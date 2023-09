La transmisión del debate presidencial desde Santiago del Estero se verá distinto: la televisación y su circulación en redes sociales incorpora por primera vez pautas de accesibilidad a la comunicación para personas con discapacidades visuales, auditivas o cognitivas. Se trata de lograr una comunicación audiovisual más clara y sencilla. Para eso se pondrán en funcionamiento la propuesta elaborada por la Defensoría del Público desde su Observatorio de Discapacidad, en la emisión oficial de los debates que tanto hoy como el 8 de octubre realizará Radio y Televisión Pública Argentina (RTA).

“Es un hito en la historia del país, en relación los derechos del colectivo de personas con discapacidad” describe sobre Susana Grosso quien coordina el Consejo Asesor de la Sociedad Civil (CASI) del Observatorio. Es psicóloga y tiene una discapacidad visual. Habla como portavoz de "más un millón de personas con esta discapacidad en la Argentina". Y celebra que “por primera vez se haga visible esta reglamentación y se vaya a cumplimentar --según lo acordado con RTA--, una comunicación accesible".

Esto permite en este caso, ejercer el derecho a la información. “Que es universal” subraya Grosso, y necesario para las elecciones que se avecinan, plantea. Lo que motivó la propuesta que incorpora RTA para que el intercambio entre los candidatos pueda llegar a estas audiencias específicas.

Los debates ya son un clásico de campañas. “Y son una instancia fundamental para que la ciudadanía decida su voto” afirma la defensora del Público, Miriam Lewin. “Por eso tienen que ser accesibles para personas con discapacidad” sostiene. No se trata solo de “las personas que tienen el certificado, sino de muchas otras –advierte--, pueden tener una disminución auditiva o visual, o cierta discapacidad intelectual” explica Lewin.

Hay entre un 10 y 15 por ciento de población con discapacidad auditiva, visual o cognitiva que no tenían posibilidad de acceder a esta información. Ahora la transmisión oficial ofrecerá opciones donde se destaca un canal digital --el de la TV Pública en YouTube-- que transmitirá en Lenguas de Señas Argentinas (LSA) a pantalla partida, entre quien tenga la palabra, y su intérprete. Esto es innovador y auspicioso.

Se amplía “el cuadradito” –o wide, donde se ve al intérprete de lenguaje de señas-- a media pantalla, y en la otra mitad, al candidato o candidata. Tanto hoy desde Santiago del Estero como en CABA se podrá acceder a este canal a través de un Código QR --en horario del debate—, o a través de la web de TV Pública, en su pestaña de YouTube.

En la emisión se prevé además, una cámara frontal para cada candidato para la lectura de labios, junto con otras medidas como nivel de luz, de sonido, traducciones de “texto plano” y “descripciones narrativas”. El subtitulado o la versión oral en modo “texto plano” traduce “ideas complejas a un lenguaje llano” y permite a personas con cierta dificultad cognitiva comprender lo que hacen y dicen los candidatos. Ambas versiones quedaran grabadas y a disposición en la Defensoría.

“Yo necesito la audio descripción, que se presenten las personas, que se expliquen las situaciones. Todo lo escrito tiene que estar informado verbalmente” aporta Grosso. Habla de una descripción, una explicación y una narrativa de los contenidos. De ahí que la versión oral simplificada explicita las acciones. Puede ser: “Sergio Massa se acerca a la mesa”, o “Myriam Bregman revisa el celular”. Y se elaboró un tutorial para activar el dispositivo de traducción simultánea a una "narrativa descriptiva", en cada televisor.

"Un gol de Messi"

“¡Esto es como un gol de Messi!”, razona Gosso, con entusiasmo. Para las personas con discapacidad y para quienes trabajan por sus derechos, esta decisión es histórica no solo por lo accesible del debate. También porque los hace visibles. “Nos permite salir a la luz a ejercer derechos” añade. “Que el debate se complemente con accesibilidad en una transmisión federal es un porotazo –se explaya la coordinadora del CASI--, es salir del silenciamiento”. Conoce las barreras y las cargas de la discapacidad “como población vulnerable y vulnerada” repasa. Pero el “gol de Messi” los habilita a ejercer "el derecho a la información y nuestra practica ciudadana” sostiene.

Entre las recomendaciones hay además factores de la puesta como “la iluminación, el fondo, o la reducción de elementos distractivos en la pantalla”, enumera Lewin sobre algunos tips que colaboran en hacer accesible el intercambio entre los contendientes. En lo auditivo es necesario la ausencia de efectos sonoros o musicales que interfieran con lo que dicen los candidatos. Esto se destaca, junto al dificilísimo: “que no se interpongan las voces” en el piso.

En lo visual recomiendan tomas de cámaras de frente, para facilitar la lectura labial a quienes lo necesitan. También se contempla “el anuncio de las herramientas de accesibilidad" por quienes presenten y moderen la transmisión. “Ojalá esto sea el puntapié para que muchas otras personas aisladas, que no saben cómo visibilizarse, puedan hacer valer sus derechos” se esperanza Gosso. Son poblaciones minoritarias “cargadas de estigma, aislamiento, falta de acceso, y no podemos armar grandes movimientos por nuestras limitaciones de movilidad”, señala. No así la comunidad gay o el feminismo explica. “Por eso, esto es como un gol de Messi, es un hito”, insiste. Y concluye: “Me siento feliz y honrada y orgullosa de haber trabajado tanto para esto”.