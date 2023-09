El legislador porteño y candidato a jefe de Gobierno por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, volvió a intentar defenderse de una condena en su contra por dar recomendaciones de inversiones a través de las redes sociales sin la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Marra fue consultado por la condena, ratificada la semana pasada por la Cámara Nacional de Apelaciones, el pasado miércoles por el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, durante el debate de jefes de gobierno porteño y se mostró ofendido, sin responder a la consulta. Además, dijo que apelerá la sentencia a la Corte Suprema, una decisión que cuesta 700 mil pesos.

"En serio, ¿me estás haciendo está pregunta? Realmente querés salir tercero", atacó Marra anoche en el debate de candidato porteños hecho en el Canal de la Ciudad y aseguró que la condena, en primera instancia en 2020 y confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones, se trataba de "una persecución política del kirchnerismo". El candidato de Javier Milei para la Ciudad mantuvo el argumento de que se trata de "una persecución" este jueves en diálogo con Radio La Red.

La sanción por parte de la CNV se debe a que Marra no contaba con la autorización del organismo, que se limita a una examen de idoneidad para conseguir la habilitación. El candidato libertario aseguró que él podría dar "una lista de más de 1.000 personas" que no se presentaron a dar esa prueba, que estudió y que tiene "23 años trabajando en el mercado financiero" y, por último, volvió a involucrar a un familiar suyo para salir del aprieto: "Mi hermano tiene muchos menos años de antigüedad y aparece en el registro de idóneos en el cual yo no figuro".

Días atrás, en una entrevista al Canal IP, Marra confirmó que Milei privatizará la TV Pública y cargó contra canal Encuentro y el icónico dibujito de "La asombrosa excursión de Zamba", al decir que "baja ideología", y argumentó: "Me dijo mi mamá, que es profesora de historia. Yo no miro, no tengo hijos chiquitos". Los argumentos contra la serie animada continuaron en otra entrevista en la que Marra se autopercibió como español y se mostró ofendido por las batallas históricas de los próceres argentinos contra los realistas.

"Me están atacando desde hace varios días. Cada golpe me hace más fuerte. La falsa acusación de (Leandro) Santoro es por un video que circula (en la plataforma) YouTube. Están cortando la libertad de expresión", apuntó Marra sobre las palabras de Santoro, obviando la condena de la CNV. En el video de YouTube, Marra recomendaba la compra de acciones de una empresa de Luis Caputo, ex ministro de Mauricio Macri, por lo que Santoro ayer le apuntó: "¿Ahora que sos funcionario público pensás seguir recomendando la compra de acciones de empresas constructoras con contratos con la Ciudad, vinculadas a la familia Macri?".

"Es algo que tiene que ver con una persecución que me están haciendo", insistió Marra, y adelantó durante la entrevista radical que apelará la sanción de la entidad de control ante "la Corte Suprema de Justicia". Según la acordada 14/2022 del máximo tribunal, fijó la actualización de esa apelación en 700 mil pesos.



"Cuando Santoro dice que por 60 preguntas no soy idóneo, me está faltando el respeto. Tengo una carrera universitaria al respecto. Ahí te das cuenta la persecución. ¿Con unas preguntas determinan eso?", intentó justificarse.

Tras el primer cruce entre Santoro y Marra en el debate de anoche, el candidato de Unidad Popular le respondió: "Ramiro, no te persiguen. A vos la CNV te sancionó porque no rendiste un examen. El examen de idoneidad. Eran 60 preguntas múltiple choice. Ramiro, tenías recuperatorio. Sos la antimeritocracia. Venís a la televisión a mentir con mucha liviandad y haces todo lo contrario en tu vida".