Argentina es un país en el que predominan los deportes en equipo, pero en el último tiempo cada vez más disciplinas se sumaron al alto rendimiento. Impulsadas por el Comité Olímpico Internacional, los deportes llamados “urbanos” como el skate, el breakdance y la escalada deportiva tomaron protagonismo con el objetivo de acercar nuevas generaciones al movimiento que creó el Barón Pierre de Coubertin. En los Juegos Panamericanos estas tres disciplinas harán su debut y dos de ellas darán plazas para París 2024.

Valentín Sternik es un escalador puntano que compite en la modalidad velocidad y se entrenó todo el año en Europa para lograr la clasificación a Santiago 2023. Lo logró. En 2021 había trazado un plan detallado para llegar a la máxima cita multideportiva continental y lo cumplió al pie de la letra para quedar entre los mejores 13 del ranking mundial.

Su interés por este deporte se dio casi de casualidad. En 2010, su papá estaba mirando una entrevista en un canal de San Luis y lo llamó porque pensó que le iba a interesar. “No presté atención a la entrevista sino a los que estaban detrás, vi que escalaban libremente y se cruzaban de un muro a otro. Me encantó esa libertad que caracteriza al deporte y que vos mismos te vas armando tu propio camino”, contó el atleta.

La escalada tiene tres modalidades: velocidad, en la que quien hace el circuito más rápido gana; dificultad, en la que el que llega más arriba gana; y boulder, en el que el objetivo es hacer la mayor cantidad de circuitos en la menor cantidad de intentos.

En Tokio 2020 los atletas competían en todas y la definición era por un promedio entre las tres, pero para París las modalidades se dividirán en boulder y dificultad por un lado y velocidad por otro. Cuando en 2021 se confirmó este cambio, Sternik tomó una decisión que en principio era estratégica pero después fue la correcta, dedicarse a la velocidad.

“En ese año empecé a entrenarme con Eduardo Martínez, quien entrena a la Selección de Ecuador. Él me ayudó mucho a entender la velocidad. En ese momento todavía me entrenaba en boulder con Sebastián Rojas y con Ariel Saravia, quien fue mi preparador físico durante cinco años. Me encanta trabajar en equipo y fue un desafío muy grande tener tres entrenadores distintos y la comunicación entre ellos”, comentaba el puntano sobre los comienzos en la modalidad.

En 2022 pensó en hacer su primera experiencia en Europa y buscó a un especialista en velocidad. Así llegó a Isaac Estévez, quien es su actual entrenador. “Estuve tres meses en Europa y me entrené un mes con él. Tenía tanta motivación que el primer día hice el récord personal y en un mes bajé de los siete segundos". Estévez también es atleta y en Santiago 2023 probablemente sean rivales: “Quizás en la clasificación de los Juegos compitamos. En el momento de la competencia somos rivales, yo le quiero ganar y él a mí, pero termina y somos entrenador y atleta”.

A fines de 2022 decidió dedicarse por completo a la velocidad y empezó a planificar cómo hacer para irse a Europa para lograr la clasificación a Santiago.

“Desde la Federación Argentina de Ski y Andinismo nos contaron que iba a haber un proyecto con el ENARD para tres deportistas y que nos iban a apoyar en lo que era la gira de las Copas del Mundo para clasificar a los Juegos. No puedo estar más agradecido al apoyo del ENARD, la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Deportes de San Luis. Gracias a estas instituciones y a la Federación logré el objetivo”, comentó Sternik.

Su idea era irse con visa de estudiante, pero a una semana de que se cumplieran los 90 días la solicitud fue rechazada. “Ese día fue muy movilizador porque tenía que ir a competir a la Copa del Mundo de España”, confesó el puntano. Le quedaban cinco días de turista pero con su familia tenían un plan B y terminó viviendo en Coventry, Inglaterra. “Fueron tres meses en los que compartí casa con cinco personas de la India, fue una gran experiencia de vida, pero en ese momento fue duro. Adaptarme a un nuevo hogar con personas de otra cultura que tenían costumbres totalmente diferentes a las mías”.

En esos meses pudo ir a Indonesia, a la Copa del Mundo en donde marcó el 7.08 segundos, el primer récord nacional del año. Su gran objetivo era bajar de los 7 segundos y lo logró en el Campeonato del Mundo en Berna cuando se oficializó la lista de los Juegos donde entró entre los 13.

¿Qué apoyos tuvo durante este camino?

Lo que más remarcó Sternik en la charla fue que nunca estuvo solo en el proceso deportivo. Estuvo con Mauricio Ho los primeros diez años y cuando se fue vivir a Córdoba por la Universidad, cambió de entrenador y empezó con Sebastián Rojas, en una ciudad nueva, gente nueva. “El desarraigo generó en mí la necesidad de tener apoyo psicológico. Por suerte encontré a Carolina Visintini en 2021 que me sigue acompañando hasta hoy”. Luego vino la experiencia europea que también fue un gran desafío. “El hecho de estar viviendo en otro país te hace tomar la iniciativa, me ayudó mucho a mejorar mis habilidades sociales. La parte de recreación en el alto rendimiento es muy importante porque no somos máquinas”, confirmó el escalador.

Aspiraciones para Santiago 2023 y el futuro

Su gran objetivo es mejorar la marca. Sternik quiere disfrutar del momento y no ponerse expectativas muy altas ni muy bajas. “Mi cabeza siempre proyecta y he pensado mucho en estos Juegos, así que quiero vivir el presente. Como me senté para planificar cómo estar en estos Panamericanos, lo mismo haré después pero la realidad es que no hay una posibilidad concreta de que pueda seguir entrenándome en Europa en el corto plazo".

En el país hay dos muros, uno en San Luis y uno en Córdoba, pero solo se utiliza el de Córdoba para lo recreativo. En de San Luis se construyó gracias a la participación de Valentina Aguado en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, pero hoy está abandonado.

Sternik espera que con su presencia en Santiago pueda incentivar a más chicos a dedicarse a esta modalidad, ya que actualmente es el único que la practica y afirma que la escalada creció de forma exponencial los últimos ocho años, desde que la incluyeron en el programa olímpico: a nivel deportivo e institucional.

Los otros representantes argentinos que estarán en Santiago 2023 son Lautaro Soria, Rocío Becerra, Bautista Gregorini, Alejo Suter, Valentina Aguado y Zoe García.