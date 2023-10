Martín Insaurralde no será candidato a primer concejal de Lomas de Zamora. Debió concretar su segunda renuncia en tres días. El sábado la dirigencia de Unión por la Patria lo llevó a la presentación de su renuncia a la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno bonaerense. Y esta mañana la decisión colectiva del Partido Justicialista y de UxP fue que tampoco debía ser candidato. De esta manera la lista la seguirá encabezando Federico Otermín, que se postula para reemplazar a Insaurralde en la intendencia, y quedará como candidata a la primera concejalía Marina Lesci. Lesci estaba en el segundo puesto de la lista. Es la intendenta en funciones desde que Insaurralde ocupó la Jefatura de Gabinete en 2021.

Las conversaciones sobre la candidatura se iniciaron el mismo sábado y recrudecieron ayer, a tal punto que después del debate Sergio Massa dijo en Santiago del Estero a los periodistas: "Insaurralde cometió un grave error, renunció y tiene que renunciar a la candidatura en Lomas". Sin la venia del candidato a Presidente, seguir con la candidatura habría sido un acto de rebeldía política que Insaurralde no podía permitirse, ya con su imagen pública asociada a los paisajes de Marbella.

"El objetivo es mantener o agrandar la diferencia obtenida en las PASO, cuando UxP sacó el 43 por ciento contra el 25 por ciento de los candidatos de Juntos por el Cambio sumados", dijo un dirigente que pidió reserva de su identidad.

Entre los allegados al gobernador Axel Kicillof una frase ocupó buena parte del domingo: “Menos mal que antes de las PASO Axel no accedió a que Insaurralde fuese el candidato a vicegobernador y defendió a Verónica Magario, porque si no la campaña hubiera terminado el sábado al mediodía”. Tras la salida rápida del funcionario, Kicillof anunció que enviará un proyecto de ley para disolver la Jefatura de Gabinete.

El gobernador y candidato a la reelección utilizó uno de sus sistemas preferidos. Uno son sus discursos, donde apela a la narrativa de la producción, la construcción de escuelas, la entrega de patrulleros y la ampliación de la salud pública. Otro es la decisión seguida de un texto corto que pueda ser citado completo. En el asunto de Insaurralde recurrió al segundo sistema. Utilizó X, el antiguo Twitter, para expresar textualmente lo que sigue: “Luego de interiorizarme sobre la situación decidí aceptar, de forma inmediata, la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”. Y continuó de esta manera: “Mi tarea es seguir liderando un gobierno al servicio del pueblo de la Provincia. Las explicaciones se tendrán que dar en los ámbitos correspondientes”.

“Asimismo, he decidido también enviar a la Legislatura Provincial un proyecto de ley donde disponemos disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas funciones sustantivas serán absorbidas por otros ministerios”, escribió.

“No se trata de hacer ‘marketing de la honestidad’ en plena campaña electoral”, posteó. “Para nosotros el gobierno es una herramienta para transformar al vida de los demás.”

El último párrafo dice así: “No podemos distraernos ni perder tiempo. La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión”.

El jefe de Gabinete del gobierno nacional y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, reveló que el candidato a Presidente Sergio Massa “el sábado se comunicó inmediatamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y en cuatro horas el tema estuvo resuelto”. Destacó que “Insaurralde ya no forma parte del gobierno de la Provincia” y subrayó que “tiene toda la predisposición para presentarse el lunes en la Justicia”. Para Rossi, la importancia de la reacción es que “no solamente Massa tuvo una respuesta sino una acción concreta junto con el gobernador”.

En alusión a los posteos de la modelo Sofía Clérici sobre un viaje con Insaurralde por el Mediterráneo, fotos y videos que al viralizarse se convirtieron en el tema del sábado, dijo Rossi que “claramente es un hecho que no le gustó a nadie”. El candidato se refería tanto al gobierno nacional como al de la Provincia.

También X fue la vía elegida por el ex precandidato a Presidente de Unión por la Patria Juan Grabois para elogiar la salida. “Bien Axel”, escribió Grabois, que no llevó lista propia en las PASO de la Provincia. “Se predica con el ejemplo y el ejercicio riguroso de la autoridad. Se conoció el hecho, se analizó su veracidad y en horas el gobernador tomó una resolución.” En el mismo sentido que Kicillof dijo que “no es moralina” sino “respeto al pueblo que no puede tolerar más privilegios ilegítimos”. Y añadió: “Corruptos no. La militancia popular es capaz de tragarse muchas cosas por la patria, pero yates en Marbella no, y menos cuando tenemos un 40 por ciento de pobres”. Pidió también “que nada nos desmoralice”, porque “los que dejamos jirones de la vida por una Argentina humana, justa y soberana somos muchos más que las alimañas que utilizan nuestras banderas, que las embarran y pisotean, para vivir como magnates”.



Insaurralde llegó a la Jefatura de Gabinete en 2021, luego de la derrota electoral del Frente de Todos, en aquel momento con la victoria de Diego Santilli como candidato a diputado nacional por la Provincia. Lo hizo después de una reunión de urgencia que mantuvieron en Calafate Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof.

Como además de Insaurralde pidió licencia en su municipio y asumió funciones ejecutivas Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, en Infraestructura, la lectura corriente fue que se había formado una liga de intendentes, y que al final del día un alcalde sería el candidato a gobernador. Esa lectura, alimentada más por la molicie intelectual que por la realidad y la historia, no tuvo en cuenta varios elementos:

*Los intendentes del Conurbano nunca lograron que uno de ellos pasara de su distrito a la sede platense del gobierno provincial. Quien ocupó las dos funciones, la de intendente y la de gobernador, fue Eduardo Duhalde. Pero Duhalde llegó a la candidatura en 1991 luego de ser vicepresidente de Carlos Saúl Menem.

*Los intendentes del Conurbano que a veces, en privado, dicen que solo uno de ellos puede ser un gobernador capaz, nunca unificaron la candidatura de un primus inter pares. Cuando se los consulta bajo pedido de reserva y sinceridad, la respuesta es más o menos así: “Queremos que sea uno de nosotros, pero si aparece alguno cada uno de los otros dirá que le corresponde a él”.

*Más importante aún, los intendentes peronistas del Conurbano no tienen otra homogeneidad que la de integrar el mismo movimiento. No es poco. Sin embargo, tienen distintos niveles de eficacia en la gestión y gobiernan realidades diversas. Nunca llegaron a formar una “orga” ni una liga. Últimamente las diferencias se hicieron aún más claras cuando se conformaron las listas legislativas provinciales y nacionales. Aunque los jefes políticos de los distritos hayan decidido postergar toda fricción pública, varios de ellos como Mario Secco de Ensenada y Jorge Ferraresi de Avellaneda, o Fernando Espinoza de La Matanza, lo mismo que el dirigente Andrés Larroque de “La patria es el otro”, tomaron distancia del presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner. MK fue el principal aliado de Insaurralde, y ese condimento le agregó un grado de delicadeza adicional a la doble renuncia.

*Nunca se rompió la relación directa entre Kicillof y CFK.

*Kicillof admitió que se debía a la decisión final de su espacio político y de su referente, la propia Cristina, y a la vez construyó una base de sustentación que edificara el pedido de “Axel candidato”.

*Tanto Kicillof como la vicepresidenta son extremadamente reservados y nunca trascendió una conversación de ambos a solas. Al mismo tiempo, la realidad evidenció que, cuando menos, CFK le dejó hacer a Kicillof y no obturó su construcción.