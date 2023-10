Ministro de Obras Públicas y activo militante de la campaña de Unión por la Patria, Gabriel Katopodis dejó claras las intenciones del candidato ultraliberal Javier Milei y, en esa línea, también la postura a tomar para combatirlas: “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que sea Presidente y nos joda la vida a todos”, lanzó durante una entrevista. El exintendente de San Martín ratificó su compromiso con los trabajadores de la construcción y otras industrias que se verían afectadas por las políticas que propone La Libertad Avanza y defendió la iniciativa de recorrer las obras públicas para hablar con los operarios. Además, repitió que en estas elecciones se juegan "dos representaciones" de país y aseguró: “El único candidato que explica cómo solucionar los problemas de la Argentina es Sergio Massa".

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando hay un candidato que plantea terminar con la obra pública, que no se construyan universidades y escuelas y que reivindica a la dictadura más sangrienta”, dijo Katopodis en redes sociales luego de la entrevista con Alejandro Fantino. Fue la misma respuesta que dio al conductor cuando le insistió: "Si se para toda la obra pública, venite acá y lo rompemos juntos a Milei, dejá que pase". Pero el funcionario se mantuvo firme en su posición, dijo que justamente eso es lo que el candidato de LLA está proponiendo y frenó al entrevistador para decirle que no hay que esperar a que eso pase. En ese sentido, recordó que el libertario propone que sea el mercado quien decida qué construir en función de su rentabilidad y señaló las consecuencias que eso traería tanto para los trabajadores como para el conjunto de la sociedad. "Bajo la excusa de atacar a la política, a los que va a joder es a los laburantes y a los que menos tienen", afirmó y aseguró que va a "hacer todo lo posible" para evitar que el libertario llegue a ocupar el sillón de Rivadavia.

En rigor, el cruce había comenzado mucho antes, cuando el periodista cuestionó al ministro por el video difundido hace algunas semanas, donde se lo vio hablando con operarios acerca de lo que se define en esta elección. “Fui a escuchar como lo hago hace cuatro años cada vez que voy a una obra pública”, argumentó Katopodis. En ese sentido, sostuvo que no es grave realizar estas intervenciones, sino que “grave es que se pare toda la obra pública”.

En la entrevista, que duró cerca de una hora, Katopodis tuvo oportunidad de expresar el proyecto de país que propone UxP, en el mismo lugar por el que pasó el propio Massa una semana atrás. Es, sin embargo, también el sitio que Milei eligió para comenzar su raid mediático triunfalista post PASO, con emotivos elogios a quien reconoció como “el padre de la criatura”, por haberle dado exposición televisiva cuando era un ignoto economista.

Katopodis aseguró que "empieza a haber una discusión y diálogo hacia quién va a gobernar", una situación que, a medida que se acerca la elección general, contribuye cada vez más a robustecer la imagen del candidato de UxP como garante de gobernabilidad, frente a opciones que prometen ajuste y represión. En ese sentido, afirmó: “a Massa lo vemos laburando, rompiéndose el alma y jugando como un ajedrecista ruso con 20 tableros en un momento muy complejo” y agregó: “Denle a Sergio un año normal de exportaciones y sin sequía e imaginen lo que puede hacer liderando la Argentina en los próximos 4 años”.

Para el titular de Obras Públicas, el 22 de octubre “definitivamente va a haber dos representaciones" en el cuarto oscuro, con el candidato oficialista disputando el balotaje frente a uno de los exponentes de la derecha, ya que tanto Patricia Bullrich como Milei se enmarcan “en el mismo signo ideológico” y sería improbable que ambos lleguen a una segunda vuelta. "Milei se va a quedar con una parte de lo que tiene Patricia Bullrich entre otras cosas por el voto útil", pronosticó.