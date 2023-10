La preocupación por la presencia de Uber en la provincia, la empresa que realiza viajes mediante el uso de una aplicación móvil, parece cambiar de tinte. Los referentes de propietarios de autos de alquiler mantuvieron un encuentro en Casa de Gobierno con el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, quienes les aseguraron que trabajarán en conjunto un proyecto de Ley que prohíba la llegada de la empresa.

El representante de Radio Taxi Fénix en Catamarca, Walter Brizuela, manifestó a la prensa estar satisfecho con los resultados de las conversaciones mantenidas con los mandatarios provinciales y dijo: “fue una reunión muy amena con la máxima autoridad de Catamarca. Estamos muy conformes porque el gobernador nos aseguró que Uber no va a entrar a la provincia”.

Para explicar de qué manera los trabajadores de taxis y remises trabajarán con el Estado Provincial y Municipal en la regulación ante nuevos arribos a Catamarca, Brizuela expresó: “Acordamos trabajar con el vicegobernador Rubén Dusso y el senador Oscar Vera, que es un estudioso en la redacción de leyes, con quienes vamos a elaborar el proyecto y de esta manera comenzar a tratar en forma real y concreta la Ley contra Uber. Nos sentimos felices porque nuestras fuentes de trabajo van a estar respaldadas por una Ley”.

“Ya contábamos el apoyo de Gustavo Saadi y las ordenanzas municipales que impiden que empresas que no cuenten con autorización puedan funcionar en la provincia. Ahora, mediante este proyecto se cerrarán todas las posibles entradas de estas aplicaciones que son totalmente ilegales”, destacó el taxista quien se mostró conforme con la actitud de los Gobiernos Provincial y Municipal. En ese sentido, el que adelantó que también analizan una ordenanza específica para Uber en la Ciudad Capital, fue el presidente del Concejo Deliberante de San Fernando del Valle, Nicolás Zavaleta.

Brizuela brindó una síntesis sobre cómo es el manejo de estas empresas en el país y cómo fueron sus apariciones en algunas provincias, Brizuela señaló: “Queríamos evitar que esto se judicialice porque una vez que estas aplicaciones ingresan a algún lugar pueden solicitar a la Justicia que intervenga en su funcionamiento y ya conocemos que son empresas monstruosas con enormes capitales y tienen la plata y el tiempo disponible. Por eso trabajamos previamente cerrándoles el paso y evitando así un mal tremendo al sector”.

Representantes de la Alianza Izquierda Unidad en Catamarca se metieron en el tema y fueron más allá e hicieron conocer a los trabajadores su opinión con respecto al tema, indicando que: “El trabajador de taxi es el trabajador de taxi. Él tiene que ser el dueño de la posibilidad de seguir trabajado, no puede ser que se les venda la licencia en 2, 3 millones de pesos”. “Si reguláramos eso no tendríamos gente para atender Uber porque los que laburan en el taxi van a tener su licencia y van a poder llevar adelante una tarea y no van a tener que andar esclavizándose con alguna agencia”.

La regulación de Uber en algunos lugares del país

Pese a la prohibición de funcionar, la aplicación funciona en gran parte de la Argentina. En el caso de la vecina provincia de Tucumán, fue el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Osvaldo Jaldo quién firmó hace más de dos semanas la derogación de la Ley que regulaba el servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas. Con esto, y siendo Uber una de las aplicaciones más conocidas, quedaron prohibidas en el Jardín de la República, aunque esto no significa que no puedan utilizarse, pero de manera clandestina. Al ser consideradas ilegales, las empresas que sigan trabajando en las sombras fueron advertidas de las sanciones que les corresponden, como el secuestro del vehículo y altas multas.

San Juan, por el contrario, abrió sus puertas a la aplicación, ya que la empresa de transporte de pasajeros anunció su lanzamiento allí y en otras siete provincias, tal el caso de Catamarca. Y si bien no se especifica fechas, desde Uber informaron que será a la brevedad. Las otras ciudades donde entrará a operar el sistema son La Rioja, Santiago del Estero, San Luis, Formosa, Río Cuarto y Concordia. El anuncio de la app de viajes se da a poco más de un mes de completarse el primer viaje en la ciudad de Puerto Iguazú, la ciudad número 26 donde está disponible la aplicación.