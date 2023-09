"Argentina, 1985" no fue una película más para el público argentino, y tampoco para la crítica internacional. Si bien el Premio Oscar le fue esquivo, desde su estreno ocurrido el 29 de septiembre de 2022, la cinta dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani no paró de sumar galardones a su vitrina.



El multipremiado filme que recrea lo ocurrido durante el Juicio a las Juntas Militares que comandaron los destinos de la última dictadura cívico-militar fue un fenómeno pocas veces visto en nuestro país.

Moreno Ocampo y Strassera, en el juicio a los militares acusados.

A pesar del desacuerdo entre las grandes cadenas de cine con Amazon Prime —uno de los productores de la cinta— que generó la cancelación de su estreno en la pantalla grande, "Argentina, 1985" fue un éxito de taquilla en salas más pequeñas e independientes y volvió a poner en agenda la hazaña liderada por los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo a dos años de recuperar la democracia con la llegada de Raúl Alfonsín.

1- Récord de espectadores

El jueves 29 de septiembre de 2022 "Argentina, 1985" se estrenó en los cines locales y en su primer fin de semana fue vista por 197.276 personas en casi 300 salas para convertirse en el más notable lanzamiento nacional desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

A poco más de un mes de su estreno, Axel Kutchevasky, productor del filme, confirmó que la película había superado el millón de entradas vendidas.

De acuerdo con los informes del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina (INCAA), la película convocó a 1.147.474 espectadores con una recaudación de $658.380.528.

2- El conflicto entre Amazon Prime Video y las cadenas de cine por el estreno

Si bien "Argentina, 1985" resultó un éxito de taquilla, hubo un gran desacuerdo entre Amazon Studios —uno de los productores de la cinta— y las cadenas de cine locales en relación al tiempo de proyección en la pantalla grande antes del estreno en Prime Video.

En un primer momento, Sony se iba a hacer cargo de la distribución, pero a las pocas semanas, sin dar precisiones, la compañía se había desvinculado del filme. Entonces, fue Digicine quien tomó el mando y anunció su proyección en 223 salas.

En paralelo, Amazon Studios pretendía que el filme estuviera disponible en salas solo 21 días. Este fue uno de los motivos por el cual las grandes cadenas de cine, que exigían 45 días, se bajaron.

El elenco de Argentina, 1985 en la avant premiere (Foto Prensa Argentina 1985).

Sin embargo, "Argentina, 1985" mantuvo su poder de convocatoria en la pantalla grande pese a estar simultáneamente disponible desde el 21 de octubre —es decir tres semanas más tarde de su estreno en las salas locales— en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

En síntesis, el filme no fue estrenado en las cadenas de cine más grandes del país (Cinépolis, Showcase, Cinemark y Hoyts) que decidieron no proyectarla. En cambio, Atlas, Cinemacenter, Multiplex y otras empresas independientes sí tuvieron la película en su cartelera.

3- Proyecciones en el Congreso y en el hall de Constitución

El filme que narra el juicio a las juntas de la dictadura cívico-militar que usurparon el poder en el país entre 1976 y 1983 se volvió un fenómeno a pocas semanas de su estreno y nadie se lo quiso perder.

Por ese motivo, más allá de su éxito de taquilla en la pantalla grande, también se proyectó en distintos espacios públicos de manera gratuita para ser vista sin necesidad de pagar una entrada de cine o suscribirse a una plataforma de streaming.

Fue así como más de 3 mil personas asistieron el 25 de marzo a la proyección de la cinta de Mitre en las escalinatas del Congreso Nacional, que se organizó como parte de las actividades del Día de la Memoria, Verdad y Justicia y los 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina.

Argentina 1985, en las escalinatas del Congreso (Foto: Télam).

En abril de este año también se proyectó con entrada libre y gratuita en el hall de la estación Constitución a partir de un convenio firmado entre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y Trenes Argentinos Operaciones.

Además, el Incaa organizó funciones para escuelas en diferentes cines, se pudo ver de manera gratuita en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata, en el Ministerio de Defensa y hasta el Cine Gaumont ofreció funciones para personas sordas e hipoacúsicas.

4- "Argentina, 1985" y el Oscar que no fue

El camino de "Argentina, 1985" en el rubro Mejor Película Extranjera en los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocido popularmente como Premios Oscar, tuvo su inicio en septiembre de 2022 en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Allí, obtuvo el premio FIPRESCI de la crítica internacional.

En paralelo, los medios internacionales ponderaron tanto el trabajo de Mitre como el de los protagonistas Ricardo Darín, en el papel de Strassera, y Peter Lanzani, dándole vida en la pantalla a Moreno Ocampo.

Más adelante, recibió elogios en los festivales de Zúrich, San Sebastián, Londres y La Habana y en la temporada de premios de la crítica y la industria recibió nominaciones en los Critics' Choice Awards y los Bafta británicos. Además, triunfó en los Globos de Oro, los Goya y los Satellite Awards. A su vez, con 14 candidaturas, fue la producción más nominada para la 10º edición de los Premios Platino.

El 24 de enero de 2023, desde el canal de YouTube de la Academia de Hollywood confirmaron que "Argentina, 1985" había sido seleccionada para competir por la estatuilla a la Mejor Película De Habla No Inglesa contra otros 14 filmes preseleccionados.

De esta manera, la producción que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani dejó en el camino a "Decisión de partir" (Corea del Sur), "Cairo Conspiración divina" (Suecia), "Corsage" (Austria), "Return to Seoul" (Camboya), "Holy Spider" (Dinamarca), "Last Film Show" (India), "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades" (México), "The Blue Caftan" (Marruecos), "Joyland" (Pakistán), "Saint Omer" (Francia).

Las películas que sí pasaron ese filtro y que compitieron por el Oscar fueron la alemana "Sin novedad en el frente", la polaca "EO", la belga "Close" y la irlandesa "The Quiet Girl". Finalmente, la preciada estatuilla a la mejor película internacional se la llevó la aclamada "Sin novedad en el frente", que a la vez obtuvo el reconocimiento como Mejor fotografía, Mejor banda sonora y Mejor diseño de producción.

Todo el equipo de "Argentina, 1985", encabezado por Mitre en los Oscar (Foto: NA).

5- Todos los premios ganados por "Argentina, 1985"

Festival Internacional de Cine de Venecia (10 de septiembre 2022)

Premio FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica)

Mención especial SIGNIS

Festival Internacional de Cine de San Sebastián (24 de septiembre 2022)

Premio del público

Festival Internacional de Cine de La Roche-sur-Yon (27 de octubre de 2022)

Premio del público

National Board of Review (8 de diciembre de 2022)

Top 5 películas extranjeras

Premio a la Libertad de Expresión

Premios Cinematográficos José María Forqué (17 de diciembre de 2022)

Mejor película latinoamericana

Premios Globo de Oro (10 de enero de 2023)

Mejor película en lengua no inglesa

2 Premios Días de Cine (17 de enero de 2023)

Mejor película en lengua española

Mejor actor en lengua española (Ricardo Darín)

Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos (6 de febrero de 2023)

Mejor película extranjera

Premios Goya (11 de febrero de 2023)

Mejor película iberoamericana

Peter Lanzani y el productor Federico Posternak reciben el Premio Goya 2023 (Foto: NA).

Premios Satellite (3 de marzo de 2023)

Mejor película de habla no inglesa

5 Premios Platino al Cine y TV Iberoamericanos (21 de abril de 2023)

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

Mejor Guión

Interpretación Masculina (Ricardo Darín)

Mejor dirección de Arte

Platino al Cine y Educación en Valores

Darín dedicó su Premio Platino al fiscal Strassera (Foto: AFP).

Premios Sant Jordi de Cinematografía (25 de abril de 2023)

Rosa de Sant Jordi a la mejor película extranjera

15 Premios Cóndor de Plata (22 de mayo de 2023)

Mejor Actor (Ricardo Darín)

Mejor Dirección (Santiago Mitre)

Mejor Actor de Reparto (Norman Briski)

Mejor Actriz de Reparto (Laura Paredes)

Mejor Guión Original (Mitre, junto a Mariano Llinás)

Premio del público BA Audiovisual

Revelación Masculina (Santiago Armas Estevarena)

Mejor fotografía (Javier Juliá)

Mejor montaje (Andrés Pepe Estrada)

Mejor dirección de arte (Micaela Saiegh)

Mejor diseño de vestuario (Mónica Toschi)

Mejor dirección de casting (Mariana Mitre)

Mejor maquillaje (Dino Balanzino)

Mejor Peluquería (Ángela Garacija)

Mejor sonido (Santiago Fumagalli)

10 Premios Sur (28 de agosto de 2023)

Mejor Película de Ficción

Mejor Dirección (Santiago Mitre)

Mejor Guión Original (Mitre, junto a Mariano Llinás)

Mejor Actor de Reparto (Norman Briski)

Mejor Dirección de Arte (Micaela Saiegh)

Mejor Diseño de Vestuario (Mónica Toschi)

Mejor Maquillaje y Caracterización (Ángela Garacija y Dino Balanzino)

Mejor Dirección de Fotografía (Javier Juliá)

Mejor Actriz de Reparto (Alejandra Flechner)

Mejor Actor Protagónico (Ricardo Darín)

Premios Ariel (9 de septiembre de 2023)

Mejor película iberoamericana

6- Ricardo Darín vs Luis Brandoni, la pelea menos esperada

A casi un año del estreno ocurrió un inesperado cruce entre Ricardo Darín y Luis Brandoni. Es que el actor y dirigente de Juntos por el Cambio cuestionó "Argentina, 1985" porque la figura del expresidente Raúl Alfonsín no había sido destacada en la película. En una nota con El Sol de Mendoza, el radical fue tajante: "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: '¿cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada?'".

La respuesta del actor que protagonizó éxitos como "El secreto de sus ojos", "Relatos Salvajes" y "Nueve Reinas" no tardó en llegar y reveló que se sentía "anonadado, con dolor en el alma" por las críticas de su colega. "No pienso responder a esto porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. No me voy a subir a esto porque es un delirio", dijo.

Tras varios días de polémica, Brandoni volvió sobre el tema y confesó que quería pedir disculpas por sus cuestionamientos."Estoy tratando de comunicarme con él (Ricardo Darín) para pedirle disculpas", expresó. Buscando bajarle el tono a sus declaraciones y a las repercusiones que generaron, el dirigente radical agregó que "eso de 'canallada' no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no se refería a Ricardo Darín". En este sentido, remarcó que ese calificativo "se refería a la película, no a él".



7- "Vamos por el tercero", la arenga Messi para los Premios Oscar

Semanas previas a la entrega de los Premios Oscar 2023, Lionel Messi equiparó la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022 con las estatuillas que entrega la Academia de Hollywood en señal de apoyo para que "Argentina, 1985" también consiguiera el tercer lauro para el cine argentino, después de que en 1986 se la llevara "La historia oficial" y en 2010 "El secreto de sus ojos".

"¡Vamos por el tercero!" y "Qué gran película 'Argentina, 1985'", había escrito el capitán de la selección argentina en una storie de Instagram junto a un fotograma del filme, donde recordó que está protagonizada por Ricardo Darín y que figuraba entre las nominadas al Oscar.

"Messi es un tipo de gran generosidad, en muchos sentidos", dijo Darín en declaraciones radiales y ponderó que el deportista "colabora mucho con muchas cosas más importantes".

8- Un año de luto para "Argentina, 1985" por la muerte de dos actores

En enero y en abril de este año, la muerte de dos actores que formaron parte del elenco de la película sacudió al cine nacional.

Claudio Da Passano, que se puso en la piel de Carlos Somigliana, el dramaturgo que formó parte del equipo que trabajó en la investigación junto a Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo en el juicio a las Juntas Militares, falleció el 25 de enero a los 65 años, un día después de que la reconocida película recibiera la nominación a los premios de la Academia de Hollywood. De larga trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, uno de sus últimos papeles fue precisamente en “Argentina, 1985”.

Y el 22 de abril, Juan Carlos Ihler, el actor que interpretó al exdictador Leopoldo Fortunato Galtieri en el filme dirigido por Mitre, murió a los 73 años. Además de formar parte de la producción que llegó a ser nominada a los Premios Oscar, Ilher desarrolló su labor artística en el medio audiovisual, como actor y como extra. Además, participó de Televisión por la Justicia, la miniserie emitida por El Nueve en 2013, como parte de la trilogía iniciada con Televisión por la identidad y Televisión por la inclusión.

