas con el guion de la obra. Tiempo atrás, recibió el texto por primera vez desde el teatro Caras y Caretas, tras resultar premiado en un concurso de nuevos dramaturgos: habían pensado en ella para lanzar la obra. Sin embargo, ese año no pudo concretarse el proyecto, y Llinás dio un paso al costado.

"Yo les dije que la hicieran con quien quisieran. Pero me quedó dando vueltas. Finalmente no la hicieron y estuve por hacerla hace un par de años, pero tampoco se dio", detalló en Mediodía 750, sobre las demoras para concretar el proyecto.

"Esta vez, cuando terminé Dos locas de remate, me tiraban obras y ninguna me gustaba. Y me di cuenta de que no me gustaban porque quería hacer esta. Entonces adapté la obra, estuve tres meses escribiendo y le puse mucho de mi mundo", finalizó.

Antígona en el baño puede verse en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639) los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos a las a las 20.30 o 22.00hs.