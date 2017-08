Con un recital y una nueva concentración en Plaza de Mayo, este viernes a las 17, organismos de derechos humanos y juventudes de distintos sectores políticos y sindicales volverán a reclamar por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. "Jamás habíamos pensado que 40 años después tengamos que gritar otra vez 'aparición con vida' como lo hacíamos con nuestros hijos", sostuvo "Taty" Almeida, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. También advirtió que reclamarán nuevamente que los reciba el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para darles explicaciones sobre la desaparición de Maldonado.

El intento anterior de reunirse con Peña terminó en una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano; la de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. El encuentro no resultó satisfactorio para los integrantes de los organismos de derechos humanos: los funcionarios insistieron en defender a la Gendarmería en su actuación y a desligarla de la desaparición de Maldonado. Garavano, en un momento, se levantó y se fue, mientras Bullrich se cruzaba con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo a los gritos sobre la responsabilidad del Estado.

"Pensamos que íbamos a sacar algo en limpio pero nos ofendieron. No obstante, vamos a seguir insistiendo para que nos reciba Peña", indicó Almeida a FM Futurock. La Madre de Plaza de Mayo también cuestionó las declaraciones de Bullrich en el programa de Mirtha Legrand, cuando dijo que los "demonios no eran tan demonios", en alusión a los que implementaron el plan sistemático de desaparición de personas. Almeida advirtió: "Patricia Bullrich miente, no sabe qué contestar". "Y es muy doloroso ver cómo se maneja este Gobierno constitucional con, también, presos políticos como Milagro Sala", destacó.

La Madre también comentó el viaje que hicieron con otros militantes por los derechos humanos a Esquel para hablar con la familia de Santiago Maldonado. Y contó que tuvo la posibilidad de hablar con la madre de Santiago: "Nosotras lo vivíamos solas. Ahora el mundo sabe sobre Santiago. La repercusión y el apoyo es enorme. Fue realmente importante. Porque están muy lejos, se sienten solos. Pero se dan cuenta que no lo están". Sobre los funcionarios judiciales, a lo que también intentaron ver, comentó: "Casualmente el juez no estaba y la fiscal tampoco, nos recibió la secretaria".

"Hay que entender que en la desaparición de Julio López el responsable no fue el Estado, de ninguna manera", advirtió Taty Almeida, para plantear que la orden de desaparecer al albañil no fue ordenada por Néstor Kirchner, en su momento presidente. De todas formas, destacó que siguen pidiendo por "nuestro queridísimo Julio López".

Por último, Almeida recordó que el viernes, cuando se cumpla un mes de la desaparición de Santiago, "todas las juventudes políticas y sindicales participarán de un recital en Plaza de Mayo, a las 17 para recordarlo como recordamos nosotras a nuestros hijos". Se tratará de un festival con bandas. Por otra parte, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia había llamado a una concentración por Maldonado ese mismo día.