Los mejores memes por la ausencia de Messi en la final perdida por el Inter Miami

Inter Miami cayó 2-1 ante Houston Dynamo en la final de la US Open Cup y los memes estallaron. No solo por la derrota del conjunto de Florida, que desperdició la chance de alzar el segundo título de su historia, sino por la ausencia de Lionel Messi, que no logra recuperarse de sus molestias musculares.