El presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, calificó de “electoralista” la decisión del Gobierno de diferir el 50 por ciento de la factura de gas correspondiente al período julio-agosto y afirmó que las autoridades "están bailando un malambo sobre el derecho de las personas".

Sobre la decisión del Ministerio de Energía de dividir en cuatro cuotas la factura correspondiente al periodo julio-agosto, para que el tarifazo no se sienta en el bolsillo antes de las elecciones de octubre, Bassano sostuvo que la medida no fue comunicada oficialmente y adelantó que están "estudiando" con otras organizaciones de consumidores presentar alguna medida judicial. "Es una resolución electoralista que no tiene nada que ver con el derecho del consumidor. Estamos evaluando hacer alguna presentación. Están bailando un malambo sobre el derecho de las personas, y esto no puede ser así", afirmó en declaraciones a radio La Red.

El directivo advirtió que, desde que asumió, el gobierno de Mauricio Macri "se ha comportado muy autoritariamente" en relación a las normas del derecho del consumidor. En ese marco, explicó que "no puede ser obligatorio" para el usuario pagar la mitad de su consumo en períodos posteriores, y que en la factura "debe venir expresamente establecido cuánto consumió, cuánto gastó, cuál es el precio y, por fin, cuánto es el monto total".

"Al final, puede decir en cuántas cuotas se puede pagar. Si no lo dice, está violentando directamente la ley. En Energía están acostumbrados a sacar este tipo de normas. Y en la luz ya lo están haciendo, porque está facturando el bimestre completo y mandan la factura de un mes solo, sin haber una resolución. Esto viola la ley", añadió Bassano.

La semana pasada, el ministro de Energía le pidió a las empresas distribuidoras de gas –a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)- que facturen el período julio-agosto, el de mayor consumo por las bajas temperaturas invernales, en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas.