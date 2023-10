Este sábado, el ministro candidato de Unión por la Patria suspenderá los ensayos para el segundo round del debate presidencial y encabezará, junto a Axel Kicillof, un acto en La Matanza. Será el broche de oro de la procesión peronista que el gobernador bonaerense organizó para la jornada, con una larga recorrida de campaña que unirá Berisso, Florencio Varela y, finalmente, la localidad matancera de González Catán. "Del kilómetro cero del peronismo a la capital nacional del peronismo" es el lema de la caravana que ideó el equipo de campaña de Kicillof junto a la ex Mesa de Ensenada y que pretende pasar, de una vez, la página del terremoto Insaurralde. A dos semanas de las elecciones, el comando massista de Unión por la Patria apuesta a fondo a consolidar el voto históricamente peronista en la provincia de Buenos Aires y a contrastar, así, el avance de Javier Milei en el territorio bonaerense. Será también una excusa para mostrar unida a la plana mayor de UxP, ya que el acto contará también con la presencia de Máximo Kirchner y "Wado" de Pedro.

Ni Sergio Massa ni Axel Kicillof --ni nadie en Unión por la Patria-- saben bien cómo impactará en las urnas el escándalo de Insaurralde. Hubo sondeos y encuestas tentativas, pero el diagnóstico más claro surgió de las recorridas de los últimos días. "10 de cada 30 vecinos me preguntaban por Insaurralde", reconoció, enojado, un dirigente peronista santafesino. La misma escena se repetía en otros barrios y otros distritos. El impacto real que tendrá en el resultado electoral del 22 de octubre, sin embargo, no está del todo claro (en parte también porque muchos dirigentes temen que todavía haya más material que podría ser filtrado en las 72 horas previas a la elección). Frente a esta incertidumbre, la campaña nacional y la bonaerense de UxP encararon una misma estrategia: resaltar la rapidez y contundencia con la cual se le pidió la renuncia a Insaurralde e insistir en la necesidad de seguir para adelante. "No nos podemos quedar llorando porque nos comen los leones", graficó una dirigenta bonaerense.

Fue así que, en los últimos días, un grupo de intendentes bonaerenses, junto al jefe de Asesores de la Gobernación (y mano derecha de Kicillof), Carlos "Carli" Bianco, se pusieron a organizar una caravana embebida en liturgia peronista que permitiera recuperar la centralidad de la campaña. Kicillof ya venía encabezando numerosos actos y recorridas a lo largo de toda la provincia y el objetivo era cerrar el sábado con un gran despliegue militante, de una manera muy similar al cierre de campaña de 2019. Con el correr de las horas se fueron sumando varios dirigentes al acto de cierre en La Matanza, como "Wado" de Pedro, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, la candidata a diputada y ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y, finalmente, el propio Sergio Massa.

El recorrido comenzará a las 10 en la intersección de las calles Nueva York y Marsella, en Berisso, un lugar histórico identificado como el "kilómetro 0 del peronismo", ya que de allí partió, un 17 de octubre de 1945, una inmensa columna de trabajadora hacia Plaza Mayo para pedir por la liberación de Juan Domingo Perón. Allí habrá un primer acto en el que participarán también el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, y el de Ensenada, Mario Secco. Secco es uno de los integrantes de la exMesa de Ensenada --que otrora clamaba por la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner-- que colaboró en la organización de la caravana y que forma parte del polo de poder dentro de UxP que funciona como principal fuente de apoyo interno de Kicillof.

Luego, el gobernador bonaerense se movilizará hacia Florencio Varela, en donde encabezará otro acto a las 13 en el cruce de las rutas provinciales 14 y 36. Allí participarán el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Se espera que, en cada uno de las actividades, les referentes territoriales movilicen a la militancia para volverlas masivas y recargarlas de mística a dos semanas de las elecciones. "La herramienta es el entusiasmo, encender la mística de la militancia y escuchar menos a los de siempre", destacó el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, en declaraciones radiales, en las que resaltó que "lo único que vale es no desmoralizarse y militar".

En aquella entrevista con Radio10, De Pedro se encargó de confirmar, a su vez, lo que hasta entonces eran rumores: que la última posta de la caravana de Kicillof en La Matanza contaría también con la presencia del candidato a presidente Sergio Massa. El acto está pautado para las 16.30 en la Plaza Dorrego de González Catán, en donde el intendente Fernando Espinoza está organizando un escenario para contener a las principales figuras de UxP. Allí estarán Kicillof, su vice Verónica Magario, Massa, De Pedro, Tolosa Paz y, a su vez, Máximo Kirchner, que será la primera vez que aparece en público desde el escándalo de Insaurralde. El presidente del PJ bonaerense había sido uno de los artífices del desembarco de Insaurralde en la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, luego de la derrota del 2021.

La agenda de Massa

Massa viene aprovechando varias horas de cada día para practicar y ensayar de cara al segundo debate presidencial del domingo. En el equipo de campaña de UxP están convencidos de que, en este segundo round, sus contrincantes harán mayor hincapié en el tema Insaurralde y el ministro se está preparando para aquel escenario. El objetivo será, como la última vez, marcar la diferencias de proyecto de país con Javier Milei, así como el peligro que representan sus propuestas. Los ejes serán Seguridad, Trabajo y Producción, y Desarrollo Humano, Vivienda y protección del ambiente.

El viernes estuvo dedicándole gran parte del día a estudiar y prepararse, principalmente porque el sábado no solo tendrá un acto en La Matanza: unas horas antes, a las 14.30, se mostrará en la villa 1-11-14 junto a Máximo Kirchner y Paula Penacca para la presentación de un documental del día en que Néstor Kirchner visitó Bajo Flores.