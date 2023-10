Fiscalía busca identificar al menos a dos personas sospechadas del piedrazo que terminó con la vida de Ivana Garcilazo, de 32 años, mientras circulaba en moto con la camiseta de Rosario Central, al término del clásico del sábado, por Ovidio Lagos y Montevideo. "No fue un hecho aislado", aseguró el fiscal Gastón Ávila en una rueda de prensa, en relación a que ocurrieron hechos similares que no terminaron con la gravedad del caso que tiene en investigación. La jornada de ayer estuvo marcada por la movilización que encabezaron familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima en el Centro de Justicia Penal, donde exigieron justicia. En tanto, los tres detenidos el domingo quedaron desvinculados de la investigación del crimen, pero serán imputados por haber estado arrojando piedras sobre calle Pellegrini.

El reclamo por el esclarecimiento del asesinato ocurrido el sábado pasado después del clásico de fútbol rosarino que se disputó en Arroyito, se extendió desde Oroño y Pellegrini a Mitre y Rueda, donde funciona la Fiscalía que investiga el hecho. La movilización fue organizada por la familia de la joven y repartidores independientes, tarea que realizaba la víctima, quien fue atacada cuando volvía a su casa con su pareja que iba en otra moto, detrás de ella, el sábado pasadas las 19.30. En ese momento, al menos dos hombres arrojaron una piedra contundente que golpeó a la mujer en la cabeza e hizo que perdiera el control y cayera del rodado.

"Ivana venía en moto por Ovidio Lagos y al pasar Montevideo fue atacada. Uno de los piedrazos impactó en el lado derecho del cráneo, lo que le provocó el fallecimiento, que perdiera el control del rodado y cayera. Estas personas no están identificadas con nombre y apellido. Tenemos más de 14 cámaras que estamos analizando. Recién les dije a los familiares cuáles son los avances de la investigación. Tenemos a dos personas sospechosas y estamos haciendo tareas para poder dar con ellos. Al no tener los nombres, no podemos decir si son barrabravas o no. Lo que sí queda claro es que deben ser simpatizantes de Newell's que decidieron atacar a todo aquel que pasase con una camiseta de Central o tocando bocina, cerca de las inmediaciones del estadio", sostuvo.

El fiscal indicó que hasta el momento cuentan con al menos tres testigos presenciales que aportaron "información útil, sobre todo en relación a los lugares de huida de estas personas, porque en Lagos y Montevideo no hay una cámara que aya registrado el hecho, por lo que tuvimos que buscar cámaras que nos dieran las rutas de escape". En tanto, indicó que las cámaras del edificio donde cayó la mujer "registran la caída, pero son unos 25 metros después de lugar del impacto, no toman la secuencia", describió.

En tanto, los detenidos anteayer "no fueron liberados, sino que son tres personas que estaban por calle Pellegrini en una actividad similar: arrojando piedras a las personas que pasaban por ahí con ropa de Central o tocando bocina. Incluso llegaron a tirar piedras a un móvil de Tránsito de la Municipalidad, por lo que entiendo que no fue un hecho aislado simplemente el que pasó en Montevideo y Lagos, sino que hubo varias zonas, sobre todo por Pellegrini", donde se hacía lo mismo. Si bien los detenidos "no están involucrados en el crimen, Flagrancia decidió llevarlos a audiencia imputativa" por el accionar que estaban llevando adelante.

Además, Ávila fue consultado sobre el video de un hombre con un cascote, que se viralizó en redes sociales. "No tengo conocimiento que haya sido demorado, me interioricé para ver si pudo tener vinculación con el crimen, pero testigos no dan cuenta de ello, tampoco tiene la misma vestimenta ni físico (que las personas buscadas), pero obviamente es reprobable la actitud de esta persona".

Para el fiscal, el ataque a Ivana fue directo: "Venía todo un malón de autos y decidieron atacarlos a ellos, justo ella quedó adelante cuando dio el verde del semáforo. El ataque fue directo porque es un piedrazo que le da con mucha violencia y mucha fuerza".

Además, dijo haber tomado conocimiento de que hubo otra persona herida, que llevaba casco, en la zona de Bella Vista, pero aclaró que no tuvo intervención en el caso del hombre que volvía del Gigante con su esposa por Presidente Perón y a la altura del predio rojinegro recibió el ataque de hinchas de Newell's y sufrió impactos en el pecho y en el rostro, que le produjeron una fractura en la nariz.

En tanto, Ávila señaló que tras el piedrazo a Ivana, el novio de la víctima frenó y uno de los los agresores lo enfrentó y tuvo una breve pelea con Daniel, quien en las últimas horas hizo posteo en redes sociales: “Mi gordi, mi chancho, lo que te voy a extrañar".