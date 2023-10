El argentino Diego "Peque" Schwartzman (130°) logró este lunes su victoria más importante de la temporada, al vencer al top ten estadounidense Taylor Fritz (8°) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-5) con una brillante actuación que lo clasificó a los octavos de final de Masters 1000 de Shanghai.

En busca de su recuperación tenística, tras caer de forma estrepitosa en un ranking que lo tuvo en el puesto 25 al comienzo del año, el argentino logró su tercera victoria consecutiva, una racha que no experimentaba desde mayo de 2022.

Schwartzman arribó a Shanghai invitado por la organización, con un récord de apenas nueve triunfos y 22 derrotas este año, e inició su camino con éxitos frente al francés Luca Van Assche y el checo Jiri Lehecka antes de dar cuenta de Fritz, séptimo preclasificado del abierto chino.

El argentino, de 31 años, ganó el 54 por ciento (22/41) de los puntos con el segundo servicio del estadounidense y logró su primera victoria ante un top ten desde abril de 2022 cuando venció al entonces 9 del mundo, el canadiense Felix Auger-Aliassime, en Barcelona.

"Creo que tuve buenas semanas desde Roland Garros. En mis últimos siete, ocho partidos perdí con cinco top ten, Sinner, Tsitsipas, De Miñaur, Tommy Paul, Zverev la última semana. Y en cada partido llegué al tercer set, el decisivo. Y en esta ocasión me decía 'no otra vez, no otra vez'. Necesitaba ganar este partido", remarcó Schwartzman en la entrevista tras el encuentro.



En la siguiente ronda, el Peque se enfrentará ante el chileno Nicolas Jarry, que se impuso en dos sets al italiano Lorenzo Sonego, en busca de los cuartos de final. El historial favorece al argentino 4-1, pero el trasandino ganó la última vez que se cruzaron este año en Santiago de Chile.

En la madrugada del martes, el tenista argentino de mejor actualidad, Francisco Cerúndolo (20°), jugará su partido de octavos ante el estadounidense Sebastián Korda (26°).



El Masters 1000 de Shanghai, que se juega sobre superficie rápida y bajo techo, con premios por 10.046.270 dólares, tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), que superó por 7-6 (7-1) y 6-4 al británico Daniel Evans. El último campeón del torneo fue el ruso Daniil Medvedev (3) en 2019, año en el que se disputó la anterior edición, previa al inicio de la pandemia de Covid-19. El finalista del último US Open quedó eliminado en la tercera ronda al perder con Korda en dos sets.