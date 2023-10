La banda rosarina Tiago & Los Pájaros presenta "Great American Rock Songbook", un show especial con repertorio de clásicos temas y tesoros escondidos de grandes bandas internacionales. El espectáculo se propone como un viaje imaginario por la Ruta 66, yendo al encuentro de los clásicos de Creedence, The Eagles, Tom Petty, The Beach Boys, The Doors, Bob Dylan y muchos otros. El grupo está integrado por Tiago Galíndez (voz, guitarra y piano), Nico Boixader (bajo y coros), Sergio Álvarez (guitarra y coros) y Pato Sabetta (batería). (Hoy, a las 21 hs, en Beatmemo Pub)