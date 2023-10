El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció la llegada de su nuevo disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana para el próximo viernes 13 de octubre.

"El día más esperado por muchos ya llegó...", escribió el artista global desde su cuenta de Instagram al compartir un cortometraje alusivo al sucesor del galardonado Un verano sin ti.

El músico nacido bajo el nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio, quien había lanzado dos adelantos titulados WHERE SHE GOES y UN PREVIEW, borró todas sus publicaciones anteriores para dejar esta pieza audiovisual ambientada en un barrio neoyorquino de mediados del siglo pasado.

La portada oficial de "Nadie sabe lo que va a pasar mañana"

En el video, Bad Bunny aparece caminando por la calle entre un grupo de fotógrafos mientras ingresa a un restaurante, donde es recibido por su maître.

El pasado domingo, el llamado "Conejo Malo" escribió en la red social X (antes Twitter) una lista de 22 temas, de los que no reveló sus nombres y solo acompañó con la palabra "FUEGO".

Por ahora, se desconoce las colaboraciones que incluirá el disco, aunque algunos medios especializados han apuntado a artistas como Tokischa, C. Tangana, Feid y Rauw Alejandro, entre otros.

"Estoy jugando y divirtiéndome, dejándome llevar", declaró el mes pasado Bad Bunny a Vanity Fair al comentar el concepto de su nuevo material: "Me inspiro mucho en la música de los años 70... pero no estoy seguro de si esto va a dar forma mi música, en general o solo una canción”, comentó.

Récords en Spotify

En julio pasado y continuando con su seguidilla de éxitos, Un Verano Sin Ti, el último disco de Bad Bunny lanzado en mayo de 2022, se convirtió en el álbum con más reproducciones en la historia de Spotify, superando la marca de ÷ (Divide) de Ed Sheeran.

Según lo informado por la plataforma de streaming musical, el exitoso trabajo sumó 13 mil millones de reproducciones entre las 22 canciones que lo componen. De esta manera, Un Verano Sin Ti supera a varios artistas reconocidos de la industria musical como Dua Lipa, Post Malone, The Weeknd, Justin Bieber, Drake, Harry Styles, entre otros.

En su primera semana de venta, la reconocida producción debutó en el No. 1 del Billboard 200, consiguiendo 274.000 unidades equivalentes (discos físicos más reproducciones) de álbum en Estados Unidos.

En este sentido, se contabilizaron 356,66 millones de streams oficiales en sus primeros siete días de luz, convirtiéndose en la mayor semana de streaming de la historia para un álbum de música latina.

Seguí leyendo