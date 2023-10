Después del segundo debate presidencial, el candidato de UP, Sergio Massa, sigue a paso firme con la campaña antes de entrar en los diez días finales de cara a las elecciones. Este lunes dio una entrevista por Canal 9 y luego estuvo con el embajador en Brasil, Daniel Scioli. "Les pido que pregunten a sus familias qué propuestas recuerdan de la oposición. Da pena porque se ponen los anteojitos y lo único que hacen es leer consignas para Tik Tok", disparó en alusión al debate del domingo. Y añadió: "No les importa la gente. Estamos frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina". Para esta semana, el ministro candidato tiene previsto recorrer cinco provincias: el miércoles visitará Mendoza y San Juan, el jueves Entre Ríos y Río Negro y el viernes Santa Cruz.



Durante el día, Massa dio una serie de entrevistas en las que cuestionó los dichos de Javier Milei sobre la situación económica (ver aparte) y también hizo un balance del debate de candidatos: "Yo planteé una serie de propuestas. El resto tiró mugre, pero no me quedó en claro qué proponen", expresó en diálogo con Canal 9. Junto a Scioli, en el Teatro Avenida de CABA, sumó: "Desgraciadamente convivimos con una hipoteca que tomó el tío jugador de la familia. Ese que vos advertiste en el debate, Daniel. Y que, además, el 66 por ciento se usó en 90 días para liquidar la salida de fondos de inversión como Blackrock, que estaban especulando". Luego, el ministro se refirió explícitamente al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional: dijo que una de las principales tareas pendientes es rediscutir el acuerdo con el FMI que dejó Mauricio Macri, porque "es un karma con el que el país va a tener que vivir hasta que le paguemos y nos los saquemos de encima, como ya hicimos en el 2005 con Néstor Kirchner y Lula".

Luego, el ministro cuestionó a Bullrich al decir que "en el debate escuchaba hablar de Pymes a los que destruyeron 23 mil Pymes. Por lo menos que se callen la boca. Además, lo hacen usando lenguaje de barrabrava. Nos quieren contar qué hacer con el trabajo justo ellos", fustigó. En esa línea, y sumado a las críticas a Milei por sus declaraciones sobre el dólar y los plazos fijos, puntualizó que "la Argentina ya vivió esta película y a mí me tocó devolver el 13 por ciento a los jubilados que les descontó una candidata que el domingo me daba clases". En la entrevista con Canal 9 había dicho sobre la performance de Bullrich que "no quedó claro qué propone", ni siquiera en el área de seguridad, y recordó que cuando ella fue ministra durante el macrismo subió el delito en Rosario.

Desde el búnker oficialista se mostraron conformes con el desempeño de Massa en el debate organizado por la Cámara Nacional Electoral. De hecho, durante el día comentaban un sondeo de opinión de la consultora "Circuitos" que, luego de un relevamiento de 1266 casos, llegó a la conclusión de que el ganador del debate fue Massa. En el informe, que contó con la dirección de Pablo Romá, se plasmó que el 27,4 de los consultados votó como ganador al ministro. En segundo lugar quedó Milei con el 23,8; tercera Bullrich, con 21,2; cuarta Bregman, con 13,9 y quinto Schiaretti con 5,6. "Massa fue el único que llevó propuestas mientras que el resto de los candidatos se dedicaron a repartir chicanas", repetían en su entorno.

El ministro entrenó para el debate viernes y sábado y el domingo pasó todo el día en Tigre con su familia. Scioli lo había ayudado en el entrenamiento en el área de trabajo y producción. Sobre el escenario, en el acto que este lunes compartieron para presentar un libro del embajador, Scioli expresó: "Mucho se ha hablado de mi relación con Sergio, pero esta noche es un fiel testimonio de dos personas que tienen un alto sentido de la responsabilidad". Contó que previo al debate habló con Massa sobre la importancia de que se discutan las posiciones con respecto a la política internacional y opinó que "la mejor diplomacia es la presidencial y Sergio la va a ejercer con plenitud".

"Si dios y los argentinos así lo quieren nos van a encontrar trabajando juntos desde el 10 de diciembre", le respondió Massa al embajador en Brasil y le pidió que lo ayude "a construir un gobierno de unidad nacional". Antes, había dicho a Canal 9 sobre el mismo tema: "Quiero armar un gobierno donde estén los mejores de cada fuerza sin importar de qué partido político sean".

Seguridad y salarios



Massa también aclaró que el principal objetivo en caso de llegar a la Presidencia el 10 de diciembre es resolver los problemas de "seguridad" y "salario", lo que implica "bajar la inflación y seguir achicando impuestos". En ese sentido, recordó que esta semana es importante "porque se empieza a discutir que la devolución del IVA que ya utilizaron 16 millones de argentinos sea ley".



En el acto de Massa y Scioli estuvieron presentes los ministros de Vivienda, Santiago Magiotti; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Trabajo, Kelly Olmos; de Turismo, Matías Lammens; también el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; funcionarios de la Provincia de Buenos Aires como Sergio Berni y Cristina Álvarez Rodríguez; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; sindicalistas como Héctor Daer e intendentes como Jorge Ferraresi, entre otros. El candidato habló allí de la necesidad de consolidar el Mercosur y la relación con Brasil. "Tenemos con qué. Hay muchos que dicen que somos un país de mierda, pero que igual lo quieren gobernar. Nosotros tenemos que tener un proyecto de país y de desarrollo que nos permita ocupar más mercados en el mundo y tenemos la posibilidad de hacerlo. Solo tiene que haber decisión política de pelear esos espacios", remarcó.

Este martes, Massa encabezará un acto vinculado al área de transporte con el ministro del sector, Diego Giuliano, y el miércoles, además del viaje a Mendoza y San Juan, se reunirá nuevamente en CABA con una organización empresaria, tal como lo hizo la semana pasada con CAME. La semana siguiente, la última antes de los comicios, la dedicará a recorridas en la primera y tercera sección electoral del conurbano bonaerense.