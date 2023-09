Tras tres meses de inactividad, los gobernadores de Jujuy, Catamarca y Salta reactivaron la Mesa de la Región Minera del Litio. Gerardo Morales, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz definieron dos propuestas importantes en el debate por la gobernanza del litio en el país: el "Aporte especial minero" y el cupo para que las mineras asignen hasta 20 por ciento de la producción extraída de litio y sus derivados a proyectos productivos de agregado de valor en las provincias. Las provincias se pusieron como plazo máximo el próximo 30 de octubre para elaborar un proyecto normativo que luego pretenden convertir en leyes provinciales.

Reunidos en la Casa de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires, los gobernadores firmaron un acta compromiso en el que instruyeron a elaborar el proyecto normativo para definir la forma de un “Aporte Especial Minero de Litio” con un techo de 12 por ciento para captar la rentabilidad extraordinaria de las empresas. Además, elaborarán una propuesta para que las empresas radicadas en cada provincia pongan a disposición un cupo de hasta el 20 por ciento de la producción de litio o sus derivados a proyectos productivos de agregado de valor.

El Aporte Especial Minero se trata de un esquema de captabilidad de la renta extraordinaria de las empresas. Si bien las provincias cuentan hasta el 30 de octubre para darle forma, hablaron de emplear un esquema progresivo en función del precio internacional del litio, similar al que rige para la exportación de cobre.

En el caso del cobre, el ex Ministro de Economía Martín Guzman creó por decretó en el 2002 un Registro Optativo de Empresas que gravan las exportaciones en función de un precio definido en el mismo esquema (Decreto 308/2022). En el caso del cobre, se establecen alícuotas de entre 0 y 8 por ciento, pero fuentes de la mesa hablaron de un tope de hasta el 12 por ciento. "Ahora el precio está en 30.000 dólares la tonelada, pero ha llegado a 70.000 durante el 2021 y queremos prevenir otra suba, porque es muy volátil", aseguraron a PáginaI12. La idea es que el aporte cuente con un destino específico que sea destinado a mejorar la infraestructura de las provincias y bajar los costos de los proyectos.

"It is what it is", responde el gerente de una de las mineras ante la consulta de PáginaI12 acerca de cómo se tomaron la noticia, "trabajo hace muchos años, sorprendido no estoy", agregan. La propuesta de las provincias no tomó por sorpresa a las mineras de litio, que ya vienen desde principio de año escuchando las intenciones de la Mesa del Litio. En efecto, hoy cada provincia cuenta con una estrategia para superar el 3 por ciento de techo de regalías de acuerdo al valor declarado en boca de mina que establece el Código Minero: Jujuy a través de la participación de Jemse en el 8,5 por ciento de cada proyecto, y Catamarca a través del fideicomiso minero. En este caso, desde la mesa aseguraron tener "un fierro" para negociar la implementación efectiva del Aporte Minero, que es la necesidad que tienen las firmas de renovar, cada cuatro años, la declaración de impacto ambiental.

Además, elaborarán una propuesta para establecer cupos de hasta 20 por ciento de carbonato de litio para industrialización local, siempre que se extienda la demanda.

Los tres mandatarios provinciales se encontraron en el acto que Sergio Massa realizó con los gobernadores del Norte Grande el domingo pasado, e intercambiaron ideas sobre gobernanza del litio. Al darse cuenta que iban a coincidir en Capital Federal en la semana, decidieron reactivar el encuentro. Representando a la Nación estuvo la secretaria de Minería Fernanda Ávila. Los gobernadores invitaron informalmente a Sergio Massa, que no pudo asistir.



A diferencia de los encuentros anteriores, este no contó con la presencia de la secretaria de Asuntos Estratégicos (SAE), Mercedes Marcó del Pont que, desde su área, venía llevando hasta ahora el timón. Es que a los gobernadores no les cayó bien que, luego de la última Mesa celebrada en marzo, la SAE haya elaborado unilateralmente, según cuentan fuentes de la Mesa, un proyecto de ley nacional para instrumentar cupos para asignar un porcentaje de entre 5 y 20 por ciento de lo extraído para la industrialización dentro del territorio nacional. Si bien el espíritu es el mismo, "presentarlo como una ley nacional en la que opinan diputados de provincias que no tienen nada que ver con la realidad del litio no tiene sentido", se quejaron fuentes de la Mesa. De cualquier manera, ese proyecto no llegó al recinto.

La gigafactoría del mundo

La mesa nacional del litio fue conformada en abril del 2021con el objetivo de desarrollar la industrialización del mineral. En un principio participaban el ministro Matías Kulfas junto a los gobernadores de Jujuy, Catamarca y Salta. Luego fueron cambiando los participantes a nivel nacional pero el espíritu es lograr la coordinación de los gobiernos provinciales, dueños de los recursos naturales de sus suelos, en una política conjunta para defender los recursos y agregar valor. Años antes Mauricio Macri había creado una Mesa de Competitividad del Litio, que sí había convocado a las empresas sector minero del NOA.

El debate actual de este mineral ronda en torno a dos ejes de los cuales el país cuenta con experiencia: el agregado de valor del recurso natural, para pasar de ser el minero a la gigafactoría del mundo; y la apropiación de la renta extraordinaria de las empresas extractoras.